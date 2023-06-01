Тринидад и Тобаго: рай для колибри, дайверов и производителей метанола. Поучительный пример для НАО

В Ненецком округе реализуется мегапроект по созданию вертикально-интегрированного газохимического комплекса по производству метанола (ГХК (метанол)) на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений. У части жителей НАО до сих пор есть сомнения как в экологической безопасности проекта, так и в части недооценки его положительного влияния на экономику округа в будущем. У граждан маленькой островной республики Тринидад и Тобаго, сохранившей первозданную природу, курортно-туристический потенциал страны при развитой нефте- и газохимии, металлургии и производстве продовольствия и креативных услуг, таких опасений нет.

У большей части жителей России, да и у граждан большей части развитых стран Мира, словосочетание «Тринидад и Тобаго» в первую очередь ассоциируется с церемониями открытия и закрытия летних Олимпийский Игр. Именно на этих церемониях Мир вспоминает, что существует множество маленьких экзотических островных государств в разных частях нашей планеты. Тринидад и Тобаго, Антигуа и Барбуда, Самоа, Тонга, Тувалу, Сент-Люсия и т.п., и видит спортсменов, представляющих эти государства.

Иногда республика Тринидад и Тобаго фигурирует в программах, посвященных первозданному животному миру отдаленных уголков планеты, или туристическим курортам Карибских островов. И это не удивительно, так как это государство занимает самую южную часть Карибского архипелага и расположено недалеко от Венесуэлы. Это влажные тропики с муссонным климатом. На островах обитает самая большая по численности и разнообразию видов (более сорока!) популяция колибри. И еще около 350 видов тропических бабочек! Прибрежные воды островов богаты кораллами. Их тоже более сорока видов, что не может не привлекать любителей дайвинга со всего мира. Особенно если учесть прекрасно развитую на островах транспортную, телекоммуникационную и туристическую инфраструктуру. Большая часть заповедного и нетронутого растительного и животного мира островов еще до сих пор толком не изучена, поэтому представляет огромный интерес для научных исследований. Короче, настоящий карибский тропический рай, который по счастливому географическому расположению, в отличие от более северных соседей по Карибскому морю и Мексиканскому заливу, практически не подвержен нашествию знаменитых тропических ураганов, преобразующихся в разрушительные торнадо при выходе на сушу.

Погрузившись в проблему производства метанола в Ненецком округе, его потребления, сбыта и транспортировки в стране и в Мире, я с удивлением узнал, что маленькая карибская страна Тринидад и Тобаго входит в пятёрку лидеров по общим объемам его производства, и в первую тройку в Мире по его поставкам. Выше я упомянул, что республика располагается недалеко от Венесуэлы. Если точнее, то остров Тринидад от Венесуэлы отделяет пролив шириной около 11 км (почти как Искатели от Нарьян-Мара). Вся страна расположена на шельфе Южной Америки, над той же нефтегазовой провинцией, что и Венесуэла.

Поэтому, когда в первой половине 70-х годов прошлого века Мир охватил первый энергетический (нефтяной) кризис, в республике благодаря иностранным инвестициям начался нефтяной бум. На волне этого бума страна хорошо заработала, смогла поправить свое сельское хозяйство, нарастить промышленное производство и инфраструктуру. С середины 80-х годов рост нефтяной отрасли замедлился из-за колебаний мировой конъюнктуры, и правительство страны своевременно подумало о том, как экономике островов диверсифицироваться, для чего «слезть с нефтяной иглы» и перестать зависеть от колебаний спроса-предложения и мировых цен на сырую нефть. Выход был найден. И свое развитие получила газодобыча и нефтегазохимия. По понятным причинам большая часть углеводородного сырья и продукции нефтегазохимии поставлялась и поставляется в настоящее время на экспорт. В первую очередь это относится к производству СПГ, метанола, аммиака и азотных удобрений (мочевина).

