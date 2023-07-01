Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать

Я неоднократно писал о проблемах, которые создает муниципальная реформа, насаждаемая региональными чиновниками для упрощения управления на местах. К примеру, одним из первых решений чиновников после преобразования самым первым – Каргопольского округа - стала ликвидация местного транспортного предприятия, осуществлявшего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.



Удивительно ли, но, обещая на этапе обсуждения «золотые горы», после преобразования (читай – ликвидации) муниципальных образований первого – самого близкого к местному населению уровня власти, переизбранные главы повсеместно принимают одно непопулярное решение за другим, а региональные чиновники, не встречая даже видимости сопротивления на местах (ведь органы МСУ уничтожены), находят всё новые поводы для дистанцирования от усугубляющихся проблем местного населения. Не изменило этой «традиции» и преобразование муниципальных образований Котласского района в Котласский муниципальный округ.

Не первый год жители Сольвычегодска, отрезанные от беспрепятственного сообщения с остальным регионом рекой Вычегдой, возмущаются отсутствием альтернативы платным переправам на другой берег.

Представьте финансовую нагрузку на жителей столицы «серебряного ожерелья России», вынужденных для решения любых вопросов платить за переправу через реку? Ведь больница, а теперь еще и органы власти, и даже МФЦ – на другом берегу. Представили?



Для справки: на территории Котласского муниципального округа функционируют три паромные переправы: «46-ой лесозавод – Макарово», «Сольвычегодск – Козьмино» и «Коряжма – правый берег Вычегды». Их обслуживают три индивидуальных предпринимателя. Стоимость пассажирского билета жителей Сольвычегодской стороны варьируется в пределах от 35 до 50 рублей с человека. Чтобы переправиться на личном автомобиле только в одну сторону (и это касается каждой вышеперечисленной паромной переправы), нужно «выложить» 350 рублей. Все паромные переправы являются частными. Тарифы на перевозку транспортных средств устанавливаются перевозчиком самостоятельно, не подлежат государственному регулированию и ни с кем не согласовываются.

На протяжении многих лет местные чиновники твердили стремительно нищающему населению об отсутствии средств на организацию бесплатной переправы в местном бюджете, но при этом под приезды высокопоставленных гостей устраиваются аттракционы невиданной щедрости (бесплатная переправа в праздник – https://kotlasskij-r29.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_156.html). Очевидно, проявлять интерес к проблемам местного населения по праздникам для чиновников существенно проще и экономичнее планомерного и эффективного решения проблемы.

Конечно, самым простым решением (помимо организации муниципальной бесплатной переправы через Вычегду) стала бы компенсация расходов на содержание какой-либо (из трех имеющихся переправ) из местного бюджета. И, конечно же, ни в бюджете Котласского района, в состав которого входило МО «Сольвычегодское», ни в бюджете Котласского округа таких средств местные чиновники не нашли и не найдут, даже если представить, что когда-нибудь у них возникнет такое желание.

Согласно информации, предоставленной по депутатскому запросу, в администрации Котласского округа вообще либо не в курсе, что переправ больше, чем одна, либо местные чиновники в принципе не считают такие нюансы существенными. А ведь одна из них эксплуатируется для нужд крупнейшего в России ЦБК, принадлежащего Группе «Илим». Без сомнений, совместные усилия органов власти и представителей крупного капитала могли бы довольно оперативно решить проблемы жителей столицы «серебряного ожерелья России», отрезанных от «большой земли» рекой. Но, по всей видимости, это не тот уровень проблемы для окружной администрации.

Только представьте себе уровень заинтересованности в решении проблемы города (численностью почти в 2000 человек) и ликвидированного муниципального образования, из состава которого в Котласский округ «перешло» почти 100 населенных пунктов с общей численностью населения в почти 4000 человек, если даже на депутатские запросы приходят такие отписки! Впрочем, как говорится: «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

Теперь понятно, почему все бравады чиновников о потугах в развитии регионального туризма повсеместно вызывают лишь снисходительные улыбки представителей местного населения.

Другим решением стало бы обращение к областному бюджету за компенсацией расходов на содержание переправы, ведь до недавнего времени паромная переправа через Вычегду была единственным наземным путем, в порядке пункта 3 части 1 постановления Правительства Архангельской области 556-пп от 22.12.2014 г. соединяющим административный центр муниципального образования «Сольвычегодское» - Сольвычегодск с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Архангельской области, а именно – трассой 11К-345 «Ватса – Дурницыно – Козьмино», входящей в перечень дорог, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области 59-пп от 09.03.2011 г.

Однако, вполне закономерно, с ликвидацией МО «Сольвычегодское» город Сольвычегодск перестал быть административным центром и стал лишь еще одним населенным пунктом Котласского округа, а сообщение с Сольвычегодском стало исключительно внутренней проблемой Котласского округа, и потому требовать участия областных чиновников в её решении, по сути, бесперспективно. Помните про «проблемы индейцев…»?

Впрочем, по всей видимости, не желая размениваться по мелочам г-да из областной администрации держат в голове многомиллиардный план строительства моста через Вычегду, который навсегда решил бы проблему столицы «серебряного ожерелья России» с транспортной доступностью. Последний раз этот грандиозный прожект всерьез обсуждался более 10 лет назад, и он уже тогда не являлся, по мнению дорожников, «эффективным вложением финансовых средств».

С тех пор, видимо, это решение не обсуждалось и всерьез не прорабатывалось, о чем свидетельствует тот факт, что в 2023 году ориентировочная стоимость строительства от стоимости, озвученной в 2012 году, существенно не отличается. Мало того, что на строительство моста, длиной в несколько сотен метров, в 2023 году уже однозначно потребуется не 6 млрд рублей, на которые ориентируются в доме за оленем, так и у этого решения нет не только проектно-сметной документации, которая позволила бы областным чиновникам хотя бы попытаться привлечь для строительства федеральное финансирование, но и однозначной привязки к местоположению, а, соответственно, нет даже и представления о конечной протяженности моста.

По сути, чиновники всех уровней заняли очень удобную для власти позицию, мол, проблема важна, мы о ней знаем, но денег нет, вы там держитесь. Впрочем, о каком строительстве моста могут вести речь кадры, которые неспособны даже одну переправу организовать? Вот он – весь потенциал региональной власти…

Леонид Таскаев, пока еще депутат Архангельского областного Собрания



