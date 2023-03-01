«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Как это часто бывает, минувшая постсессионная неделя стала для народных избранников столицы Поморья небогатой на события. И тем не менее…

На заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства был поднят актуальнейший вопрос расселения из аварийного и ветхого жилья. Увы, покосившиеся деревянные дома остаются «черной меткой» на лице красавца-Архангельска, когда в других областных центрах руки дошли до расселения хрущевских пятиэтажек.

Впрочем, лед тронулся и у нас. Как доложились представители городской администрации, ответственные за этот сектор, с середины июля прошлого года были заключены контракты на демонтаж 32 аварийных деревянных многоквартирных домов.

Однако проблема в определенной степени упирается в высокую стоимость квадратного метра нового жилья. Что и озвучил Вячеслав Широкий («Единая Россия»):

- У нас квартиры на окраине дороже, чем в центре Волгограда или Калининграда. К нам приходят большие федеральные средства для переселения, но действующая компенсация для граждан не позволяет купить аналогичное жилье в городе. А городская Администрация не может найти подрядчиков, кто согласится по действующим отведенным лимитам построить много-много жилья. Это проблема и ее надо поднимать на всех уровнях власти.

Но и здесь все непросто. По словам Владимира Хотеновского («Единая Россия»), среди нас есть отдельные граждане, которым, что называется, не в коня корм:

- Есть люди, которые, получая существующие денежные компенсации, просто уезжают в другие города и регионы. Городская Администрация предоставляет новые квартиры для переселенцев, а эти квартиры потом сразу же появляются на продаже от жильцов.

Всё перечисленное вкупе мешает реализации федеральной программы. Тем не менее – в прошлом году за счет выплат денежной компенсации было расселено порядка 766 жилых помещений, где проживало 1515 человек, а 2 тысяч архангелогородцев получили квартиры в новых шести социальных домах. Всего же более 60 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда было расселено за 2022-й.

Хотелось бы больше, но…

Целая депутатская группа посетила столицу Белоруссии город-герой Минск. Визит был приурочен в 85-летию Октябрьского района, но времени хватило и на деловые переговоры. Впечатлениями делятся сами депутаты.

Дмитрий Акишев (независимый парламентарий):

- Летом этого года группа молодежи из Архангельска будет проходить практику на заводе «Интеграл». Делегацию из администрации Октябрьского района в свою очередь пригласили на празднование Дня города Архангельска, которое состоится 25 июня.

Мария Харченко (ЛДПР) рассказала об основных пунктах договора сотрудничества Архангельска с Октябрьским районом:

- В него входят все сферы жизни – экономика, здравоохранение, молодежная политика, промышленность, ЖКХ. Сейчас мы его дорабатываем. Есть интересные совместные предложения. И в День города Архангельска будет подписан доработанный вариант Соглашения

В целом же все депутаты отметили чистоту и порядок на улицах Минска. То, к чему и нам нужно стремиться…