Основой экономики республики является добыча и переработка нефти, а также природного газа. Тринидад и Тобаго является шестым в мире государством по объёму производства сжиженного природного газа. Основными потребителями СПГ и метанола являются США, соседи из Южной Америки и Карибского бассейна, страны Юго-Восточной Азии. Из продукции сельского хозяйства страна экспортирует какао, сахар, кокосовые орехи, цитрусовые, другие продукты и напитки. Из-за дешевизны и доступности ископаемого топлива на Тринидаде и Тобаго развита электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия (производство чугуна и стали), обрабатывающая промышленность, производство цемента и асфальта. Этой продукцией страна закрывает собственные потребности и экспортирует её в другие страны. На нефть и газ приходится около 40% ВВП и 80% экспорта, но только 5% занятости. При этом общий объем добываемой нефти сокращается. И это не из-за исчерпания её запасов, а в результате политики руководства страны. Политика власти после начала 2000-х годов состоит в целенаправленном наращивании добычи газа и на всё большее углубление его газохимической переработки и поставки на внешние рынки продукции этой газохимической промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Немаловажной отраслью экономики Тринидада и Тобаго является туризм. Ежегодно страну посещает более 400 000 туристов, причём эта цифра постоянно растёт. При этом туризм и сфера услуг являются наиболее важными работодателями в стране. В этих сферах занято около 63% рабочей силы. И в этой части перераспределения доходов из нефте-газовой сферы, например, в сельское хозяйство и сферу услуг руководству Ненецкого округа стоит поучиться у коллег с далеких карибских островов.

Теперь о метаноле. Тринидад и Тобаго является одним из крупнейших мировых производителей метанола. Первый завод по производству метанола здесь был открыт в 1984 году и имел мощность 460 тыс. тонн в год. Последний по счёту мощностью 1 млн тонн в год – осенью 2020 года. Напомню, что мощность первой очереди ГХК (метанол) в НАО составит 1,7 млн тонн в год. Общее количество заводов в стране по разным источникам колеблется от 4-х до 6-ти. Существуют инвестиционные планы по началу производства уксусной кислоты (один из продуктов дальнейшего передела метанола) и олефинов из метанола.

Подчеркну ещё раз, что практически весь метанол с островов идёт сейчас на экспорт и отгружается морем танкерами-химовозами. Причём в конце прошлого 2022 года в Тринидад и Тобаго было дано имя первому специально построенному танкеру-химовозу типа IMOIIMeMAX дедвейтом 49 900 тонн, работающему на экологически чистом метаноле. Судно получило имя «Стена Про Патриа». Оно является первым из трех судов, работающих на метаноле, которые должны были быть доставлены на острова до конца 2022 года совместному предприятию танкерной компании Stena Bulk и местного производителя метанола Proman. В планах СП доставить к 2024 году на Тринидад и Тобаго еще три новых судна-танкера на метаноле.

Часть добычи нефти и газа осуществляется на шельфе. Заводы по производству метанола расположены вблизи береговой линии поближе к местам его отгрузки. Стоит отметить, что в добыче углеводородов участвуют и предприятия с государственным участием. Но практически вся переработка газа представлена «капиталистическими хищниками» - международными корпорациями, лидерами рынка производства метанола.

Пожалуй, кроме нефти и газа, нефте- и газопроводов, а также уязвимой природной среды, включая водные объекты, у Тринидада и Тобаго и Ненецкого округа, общего больше нет. Влажные тропики и Заполярье очень разняться по природно-климатическим условиям и удобству жизни людей и освоения ресурсов. Очень разнится площадь территорий: 5 128 кв. км против 176 810, а ещё больше численность населения: почти 1,4 млн человек в тропиках и 43 тыс. человек в Заполярье. Причём за 20 лет население островов выросло почти на 300 тыс. человек, а в НАО всего на 2 – 2,5 тыс. человек.

Тринидад и Тобаго является наиболее развитой страной и одной из богатейших в Карибском бассейне и входит в топ-40 (по данным на 2010 год) из 70 стран с высоким уровнем дохода в мире. На этой небольшой и плотно заселённой территории находится около десятка заповедников и природных резерватов.

