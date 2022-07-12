Хорошие новости о метаноле

Учитывая повышенный интерес к метанолу в Ненецком округе, вызванный начавшейся реализацией масштабного проекта по его производству в округе в районе Красное – Василково на базе Кумжинского и Коровинского ГКМ, предлагаю вниманию читателей подборку хороших новостей о перспективах производства метанола и новых возможностей его использования в недалеком будущем, подчерпнутых из публикаций конца 2022 года.
Во второй половине 2022 года прошла несколько встревожившая российскую общественность информация о снижении производства метанола в России из-за западных санкций, введенных против нашей страны из-за начала СВО на Украине.
Портал RUPEC опубликовал интересный аналитический материал «СREON Group: стресс-тест-2022 станет для нефтегазохимии РФ точкой роста». В статье приводится мнение председателя совета директоров СREON Group Фареса Кильзие:
«Неправомерные ограничения ЕС обернулись не только экспортными потерями российских производителей нефтегазохимии, но и глубоким кризисом традиционной бизнес-модели европейских переработчиков, опиравшихся на поставки промежуточного сырья из России. Утрата доверия обернется дальнейшим усилением экономической конфронтации, которая станет стимулом для расширения экспортной инфраструктуры для вывоза продукции на Восток и технологической интеграции с поставщиками оборудования и инжиниринговых услуг из дружественных стран.
Ключевым событием 2022 г. для нефтегазохимической отрасли стали неправомерные ограничения Европейского Союза (ЕС). Пятый пакет, опубликованный в апреле 2022 г., наложил запрет на импорт полимеров пропилена из России в ЕС, июльский седьмой пакет ввел ограничения на импорт ПВХ, а восьмой пакет, принятый в минувшем октябре, расширил этот список на несколько десятков видов продукции, в том числе метанола, первичных полимеров и пластмасс, минеральных удобрений и серной кислоты».
В результате на внутреннем рынке образовался продуктовый профицит, который даже с учетом утраты доверия с потребителями из США и стран ЕС, поэтапно ликвидируется за счет диверсификации поставок через дружественные страны.
В конце прошлого 2022 года появилась информация о новых перспективах использования метанола. Так Германский автопроизводитель Porsche AG начал производить электротопливо (e-fuel, один из видов синтетического топлива) и объявил о планах по наращиванию мощностей до нескольких миллионов литров в год к середине текущего десятилетия.
E-fuel представляет собой разновидность синтетического метанола, производимого в результате сложного процесса с использованием воды, водорода и двуокиси углерода. Электротопливо может обеспечить почти нейтральную по выбросам CO2 работу двигателей внутреннего сгорания. Однако при этом в автомобилях по-прежнему необходимо использовать нефтяное масло для смазки двигателя.
"Потенциал e-fuel велик. На данный момент в эксплуатации находится более 1,3 млрд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в мире. Многие из них продолжат ездить по дорогам в течение следующих нескольких десятилетий, и электротопливо предлагает владельцам этих машин хорошую альтернативу", - заявил директор по НИОКР Porsche Майкл Штайнер.
Заместитель исполнительного директора Российского союза химиков (РСХ) Леонид Фрейман указывает на «внутренние резервы» в увеличении спроса на метанол в РФ. По его словам, в настоящее время рассматриваются различные возможности выхода из ситуации. Есть варианты добиться через органы законодательной и исполнительной власти разрешения на применение метанола в качестве добавки к бензину. «Но, к сожалению, есть и параллельные предложения. Некоторые депутаты Госдумы выступили с предложением вообще ввести уголовную ответственность за производство, применение, транспортировку, хранение метанола, который может нанести вред здоровью человека», - сообщает Леонид Фрейман.
