Песни без слов. Панфлейта

Флейта плохо влияет на дух человека — она слишком волнует.

Аристотель

Этот музыкальный инструмент считается самым древним. В 1995 году в Словении на археологическом объекте Дивье Баба обнаружена флейта, изготовленная из бедренной кости пещерного медведя. Возраст находки оценивается приблизительно в 43 тысячи лет.

Название более юного по возрасту музыкального инструмента, родственного «дивьебабьему» пришло из мифа древних греков о покровителе природы, пастбищ и пастухов боге Пане, которому однажды померещился в звуках речного тростника голос сбежавшей от него нимфы. Срезав несколько стеблей и скрепив их между собой, он сделал флейту, которая вдруг зазвучала сладким голосом предмета несбывшейся любви. Флейта Пана нынче именуется панфлейтой.

Впрочем, известна она и под другими именами: в той же Древней Греции было ещё одно – сиринга, най – у молдован и румын, у жителей Центальных Анд – сампонья, у других племён индейцев – сику, у западно-грузинских пастухов- ларчеми и соинари.

Со временем флейты из двух и более скреплённых меж собой разной длины трубок от исполнителей из народа перекочевали в руки профессиональных музыкантов и услаждают ныне своим звуком слух восторженных слушателей по всему миру. Специфичность тембра панфлейты, разнообразие и красота извлекаемых из множества (до 40) трубок звуков, позволяют использовать инструмент как без аккомпанемента, так и в качестве солирующего в разносоставных оркестрах.

Разумеется, успех у публики могут обеспечить лишь мастерство и талант исполнителя. Массовая популярность панфлейты началась с 70-х годов прошлого века благодаря румынским музыкантам, прежде всего Георге Замфиру (1941 г.р.), которого именуют «королём флейты». В 1977 году вышла грампластинка с композицией «Одинокий пастух», исполненная Замфиром с оркестром под управлением автора композиции – Джеймса Ласта. С тех пор Замфир записал более 160 альбомов, в их числе и для суперпопулярных фильмов, имеет 100 золотых и платиновых дисков, является автором более 300 произведений в различных стилях и обладателем множества наград по всему миру.

В приложенных к посту записях звучит панфлейта Георге Замфира, Эдварда Симони, Лео Рохаса и композиция из программы «Одинокая флейта» в исполнении талантливого самоучки из Невинномысска Вадима Брыкова.

С иронией говорил о «плохом» влиянии флейты на дух человека древнегреческий философ. Пусть она трогает лучшие струны душ человеческих, волнует ещё многие тысячи лет.

Александр Чашев

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