Этот сравнительный экскурс республики Тринидада и Тобаго и Ненецкого округа я сделал для того, чтобы показать несостоятельность постоянно воспроизводящихся стенаний некоторых жителей НАО, «озабоченных» социальной справедливостью, сверхдоходами «хищников-инвесторов» и опасностями производства метанола для «матушки Печоры» и «хрупкой и уязвимой северной природы».

Первый вывод. Пример Тринидада и Тобаго, маленькой страны с открытой либеральной экономикой и засильем транснациональных корпораций в экономике, показывает, что при правильной и ответственной политике власти, при поддержке и доверии местного населения вполне возможны и высочайшие стандарты экологической безопасности и природосбережения крупнейших промышленных, в том числе, и нефтегазохимических и металлургических предприятий, принадлежащих транснациональным корпорациям. Возможны и высочайшие доходы бюджета государства и его граждан, перераспределение доходов от нефте- и газодобычи и нефтегазохимии для поддержки и развития социальной сферы, образования, развития инфраструктуры (транспорт, телекоммуникации), заповедников и резерватов, развития других секторов экономики, в которых занята большая часть трудоспособного населения страны (сельское хозяйство, туризм, сфера услуг).

Второй вывод. Карибская республика прошла похожий на НАО путь освоения своих нефтегазовых богатств, но только с двадцатилетним опережением. Начав с разработки нефтяных месторождений и поставок сырой нефти, руководство республики и инвесторы пришли к необходимости сокращения объемов её добычи и началу глубокой переработки добываемых объемов нефти на месте.

Параллельно с этим началась разработка газовых месторождений, которая сразу же сопровождалась созданием промышленной инфраструктуры по созданию газохимического сектора. Это было вызвано необходимостью параллельного с добычей развития СПГ-сектора для вывоза газа на экспорт (трубопроводный способ доставки газа потребителям в силу географии невозможен). Также параллельно началось создание мощного газохимического комплекса по производству метанола, аммиака и азотных удобрений (мочевина). Вопреки прогнозам экспертов о невозможности наращивания объемов производства метанола (2005 год, 2013 год), на Тринидад и Тобаго было запущено ещё пара заводов, последний из которых начал выдавать продукцию в 2020 году. Сейчас рассматриваются планы по дальнейшей более глубокой переработке метанола в уксусную кислоту, олефины, производство пластмасс и другой продукции нефте- и газохимии.

Похоже, что так же, как Тринидад и Тобаго, Ненецкий округ за 15 – 20 лет своего «нефтяного бума» вышел на максимальные уровни добычи и отгрузки сырой нефти. Введённые после начала СВО западные санкции резко снизили возможности поставок сырой нефти в США и страны ЕС. Возникли проблемы с выходом из состава акционеров наших недропользователей крупнейших западных компаний вместе с их технологиями и инвестициями. Импортозамещение технологий и оборудования, недостаток инвестиций, перестройка логистики по переводу экспорта нефти в Китай и страны ЮВА, потребуют времени. Это уже вызвало сокращение объемов добычи нефти и, скорее всего, эти объёмы будут снижаться и в ближне- и среднесрочной перспективе.

Так же, как и в далёкой карибской республике, власти и недропользователи через 15 – 20 лет «нефтяного бума» обратили внимание на газ НАО. Если бы не отрицательное заключение Правительства РФ, отказавшего в середине 2010-х годов Роснефти в экспорте СПГ, произведённого в НАО, то возможно уже сейчас ненецкий СПГ поставлялся в Европу вместе с СПГ, произведенным другими российскими экспортёрами несмотря на санкции, и в округе уже бы производились метанол и карбамид. Тем не менее, уже к 2020 году в округе были запущены два газовых мега-проекта: компаний Газпром и Лукойл, и РусХим. А у РусХима проект добычи газа стал составной частью проекта по созданию вертикально интегрированного газохимического комплекса по производству метанола (ГХК (метанол)).

