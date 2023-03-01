Пинежское ноу-хау. Аварийные дома исключают из списков на расселение

Не перестают удивлять чиновники Пинежского района, которые вместо исполнения возложенных обязанностей изобретают всё новые способы, как их не исполнять и не нести за это ответственности. В свете данных событий совсем иначе приходится оценивать радостные рапорты областных чиновников об опережении темпов реализации госпрограммы по переселению северян из непригодного для проживания жилья.

Ни для кого не секрет, что Архангельская область прославилась на всю Россию практически катастрофическими показателями аварийности жилья. Конечно, «пальма» первенства в этой сфере вполне заслужена столицей Поморья, но, пожалуй, за счет самой высокой в регионе численности населения.

Ситуация в других муниципальных образованиях осложняется еще и тем, что в районах и округах очередей из желающих строить жилье там, где, нередко, практически нет необходимой инфраструктуры, не наблюдается. Нерентабельно, по всей видимости, строить там, где немногочисленное население с трудом наскребает на самое необходимое и не может позволить себе ипотеку, а чиновники не способны создать условия для деятельности строительных компаний. Но дома, выстроенные в качестве временной меры в советский период, ветшают, признаются аварийными, а их жильцы ждут расселения.

Радикальный «рецепт» улучшения показателей по переселению из аварийного жилья «изобрели» в администрации Пинежского района: вместо переселения жильцов дома, признанного аварийным, чиновники просто «откатили» признание его аварийным.

По всей видимости, кто-то, не к месту сообразительный, покумекал и пришел к выводу, что уменьшить количество граждан, нуждающихся в переселении, можно двумя способами: первый – затратный – переселить, второй – не затратный – исключить дом из очереди на расселение. В обоих случаях граждан, нуждающихся в переселении, и аварийных «квадратов» по бумагам станет меньше, чем, по всей видимости, чиновники не преминут отчитаться «наверх». Profit!

Именно это и произошло с многоквартирным деревянным домом, расположенным на улице Молодежная поселка Междуреченский Пинежского района, который в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Признанию дома аварийным предшествовало проведение оценки его технического состояния, произведенное специализированной организацией. Стоит отметить, что оценивался этой организацией не только дом на Молодежной.

Однако уже в 2021 году муниципальная комиссия дает заключение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, на основании чего г-н Чечулин своим распоряжением исключил дом на Молодежной и его жильцов из очереди на расселение из аварийного жилья – дом-то ведь уже и «не аварийный».

Примечательно, что признание дома аварийным основывалось на заключении специализированной организации, а вот решение об «отсутствии оснований» было принято комиссией без приглашения экспертов и собственников жилых помещений или уполномоченных ими лиц, без проведения дополнительных экспертиз, обследований дома или каких-либо работ по восстановлению его состояния и даже – без выезда на место. То есть: просто собрались граждане, из которых половина – сотрудники администрации, и решили, что заключение специализированной организации, уже оплаченное из бюджета, не является достаточным основанием для признания аварийного дома аварийным.

И никого не смутило, что в других случаях, когда основанием для признания дома аварийным стало заключение этой же организации, решения не были пересмотрены и доводы, изложенные при оценке, чиновниками просто не могли быть оспорены.

В лучших традициях чиновничьего отношения к северянам, жильцы дома на Молодежной узнали об исключении из очереди на расселение постфактум в 2022 году после того, как поняли по отсутствию каких-либо «телодвижений», что администрация Пинежского района не намерена решать проблемы аварийного дома. Есть основания полагать, что дом на Молодежной – не единственный в Пинежском районе, исключенный из перечня аварийных широким росчерком главы района Чечулина – тем же распоряжением, лишившим жильцов дома на Молодежной улице поселка Междуреченский надежды на расселение, было утверждено отсутствие оснований для признания аварийными домов в Пинеге и Карпогорах. А сколько таких распоряжений могло быть – одному Чечулину, пожалуй, и известно.

После проверки, проведенной по депутатскому запросу, решение об исключении дома на Молодежной из перечня аварийных и подлежащих сносу опротестовано прокурором. В свете пинежских событий, хочется посоветовать северянам, проживающим в домах, которые ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу не только в Пинежском районе, удостовериться в том, что их дома таким же образом, «под шумок», не были исключены из очереди на расселение, а то отдельные чиновники, как оказалось, давно додумались до того, что количество аварийных домов можно сократить, никого из них не расселяя…

И судя по тому, что никаких «страйков» главам, создающим условия для нарушения прав огромного количества северян, от губернатора не «прилетает», похоже, это очередной «вскрывшийся» тренд.

Леонид Таскаев, депутат АОСД