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Что им снег, что им зной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на то, что летние депутатские каникулы в самом разгаре, народные избранники столицы Поморья не опустили руки и не разлеглись кверху пузом под изменчивым северным солнышком.

Вот лишь несколько примеров их деятельности…

Иван Воронцов внимательно следит за ходом благоустройства территории школы №37, что в Северном округе Архангельска.

К слову, именно он в сотрудничестве с депутатом Ольгой Синицкой добились выделения из резервного фонда 1.4 млн рублей на ремонт тротуара возле учебного заведения. Теперь проверяют, туда ли ушли деньги.

Иван Воронцов:

К работам приступили в летний период, чтобы успеть к началу нового учебного года. Но в этом случае подрядчик опережает график. На сегодняшний день выкорчеваны старые пни, уложен асфальт, поменян бордюрный камень. Но в таком виде территория имеет незаконченный вид. Рядом с идеальным асфальтом красуется разбитый тротуар (примерно такой же была территория и у школы). Можно подумать, что где-то сэкономили, не просчитали заранее или не дай бог своровали. Но тут всё намного сложнее.

Такой вот нюанс - каждое здание имеет свой отмежёванный земельный участок. А это значит, что при ремонте тротуара у школы, можно ремонтировать строго в границах своего участка. Иначе могут обвинить в «нецелевухе»… а это серьезные неприятности вплоть до тюремного срока.

Но выход найден:

- Нам очень повезло, что подрядчик согласился взять на себя социальную ответственность, и за собственные средства немного улучшить территорию. Бордюрный камень со стороны газона дополнительно подсыпят землёй, а на примыкании к границе участка закатает асфальтом некоторые ямы. Целиком проблему это не решит, но вид уже будет более эстетичный. А вопрос полноценного ремонта разбитого тротуара предстоит решать уже в дальнейшем.

Депутат Сергей Чанчиков (из Команды Фролова) продолжает продвигать дружелюбный проект «Соседи», позволяющий преодолеть известную в современном мире зону отчуждения между людьми, вроде бы живущими совсем рядом.

Настоящий маленький праздник – конкурсы, подвижные игры, музыка, аниматоры… На этот раз у дома по улице Выучейского №32 и ближних к нему домов.

Сергей Чанчиков:

-Такие встречи в неформальной обстановке способствуют тому, что жители дома, двора знакомятся, общаются, становятся по-настоящему добрыми соседями. Это залог того, что они смогут со временем объединиться для совместного решения актуальных для всех вопросов, например, благоустройства общей дворовой территории.

И снова Иван Воронцов. На этот раз руководитель фракции «Единая Россия» в рабочей поездке мэра Архангельска по ремонтируемым школам. 

Гимназия №6. Здание аж 1937 года постройки. На его прилегающей территории найдены археологические объекты, что, естественно, привело к замедлению темпа работа, как того предписывает закон. Пришлось корректировать планы… с историей нужно обращаться бережно.

Иван Воронцов:

- Само здание гимназии должны сдать в конце ноября, а гимназисты приступят к учёбе в «родных стенах» уже после новогодних каникул. Но пока что визуально создаётся впечатление, что они не смогут выполнить работы вовремя. При этом подрядчик уверен, что у них получится сдать работы в срок. Время покажет. Особенно хочется отметить, что благодаря программе капремонта школ, инициированной нашим президентом, учебные учреждения обновляются стремительными темпами. Без целевой программы муниципалитету было бы невозможно провести такие масштабные работы в нескольких школах города одномоментно. 

Ну, а кто-то в это время занимается самопиаром, да еще совмещая его с дешевыми наездами на политических конкурентов. Как бы не прогадать осенью… 

23 июль 15:00 | : Горячая тема / Политика

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