Чиновники Архангельской области положили болт на проект «Чистая вода»

В начале года муниципалитеты Архангельской области получили из областного бюджета 20 млн рублей на разработку проектов объектов питьевого водоснабжения, которые распределили между девятью муниципальными образованиями.

Однако в составе региона гораздо больше муниципалитетов. Неужели большинству местных бюджетов не нужны средства на проектирование объектов питьевого водоснабжения? Или у жителей только в трети муниципальных образований региона проблемы с питьевой водой?

Примечательно, что реализация проекта «Чистая вода» в Архангельской области рассчитана только на период до конца следующего года. Да и за 5 лет её реализации к строительству части заявленных объектов даже не приступили…

По состоянию на март 2023 года только 67% населения Архангельской области было обеспечено качественной питьевой вода из систем централизованного водоснабжения. При этом среди сельского населения доля таких счастливчиков доходила всего до 16,6%.

Также необходимо различать тех, у кого просто что-то течет из крана, и тех, у кого – течет качественная питьевая вода. К примеру, 2,5 тысячи жителей поселка Заречный в Каргопольском округе вообще были не обеспечены централизованным водопроводом, а водопроводная вода в Заостровье Приморского района хоть и была, но такого качества, что даже Роспотребнадзор признал её непригодной для использования. Спустя столько лет обещаний главы этих МО всё-таки были вынуждены начать строительство водопроводов, которые обещают сдать в эксплуатацию уже в этом году.

Тем временем, только три муниципалитета на весь регион смогли похвастаться идеальными или почти идеальными показателями обеспеченности жителей качественной питьевой водой – это Мирный (100%), Новодвинск (99,79%) и Северодвинск (99,49%). К примеру, у Архангельска это 91,03%, а у Коряжмы, Няндомского и Коношского округов – 0%.

И так совпало, что ни Коряжма, ни Коношский округ, ни ряд других муниципалитетов, где показатели обеспеченности населения качественной питьевой водой оставляли желать лучшего, среди получателей субсидий на разработку проектов источников водоснабжения не фигурировали. Попытки чиновников оправдаться, действительно, ошеломляют.

С 2019 года за счет «Чистой воды» в Каргопольском округе пытаются реализовать всего два проекта (один из них в Заречном, см. выше). На начало 2023 года должны были быть заключены договоры на проектирование еще двух объектов – в деревнях Шелоховская и Лазаревская. «Договоры на проектирование не заключались так как средства субсидии из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации до Каргопольского муниципального округа не доведены».

Как интересно получается, до девяти муниципалитетов довели средства, а до Каргопольского округа – нет… Не просил? Не хватило денег в бюджете? Жителям двух деревень не нужна качественная питьевая вода?

Верхнетоемский округ и 7 объектов, заявленных к проектированию в 2023 году: с. Вознесенское, дер. Малетинская, Мальцевская, Кондратовская, Павловская, Прилук, Новгородская, Скрипчинская, проектирование которых «не осуществляется по причине отсутствия необходимого количества денежных средств в бюджете Верхнетоемского муниципального округа».

На секундочку: доля населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой ЦВС, составляет 1,75%. Верхнетоемскому муниципальному округу, как и Каргопольскому, принципиально не выделяют средств на эти цели? Впрочем, свет на этот нюанс невольно пролил глава Ленского района, сообщивший в ответе на запрос, что «в 2023 г. заявочная кампания на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на предоставление средств субсидии из областного бюджета не объявлялась». Тогда по какому принципу 9 МО разделили 20 млн из областного бюджета на проекты, а 15 остались «за бортом»?

По одному объекту должны были запроектировать в Коношском (д. Пономаревская) и Красноборском (д. Фроловская) районах, но даже не приступали по причине отсутствия средств в местных бюджетах. И если коношские чиновники планируют попросить денег из областного бюджета в 2024 году, то красноборские рассчитывают на собственные силы. Тем временем в Красноборском районе было обеспечено качественной питьевой водой из ЦСВ 249 человек. Всего 249 человек, Карл, на весь район! Кто эти счастливчики?

В рамках «Чистой воды» в Вельском районе на начало 2023 года должны были быть заключены договоры на проектирование пяти объектов водоснабжения – в поселках Кулой, Хозьмино, Усть-Шоноша, в с. Долматово и в дер. Малая Липовка. «Ввиду незначительного (!) объема работ /…/ министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области рекомендовано (!) рассмотреть вопрос о выполнении данных мероприятий в рамках /…/ концессионных соглашений» - ответила местная администрация.

Иными словами – за любой иной счет, кроме средств региональной программы, в которую эти объекты были включены. Судя по ответу за подписью главы Вельского района, за все годы реализации на территории района не проводилось работ в рамках региональной программы, а заявленные к строительству объекты так и не построены. Окончание программы – 2024 год, обеспеченность местного населения качественной питьевой водой из ЦСВ – 0,53%.

Котласский округ – 2 объекта в региональной программе: д. Медведка и Григорово. Но у муниципалитетов, в состав которых входили эти населенные пункты, не было денег на проектирование объектов водоснабжения, а по итогам объединения в округ чиновники обратились к областному бюджету только после получения соответствующего депутатского запроса. Обеспеченность местного населения качественной питьевой водой из ЦСВ – 0,51%.

Администрация Лешуконского района принимала участие в сборе и предоставлении информации для принятия участия в региональной программе «Чистая вода» аж на самом её старте в 2019 году! Видимо, желание отбило напрочь, раз за все последующие годы не было направлено ни одной заявки.

На всё муниципальное образование только в одном районном центре вообще есть водопровод, а то, что в других населенных пунктах нет, г-на Мартынова, по всей видимости, за пять лет реализации программы в регионе ни разу не напрягло достаточно сильно для подачи заявки на строительство хоть какого-нибудь объекта водоснабжения или водоотведения, ведь очистных сооружений в Лешуконском округе также нет и, судя по нулевой активности чиновников, не предвидится.

В рамках «Чистой воды» в Пинежском районе на начало 2023 года должны были быть заключены договоры на проектирование четырех объектов – п. Сия, Сылога, Таежный и Шилега. Однако в администрации считают нецелесообразным проводить работы по разработке проектов в связи с отсутствием финансирования строительно-монтажных работ.

По этой причине на данные объекты в Пинежье нет проектов, а значит и понимания – сколько на их реализацию необходимо денег. Как при такой позиции вообще хоть что-то строить в Пинежском районе – остается загадкой. Без разработанного проекта невозможно попасть ни в один нацпроект. Под что выделять деньги? Под честное слово Чечулина?

Но дальше всех пошли в Коряжме, просто заранее признав воду на территории города качественной. То, что в Роспотребнадзоре диаметрально противоположное мнение, главу МО, видимо, не волнует. Каких-то планов чиновников по разработке проектов или реализации уже имеющихся в ответе не представлено.



Занятно, что, освещая выделение денег одним муниципалитетам, пресс-служба областного правительства ни словом не обмолвилась о гораздо большем количестве муниципальных образований, в которых о нацпроектах вспоминают от случая к случаю, а также о том, что деньги из областного бюджета распределяются по каким-то совсем не очевидным принципам, раз одним дают миллионы, еще и хвастаясь при этом, а другие – даже не в курсе аттракциона невиданной щедрости.

Впрочем, игнорирование проблем населения всегда было «фишкой» областных чиновников. Жаль только, что обеспеченность северян базовыми для 21 века благами цивилизации не растет обратно пропорционально «болтам*», положенным чиновниками на реализацию в регионе нацпроектов.



(на фото: болт*, который положили на Шушары)

Леонид Таскаев, депутат АОСД