От себя добавлю, что зимние «омывайки» на основе метанола в настоящее время законодательно запрещены, хотя они по своим параметрам гораздо эффективнее и экономичнее, чем омыватели на основе других спиртов, например, изопропилового. По уровню опасности для здоровья человека они примерно одинаково безопасны. Как указывает портал Drive2.ru., Использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране. А истинной причиной запрета является низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью. То есть, если незамерзайку вы покупаете не для того, чтобы её пить, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проблема в том, что в отличие от изопропилового спирта и других спиртов с большим молекулярным весом, имеющим естественный резкий и неприятный запах, метиловый спирт (метанол) имеет практически тот же запах и вкус, что и всем известный и самый «легкий» по молекулярному весу из спиртов этиловый спирт, используемый после тщательной очистки при производстве крепкой алкогольной продукции. Поэтому особую опасность представляет даже не омывающие жидкости, имеющие соответствующую маркировку и предупреждения о ядовитости продукта, а преступные личности, использующие метанол при нелегальном «производстве» паленой алкогольной продукции. Подавляющее большинство массовых отравлений вызвано именно этой причиной, так как люди в этой продукции не могут на вкус и запах отличить метиловый и этиловый спирты.
Справедливости ради стоит отметить, что технические виды этилового спирта, а так же суррогатные технические, медицинские и косметические средства на основе этилового спирта являются причиной смерти и инвалидности для неменьшего количества людей.
От себя замечу, что при использовании бытового газа, основу которого составляет природный метан, не имеющий запаха и при превышении концентрации ведущего к отравлению и образованию взрывоопасных газо-воздушных смесей, проблема решена добавлением в бытовой газ химического одоранта этилмеркаптан. Делается это специально, чтобы человек смог почувствовать неприятный запах и отреагировать на его присутствие при утечке бытового газа. Думаю, что аналогичным образом можно было бы «обезопасить» и метиловый спирт, придав ему какой-либо неприятный запас и вкус в качестве отличительного маркера от этилового спирта.
Но вернемся к перспективам использования метанола в качестве топлива. Ранее сообщалось о планах строительства на российских верфях судов на метаноле, как одном из самых экологичных видов топлива. От «зеленой повестки» и планов «декарбонизации» нашей экономики руководство страны из-за СВО и западных санкций не отказалось. Интерес к метанолу, как топливу для большегрузных судов, подстегивается в мире резким ростом цен на природный газ. Прежде всего на СПГ, который до начала СВО и западных санкций против РФ рассматривался в качестве наиболее перспективного вида судового топлива на этапе «зеленого перехода» в мировой экономике.
По информации портала PortNews, в целом, по данным на начало осени 2022 года, судоходные линии Maersk Line, X-press Feeders и AAL Shipping разместили заказы на 26 судов, которые могут работать на метаноле, что придало импульс движению к бункеровке метанолом. При этом компания Waterfront Shipping, судоходное подразделение канадского производителя метанола Methanex Corporation, уже приняла в эксплуатацию шесть танкеров-химовозов с возможностью использования метанола.
Метанол в качестве топлива планируется применять и на судах-тяжеловозах. Так, компания Van Oord строит на судостроительном заводе antai CIMC Raffles мощное крановое судно, предназначенное для установки и транспортировки ветряных турбин. Судно должно быть оснащено метанольными двигателями Wartsila, которая получила соответствующий контракт в январе 2022 года на поставку партии из пяти двигателей серии 32 для данного проекта.
Метаноловые суда рассматриваются не только западными, но и азиатскими судовладельцами. Так, в марте 2022 года классификационное общество DNV выдало сертификат одобрения в принципе (AiP) китайской судостроительной компании Dalian Shipbuilding Industry Company Limited (DSIC) за разработанный для судоходной компании COSCO SHIPPING Energy Transportation Limited (CSET) эскизный проект танкера типа VLCC, способного работать на метаноле в качестве судового топлива. Отмечается, что это первый проект судна типоразмера VLCC на метаноле. По оценке DNV, данный проект соответствует новейшим требованиям и обозначению класса DNV LFL fuelled.
