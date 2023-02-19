«Идем дальше». Дмитрий Морев вышел на «экватор»

9 мая Дмитрий Морев, как и вся администрация Архангельска, был занят на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. Но именно на этот день выпала и его персональная символичная дата – ровно половина мэрского срока (два с половиной года).

Он о ней скромно промолчал. Но сослуживцы вспомнили и поздравили сегодня. Тоже весьма символичным подарком – кондитерским глобусом, сделанным руками местной мастерицы Юлии Онучиной-Поповой (кстати, в недалеком прошлом журналистки).

По экватору вкусного географического объекта нанесена надпись - «Идем дальше!». И снова символичная, ей глава Архангельска обычно заканчивает свои рабочие совещания. Такой подарок от сотрудников может означать – «идем дальше и вместе».

Два с половиной года в такой должности – срок не очень большой, некоторые его предшественники к этой дате только раскачивались. Но уже есть, что вспомнить…

Назначение главой областного центра бывшего офицера спецслужб, а позже руководителя отделов безопасности крупных промышленных предприятий (аэропорт «Архангельск», «Севералмаз») сразу вызвал у общества вопросы – как с таким багажом специфических знаний и навыков человек будет руководить многослойным городским хозяйством? А надо было просто заглянуть в биографию - закончил АГТУ по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса», работал инженером, как и все в его семье. То есть, технарь до мозга костей, дополнительно полученные в академии ФСБ знания только в плюс. В большой степени – выдержка, стрессоустойчивость, умение принимать решения в кризисных ситуациях, отвечать за каждое сказанное слово.

И еще присяга. Две присяги – на служение Отчизне и Архангельску. И их никто не отменяет даже с переходом на другую работу. Просто спрос выше. Свой внутренний спрос.

Мэр крупного города, тем более, столицы региона, идеальный объект для критики – всегда есть, чем попрекнуть. Морев на критику не обижается, у него все в порядке с самоиронией. Хотя многие предъявляемые ему претензии больше относятся к его предшественникам. Которые или не успели, или не смогли.

Да, в городе еще остались и разбитые дороги, ждущие ремонта, и лужи, которые не перепрыгнуть, и деревянные развалюхи, в которых продолжают жить горожане. Но появились муниципальные дворники, по которым еще недавно печалились архангелогородцы, МУП «Городское благоустройство», с которого есть, кому строго спросить, новые автобусы единого стандарта вместо разномастных ПАЗиков, открываются новые арт-объекты как мини-центры туристического притяжения. Появился вменяемый и продуманные план изменить ситуацию в лучшую сторону. Без «потемкинских деревень» к приезду главного начальника страны.

И главное, на все это у города появились деньги. Президент доверяет губернатору, губернатор доверяет мэру, которого он рекомендовал на назначение городскому парламенту. Но и спрашивает тоже строго, бывает и распекает на совещаниях областного правительства.

Морев – офицер запаса, он приказы исполняет, а не ищет отговорки. Поэтому продолжает работать.

Пожелаем же ему «кругосветного путешествия» в этой должности.