Как видим на примере Тринидад и Тобаго, развитие газодобычи и газохимии, то есть производства из природного газа либо конечного, либо промежуточного передельного продукта, магистральное и перспективное, а поэтому правильное направление развития своей экономики. После запуска производства метанола в НАО, помимо диверсификации доходной части бюджета и снижения ее зависимости от мировых цен на нефть и западных санкций, Ненецкий округ, так же, как и Тринидад и Тобаго, получает возможности устойчивого увеличения доходов бюджета, или их сохранения на стабильном и предсказуемом уровне. Появляются новые возможности для инвестирования полученных средств в другие секторы экономики округа, в социальную сферу, сельское хозяйство, транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, в экологию и природоохрану, оздоровление речной системы Печоры и прибрежных морских вод и восстановление их биоресурсов. Что наряду с федеральными средствами резко расширяет самостоятельные возможности округа для своего развития, и делает НАО весьма привлекательным для инвесторов.

Завершая статью, хочу отметить положительные тенденции пары последних лет, которые внушают оптимизм в скором и позитивном развитии Ненецкого округа. Наконец запущена круглогодичная дорога с твердым покрытием Нарьян-Мар-Усинск, согласованы на федеральном уровне планы по строительству ЛЭП «Нарьян-Мар-Усинск», что позволит, наконец, подключить НАО к единой энергосистеме России и забыть про недостаток энергетических мощностей.

Помимо этого, ЛЭП может стать физическим носителем для прокладки высокоскоростной магистральной ВОЛС из Нарьян-Мара в Усинск. Это позволит обеспечить округ устойчивой мобильной связью и скоростным Интернетом, и обезопасит от прихотей природы и случайных регулярных повреждений существующих ВОЛС в результате хозяйственной деятельности. Напомню, что трансарктическая ВОЛС «Полярный экспресс», ранее именуемая как «Военный Интернет», уже дошла от мурманской Териберки до ненецкой Амдермы. Наряду с возможностями прокладки второй магистральной ВОЛС на линии ЛЭП, Ненецкий округ получает уникальную возможность по созданию ЦОДа (Дата-Центра) или даже нескольких таких ЦОДов, что крайне доходно для округа и жизненно необходимо для обеспечения безопасности страны.

В проекте создания ГХК (метанол) предусмотрены дноуглубительные работы на Печоре от её устья до Нарьян-Мара. С другой стороны, подтверждены и уже частично реализуются планы дноуглубительных работ от границ Республики Коми до Нарьян-Мара. Что вновь превратит Печору в полноценную транспортную артерию и позволит оздоровить реку и увеличит её биопродуктивность. Озвучен и представлен план создания в округе сёмужного рыборазводного завода. Подтверждены намерения и планы строительства порта Индига и ж/д Сосногорск-Индига. Может быть, по примеру Тринидад и Тобаго, стоит подумать уже сейчас о заказе судов на метаноле, которые будут обслуживать ГХК (метанол) на Печоре, да и о переводе других транспортных судов, которые будут осуществлять перевозки на Печоре после завершения дноуглубительных работ, о модернизации дизель-генераторов сельских поселений НАО и их переводе на местный метанол. Возможно многое!

Опыт далёкой карибской республики Тринидад и Тобаго, с двадцатилетним опережением прошедшей период освоения своих нефте- газовых богатств, может служить хорошим примером для Ненецкого округа, подтверждающим правильность перехода округа на развитие газохимии (производство метанола), и дающим прекрасный образ будущего для жителей и руководства НАО. Уверен, что строительство и запуск ГХК (метанол) РусХима в Ненецком округе, как флагманского проекта по глубокой переработке углеводородного сырья, станет ключевым ускорителем и гарантом реализации перечисленных выше планов и других открывающихся перед округом и его жителями возможностей!

Борис Дульнев

Специально для ИА RUSNORD

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