«Китай поставил перед собой цель достичь максимального снижения уровня выбросов углерода и, в конечном счете, углеродной нейтральности. Несколько правительственных министерств назвали разработку низкоуглеродного и возобновляемого метанола на основе экологически чистого водорода и судов, работающих на метаноле, ключевыми факторами, способствующими этой политике», ‒ заявил главный представитель Института метанола в Китае Кай Чжао.
Следует отметить, что Китай является одним из крупнейших потребителей и производителей метанола в мире. Но его стремительно растущие потребности в метаноле не покрываются ростом его производства в собственной стране. Особенно с возвращением к росту экономики Китая после снятия всех противоковидных ограничений в стране в конце прошлого 2022 года.
Использование «зеленого» метанола в качестве судового топлива наталкивается на проблему дефицита его производства в нужных объемах в мире. Так, объем производства составляет порядка 30 тыс. тонн в год, в то время как для оперирования указанной выше серией судов необходимо более 500 тыс. тонн в год. В том или ином виде решить эту проблему без России не представляется возможным. И здесь нам в помощь «серый экспорт» метанола в западные страны через схемы поставок через «дружественные страны», как это имеет место с нефтью и нефтепродуктами, СПГ.
Указанный выше образовавшийся на внутреннем рынке профицит производства метанола был вызван не снижением спроса на метанол на Западе или на Востоке и в ЮВА, а проблемами концентрации предприятий производителей метанола в Европейской части России (поближе к западному потребителю) и проблемами логистики по его вывозу из страны. Дело в том, что примерно 60% метанола экспортировалось через порты, остальная часть – через сухопутные погранпереходы. Ключевыми каналами поставок был финский порт ХаминаКотка, а также Вентспилс и Силламяэ в Латвии и Эстонии.
Для перевалки в Азовско-Черноморском бассейне используются малоприспособленные терминалы «Каргохим» порта Темрюк и «Югнефтехимтранзит» порта Кавказ, последний способен принимать суда вместимостью не более 3-5 тыс. т, что существенно ограничивает возможные пункты назначения и объем перевозок метанола.
В данной связи Турция, ежегодно импортирующая 500-600 тыс. т метилового спирта, практически не получает российский продукт. В 2021 г. экспорт в Турецкую Республику из РФ не превысил 6 тыс. т, в 2022 г. — за шесть месяцев экспортировано 50 тыс. т метанола.
Таким образом, внешние поставки метилового спирта ограничены пропускной способностью наземных перевалочных пунктов: при годовом экспорте превышающим 2 млн т, Россия не имеет достаточных мощностей по перевалке метанола.
Поэтому необходимо форсированное наращивание и портовой инфраструктуры, и развитие инфраструктуры для экспорта именно на Восток. Чтобы обеспечить вывоз метанола и другой нефте- и газохимической продукции в АТР, необходимо продолжать наращивать мощность Восточного полигона (включая модернизацию мостовых и погранпереходов, складских и логистических комплексов, а также подвижного состава), начинать регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути (СМП) и наращивать автомобильные перевозки по транснациональному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Свою роль в недалеком будущем должно сыграть и развитие Транспортного коридора "Север - Юг" (Санкт-Петербург – Астрахань – Бендер-Энзели – Бендер-Аббас – Нава-Шева), который соединит Россию, Иран и Индию, являющуюся одним из крупнейших потребителей метанола.
Здесь свою положительную и существенную роль могут сыграть и проекты, близкие жителям Ненецкого округа. Это относится и к уже указанному в начале статьи проекту строительства ГХК по производству метанола в округе, и строительство ж/д Сосногорск – Индига, и строительство порта в Индиге, который в перспективе и некоторых корректировках в проекте может стать одним из ключевых хабов по отгрузке метанола на СМП, произведенного в НАО и в Европейской части России. Особенно в районах, прилежащих или расположенных в СЗФО. Вполне очевидно, что порт в Индиге смог бы обеспечить поставку метанола как в Китай и страны ЮВА, так и в Европу, после того, как европейцы вынужденно «одумаются» или придумают «серые схемы» обхода своих собственных санкций против России.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
#метанол#проблемы#перспективы#Ненецкий#Индига