Выборы. А есть ли выбор?

Приближающиеся выборы, ажиотаж предвыборной гонки, а по сути «мышиная возня», даёт повод задуматься о сути самих предстоящих выборах в местные органы власти.

Существует множество теорий сути местного самоуправления – от того, что это только решение местных хозяйственных дел, по сути ОБЩИНА, до той – это главная часть государственного управления.

Современное российское государство с выстраиваемой иерархией сильной государственной, президентской власти, не даёт ни малейшего шанса влияния органов местного самоуправления на принятия политических решений. Вся политика у нас делается в пределах Кремля и стен Государственной Думы (прежде всего, конечно, в Кремле). Сегодня никто даже не подумает спросить мнение местных депутатов, что они думают по поводу тех, или иных решений, принимаемых на самом верху.

Что было не всегда, вспомните 1917 год, кода местные Советы народных депутатов поддержали Октябрьский переворот (в том числе и в Архангельске), по сути, легитимизируя пришедшую власть. Процесс получил название «Триумфальное шествие Советской власти».

Поэтому переход муниципалитетов в округа, а он проходит по всей Архангельской области, – четкая политика дальнейшей централизации вертикали власти. По новому закону, нельзя выбрать Главу муниципального округа без его поддержки губернатором в лице двух представителей из числа трёх выборщиков. Но ответственность за все «художества», по сути назначенного главы, будет теперь лежать на губернаторе.

Посмотрев только те «истории», что стали достоянием гласности (не «гласных» в разы больше) с нашими главами муниципалитетов, я не стану лить слёзы по поводу этого решения. Надоели эти мастера «серых» схем в муниципальных округах до ужаса. Да и у нашего губернатора нет никакого резона «крышевать» таких персонажей. Но здесь нужно быть осторожнее в принятии решения – ведь отвечать придётся ему, если, что не так.

Сложившаяся система местного управления не даёт и нашим отделениям политических партий шансов на принятие каких-либо политических решений.

Скажу больше – они и сами этого не хотят.

Вы видели политические платформы идущих на выборы местных отделений партий? Нет. И я их не видел.

Хотя раньше, лет 5 назад еще предлагали. А сегодня нет. Почему?

Да только по той причине, что это была «пустышка», платформа есть, а никакого принятия конкретных решений нет. Одни общие фразы и лозунги. Поэтому и решили – не надо «пустых обещаний».

Тогда что наш ждет в прекрасном будущем, в ближайшие пять лет, что ждать? Ничего? Где планы мероприятий?

На сайтах всех местных отделений политических партий нет программных документов областного, городского и муниципального развития, и их партийного подхода к видению особенностей этого развития.

Встаёт вопрос – «А чем отличаются друг от друга эти дружные команды кандидатов в депутаты?»

Партийной принадлежностью. Одни «левые» - соответственно, за народ, а другие «правые», или «правящие», соответственно – против народа, за богатых капиталистов?

Давайте посмотрим на одном примере. После долгой борьбы за принятие местного закона «О детях войны», инициированного еще Новиковым Александром Владимировичем, КПРФ, принять который позволило лишь поддержка Губернатора Цыбульского А.В.

На летней сессии областного Собрания фракция «Справедливая Россия» предложила дополнить этот закон тем, чтобы выплатить единовременное пособие детям войны в размере 1500 рублей всем. Но это предложение не поддержали даже сами инициаторы этого закона . Почему? Я смотрел выступления делегатов от КПРФ и так и не смог понять их логики отказа. Только один вариант – не мы предложили, поэтому и не поддержим.

Вот так. Капризничают «левые», не могут договориться, в общем то, из-за пустяка. Но этот малозначительный факт говорит о многом – «а где интересы народа?», «политиканство».

Понятно, что на местном уровне, где даже и не «пахнет» политикой, т.е. отражением классовых и социальных интересов электората , тем не менее идет острая борьба между партиями, но это не партийная борьба – нельзя назвать «обливание помоями» своих оппонентов, выискиванием компромата на кандидатов - политикой. Критикуй взгляды оппонента, но не его личную жизнь.

Избиратель всё меньше и меньше ориентируется, от какой партии кандидат, как и позиции самого кандидата, насколько он им знаком, какой образ создаёт у избирателя. Поэтому «Единая Россия» и проводит такие мероприятия, как «праймериз», где проходят своеобразную рейтинговую чистку кандидаты – кто пройдет, того и выдвинут.

А вот здесь самое интересное в нашей местной «политической» жизни - кандидаты, зачастую, никакого отношения к партии не имеют, т.к. они не члены партии.

Как такое может быть? Всё очень просто.

Существующий избирательный закон затрудняет, причём значительно, регистрацию независимого кандидата, он должен собрать неимоверное количество подписей. Соответственно, всем кто ему помогает, надо заплатить. А это большие деньги.

Гораздо проще зарегистрироваться от партии – там всё бесплатно – у них законные привилегии.

Получается так – партии находят подходящих кандидатов, регистрируют их, особенно любят богатых, которые могут заплатить за продвижение своей персоны, т. е. за выпуск листовок, почтовые услуги и т. д.

Вот такой парадокс, партия выдвигает кандидатов, регистрируя их, которые никакого отношения к партии не имеют ни по партийной принадлежности, ни по социальной (представители левых партий по Архангельской области, зачастую, гораздо богаче, чем представители правящей партии «Единая Россия»).

Поэтому возникает вопрос – зачем богачи будут бороться за интересы беднейших? Такого история не знает.

Просмотрев все заседания Областного собрания и Городской думы за последние пять лет, где представители левых фракций были представлены довольно хорошо, мы не заметим «всплеска» новых социальных инициатив, законопроектов, направленных на улучшение жизни рабочих и крестьян. Наоборот, зачастую они боролись за уменьшение местных налогов, извините, буржуазии в лице предпринимателей.

Интересен здесь пример борьбы депутата, товарища Леонида Таскаева, исключенного из рядов КПРФ, который в течении всего депутатского срока, как Дон Кихот, боролся за права тех или иных «обиженных и оскорблённых» наших товарищей, земляков. Думаю, что такие люди уже не смогут пробиться сквозь бюрократические препоны существующей системы законодательной власти на следующий срок.

Система функционирования местных органов власти не предусматривает оплату депутатской работы кроме руководителей комитетов, поэтому депутат-рабочий (или крестьянин) не сможет пойти на эту трудную работу – надо кормить семью. Поэтому и идут в депутаты люди состоятельные, богатые, которым не нужны деньги за депутатскую деятельность.

Партии ищут «паровозы», которым совершенно не обязательно быть членом партии, отражать интересы самой партии, лишь бы это были «пропиаренные» личности, которые могли собрать голоса для фракции. А что дальше? Бюджет. Областной, городской, или муниципальный.

В.И. Ленин, еще 120 лет назад, сказал – «Выборы в буржуазном обществе – это фикция демократии, это борьба за интересы финансово-промышленных групп».

Мне приходит на память уже старая история, когда один из уважаемых депутатов областного собрания пролоббировал принятие решения по постановке деревянных окон в новый корпус областной больницы, которые были на порядок дороже пластиковых. Но были значительно «экологичнее», и финансово предпочтительней (разумеется, для этого депутата).

Да, это «осваивание» бюджета, куда пойдут деньги. Увы, но это всё, на что могут пойти наши местные политики.

Отчитавшись за количество избранных депутатов от фракции, партийные лидеры говорят о своём успехе или неудаче, но, по сути, это «декорация» спектакля под названием «выборы», за которых их может поблагодарить, или наоборот, высшее партийное руководство. А по сути — это формирование команды для продвижения финансовых интересов лидеров фракций.

В.И. Ленин прагматично подходил к выборам, с одной стороны он вскрывал их буржуазную сущность, а с другой подчёркивал возможность пропаганды политических взглядов: «рабочие ценят выборы вовсе не ради одних только депутатских мест. Выборы важны для рабочих как средство политического просвещения и сплочения масс. Кто участвует в выборах, тот сознает себя гражданином; он неми­нуемо втягивается в политическую жизнь, сознательнее отно­сится к ней, с большим пониманием и интересом читает свою рабочую демократическую газету, строже относится к своему долгу участвовать во всех рабочих обществах и т.д.»

Только, где вы сегодня видите пропаганду своих политических взглядов в выборах в местные органы власти?

«Выбирай, не выбирай – все равно получишь……РАЙ» (группа «Ленинград» ЗОЯ).

А наш электорат, т.е. народ, голосует тем, что просто не ходит на такие «выборы».

Михаил Скоморохов, специально для ИА «Rusnord»