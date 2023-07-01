Это Пинега, Карл!

А вы знали, что «виновное лицо», допустившее нарушение прав и законных интересов граждан и излишнее расходование бюджетных средств, может и не понести какой-либо реальной ответственности? Оказывается, легко, если это «виновное лицо» - чиновник администрации Пинежского района.



Вот и новые подробности перипетии жильцов многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в Пинежском районе Архангельской области. Мы писали (https://rusnord.ru/hot/58959-pinezhskoe-nou-hau-avarijnye-doma-iskljuchajut-iz-spiskov-na-rasselenie.html) , как жильцы одного из домов с удивлением узнали об исключении из очереди на переселение по причине отсутствия соответствующих оснований. Чиновники районной администрации даже попытались оправдаться, скатившись в публичную истерику (подробнее - https://rusnord.ru/hot/59008-pinezhskaja-isterija-prodolzhenie-sleduet.html ), лишь бы, конечно же, не признавать своей ошибки.

Вот только оказалось, что в администрации были прекрасно осведомлены, что исполнитель экспертизы домов в саморегулируемой организации не состоит, а «Правительство Архангельской области не принимает подобные экспертизы», словно вопрос стоял не в соблюдении законодательных требований, а исключительно – в «серьезных рисках снижения качества оценки».

Итак, чиновниками была реализована следующая схема: с индивидуальным предпринимателем, не входившим в СРО (а значит – его заключение заведомо не могло использоваться для признания домов аварийными в установленном законом порядке), администрацией были заключены контракты на обследование 23 домов в Пинежском районе. Заключения этого ИП впоследствии стали основанием для признания этих домов аварийными и подлежащими расселению соответствующей чиновничьей комиссией. Деньги на оплату услуг этого ИП шли непосредственно из бюджета.

Однако по прошествии времени, когда чиновникам пришлось начать шевелиться для переселения жильцов этих домов, «неожиданно» выяснилось, что основания для признания их аварийными отсутствовали, и дома были оперативно исключены из программы переселения.

У вас тоже возникли сомнения в компетентности тех лиц, которые на заседании целой комиссии даже не проверили соответствие эксперта законодательным требованиям и, основываясь на заключении ИП, не имевшего соответствующего допуска на его предоставление, сначала «пачками» признавали дома аварийными, а потом также легко давали основание для их исключения из программы переселения? За столько лет никто, кроме пострадавших от действий чиновников жильцов авариек, не задался вопросом о законности происходящего?

В ответ на возмущение пинежан, узнавших, что их дома в одночасье росчерком пера были выкинуты из очереди на расселение, чиновники предложили только проведение новой экспертизы (а значит – снова выделения бюджетных средств) и постановку домов в конец очереди с реальной перспективой неизвестно сколько еще прожить в разваливающихся деревяшках.

При этом, чиновники администрации в упор не видели своей вины в происходящем. Вообще удивительно, что ни у одного контрольно-надзорного органа ранее не возникло подозрений относительно «интересов» должностных лиц, сначала заключивших вопреки законодательству договоры на оказание услуг, затем – закрывших глаза на нарушение законодательства при принятии решений муниципальной комиссией, затем – на повторное выделение денег на уже фактически «оказанные» услуги по признанию домов аварийными…

Видимо, это какая-то новая норма, когда чиновников не то, что по рукам не бьют за такие «недостатки» в работе, но даже к ответственности не привлекают. Факт причинения ущерба бюджету установлен, нарушение прав граждан – тоже, возможны и иные «составляющие» интереса отдельных лиц при реализации этой схемы с включением/исключением домов из перечня аварийных, а вся реакция правоохранительных органов ограничилась только представлением главе о принятии «мер по взысканию с виновного лица излишне израсходованных денежных средств». Происходящее в Пинежском районе Архангельской области настолько несущественно, чтобы заинтересовать сотрудников СК или МВД? Это, на секундочку, не прихоть какая-то, а такая вот реализация нацпроекта…

ДВАДЦАТЬ ТРИ ДОМА только в одном районе, Карл! Десятки тысяч «излишне израсходованных денежных средств»! Несколько лет, на протяжении которых чиновники районной администрации, включая главу, фактически покрывали «виновное лицо», из-за действий которого нарушались права десятков северян на территории целого района Архангельской области!

Да, принятые с нарушением законодательных требований нормативно-правовые акты отменены, дом, жильцы которого отказались смириться с попустительством чиновников, восстановлен в перечне домов, признанных аварийными. Однако, по всей видимости, никто не понесет никакой реальной ответственности за произошедшее, что, по сути, только развязывает таким чиновникам руки при нарушении законодательных требований, которые еще только могут произойти.

Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания