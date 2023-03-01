Пинежская истерия. Продолжение следует

«Истерики действенны только тогда, когда их кто-то наблюдает». Чак Паланик

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Официальный аккаунт администрации Пинежского района докатился до обвинений в распространении информации, которая, по мнению админа официального паблика райадминистрации ВК, «не соответствует действительности». При этом обвинения были подленько, втихую размещены в небольшом районном сообществе под репостом поста. Наверно, с надеждой на то, что их никто не увидит… Если расчет пинежской райадминки был на то, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к манипуляциям местных чиновников с очередью на переселение пинежан из аварийного жилья, то молодцы, у вас получилось.

Итак, вскрылись новые подробности работы администрации Пинежского района над реализацией программы по переселению местных жителей из аварийного и подлежащего сносу жилья. Мы уже писали, что без проведения каких-либо ремонтных или реконструкционных работ, без проведения повторной оценки технического состояния, на основании только решения чиновничьей комиссии, сделанного даже без выезда на место, был исключен из программы переселения многоквартирный дом в поселке Междуреченский Пинежского района Архангельской области.

Перед обращением в областную прокуратуру с просьбой о проведении проверки, мы запросили у пинежской райадминистрации документы с информацией, которая и была представлена в посте, по мнению админа официального паблика райадминистрации ВК «не соответствующей действительности». В какой действительности обитает админ этого сообщества, решившийся на такое громкое заявление, осталось за кадром, но специально для него, мы публикуем скан ответа за подписью председателя профильного комитета администрации Пинежского района с перечнем документов, подтверждающих информацию, изложенную в посте, а также скан заключения комиссии, на основании которого аварийный дом исключили из перечня аварийных (см. ниже).

Довод пинежской райадминистрации согласно информации, размещенной в комментарии официального сообщества ВК, базируется на следующей версии: «Экспертизу о признании дома аварийным проводил эксперт, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя и не состоящий в саморегулируемой организации предприятий, проводящих экспертизы. Правительство Архангельской области не принимает подобные экспертизы, поскольку есть серьезные риски снижения качества оценки», что порождает огромное количество вопросов к компетентности должностных лиц, ответственных за заключение договора (и за расходование на его исполнение бюджетных средств) с лицом, заключение которого заведомо не могло быть принято областным правительством.

Миленько… Означает ли это признание, опубликованное с официального аккаунта райадминистрации, что пинежские чиновники при заключении контракта, расходуя деньги из бюджета на выполнение работ, которые заведомо не могли быть приняты, отдавали себе отчет в последствиях этих деяний для пинежан и желали их наступления?

Стоит отметить, что с этим же индивидуальным предпринимателем заключали договора на аналогичные услуги и в других муниципальных образованиях региона. Можно ли заключить, исходя из комментария официального сообщества администрации Пинежского района ВК, что ни в Урдоме, ни в Вельске, ни в Устьянах чиновники не были поставлены в известность о требованиях к исполнителю экспертизы со стороны областного правительства, озвученных пинежской администрацией? Примечательно еще и то, что урдомские и вельские чиновники заключили договора с этим ИП о проведении оценки уже после того, как в Пинежском районе отменили решение о признании дома аварийным на основании его оценки.

Как же так? Или требование областного правительства о членстве в СРО исполнителя технического обследования дома было предъявлено персонально Пинежской райадминистрации? Или огромное количество бюджетных средств было потрачено на результаты экспертиз, которые подлежат массовой отмене? Сколько же реально северян по всей области лишились из-за таких, как в Пинежском районе, чиновников шансов на переселение в этом десятилетии из аварийного жилья?

Любопытно и другое. По какой-то причине мы не нашли в открытом доступе информации о контракте, в который входил многострадальный дом на улице Молодежной поселка Междуреченский Пинежского района. Однако нашли другой контракт, заключенный чиновниками пинежской райадминистрации с тем же ИП (неудивительно, да, что их было несколько?). Так вот, согласно спецификации к этому контракту и распоряжению г-на Чечулина, имеющемуся в нашем распоряжении, только два из пяти домов, состояние которых оценивал этот ИП, не состоявший в СРО, впоследствии были исключены из перечня аварийных… это как? Или требование о вхождении в СРО было предъявлено не к ИП даже, а к конкретным домам в Пинежском районе? Иначе, зачем заключать договор (и не один!) с лицом, заключение которого не будет принято областным правительством, да еще и тратить на это бюджетные средства (не единожды…)?

Кажется, кто-то из пинежской райадминки что-то недоговаривает… а, может, перед админом официального сообщества райадминистрации ВК не стоит задачи публиковать достоверную информацию? Или же избирательное исключение домов из программы переселения обусловлено другими причинами?

Например, манипуляциями с очередностью предоставления жилья? В своем комменте админ официальной группы пинежской райадминистрации ВК заявляет (хотя, кто он такой, прячущийся за официальным аккаунтом, чтобы давать какие-то обещания о принятии кем-то решений о включении домов в областную программу переселения?) о проведении новой оценки технического состояния многоквартирного дома на улице Молодежной в поселке Междуреченский – той, результаты которой, конечно же, уже ни у кого не вызовут сомнений в достоверности и качественности.

Сейчас уже доподлинно не установить, планировалось ли вообще проведение новой экспертизы для этого дома и почему так долго ждали (напомню, прошло уже почти 2 года с даты исключения дома из программы переселения) или такие действия понуждены протестом прокурора и шумихой, поднятой вокруг ситуации с переселением пинежан из аварийного жилья, в целом.

Однако, предлагаем подумать вот о чем: в каком месте очереди на расселение будет дом, признанный аварийным в 2020 году, а в каком – признанный аварийным в 2023 или 2024 году, относительно друг друга? Смеем предположить, что дом, признанный аварийным в 2020 году, расселят несколько раньше дома, признанного аварийным в последующие годы. А учитывая, что планы на продолжение программы расселения после 2025 года – это пока еще планы, то какова вероятность, что дома, признанные аварийными в этом году и позднее, вообще будут по ней расселены?

Напомним, программа расселения, текущий этап реализации которой закончится 30 сентября 2024 года, была рассчитана на дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2012 года до 01.01.2017 года, т.е. за пять лет. При тех же оптимистичных темпах исполнения, дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в следующие пять лет с 01.01.2017 по 01.01.2022, закончат расселять где-то после 2030 года… Куда попадут дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в 2022, 2023 годах и позднее, кроме как впросак? Ну, расселение, к примеру, в 2035 году – это тоже после 2025 года, конечно, если планы на программу расселения в том виде, в котором она есть, вообще будут реализованы. Туристический кэшбек, к примеру, в этом году так и остался планами.

Стоит отметить, что истерика официального аккаунта администрации Пинежского района случилась по поводу всего лишь одного дома, жильцы которого оказались достаточно возмущены действиями чиновников, чтобы обратиться за помощью к депутату. Мы не анализировали муниципальную программу расселения в целом, хотя, есть основания полагать, что произошедшее с домом на улице Молодежной поселка Междуреченский – не единичный случай.

И здесь, наверное, стоило бы продемонстрировать заинтересованность отдельным органам, ответственным за реализацию областной программы переселения из аварийного жилья, но они, по всей видимости, слишком заняты другими вопросами. Например, грядущими выборами…

Леонид Таскаев, депутат АОСД



