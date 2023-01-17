У кого в Северодвинске есть совесть?

Мне всегда интересны мнения людей по вопросу, который касается большинства; предпочитаю в таких случаях не отметать чужой опыт и - что немаловажно - не отказываюсь от своего.

Грядущие депутатские выборы в Архангельской области неожиданно навели на парадоксальную мысль: оказывается, наблюдать за действиями страждущих попасть в защитники интересов жителей довольно прикольно.

Из прошлогодних предвыборных гонок в северодвинский городской Совет депутатов в памяти остались любопытные картинки - музицирование на просторах Интернета бывшего и настоящего председателя Совета депутатов Старожилова Михаила Александровича, его фото на фоне городской свалки со следами глубокой озабоченности на лице. Более того, глядя на растиражированные снимки, задаюсь вопросами: где та коробка, которую носил бывший и настоящий депутат Трухин Николай Александрович, и продолжает ли он заботиться о том пожилом ветеране, перед которым так демонстративно-участливо открывал дверцу своего автомобиля?

Одним словом, бесконечно смотреть можно не только на огонь и воду...

На февральской сессии текущего года Старожилов и Трухин наряду с другими депутатами занимались внесением изменений в бюджет Северодвинска на 2023 год. Работа, безусловно, тяжелая. Это вам не семь часов у станка стоять и не десять - у операционного стола.

Нет, я не ерничаю над Старожиловым и Трухиным. Просто считаю, что для них КАЗАТЬСЯ проще, чем БЫТЬ.

Еще до публикации всех красивостей от этих депутатов в предвыборный период я обратилась к ним с просьбой о решении вопроса о правилах надлежащего выгула собак в черте города.

Но, видимо, Устав городского округа "Северодвинск" депутаты не читали, про "осуществление мероприятий по охране жизни и здоровья людей" не слышали.

На соответствующее заявление дуэт Старожилова и начальника отдела по правовой работе Саладиной исполнил убийственное: "текст обращения не позволяет определить суть предложения".

Вероятно, прогулы уроков в школьные годы все-таки имели место быть, если тема "выделение основной мысли из текста" не укоренилась в голове председателя и его юриста.

Поняла, что с набором цифр в телефоне у Старожилова и Саладиной тоже проблема. А ведь так просто: позвонить по указанному в заявлении номеру и уточнить вопрос. Или пригласить заявителя на прием.

На жалобу о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей Саладиной Галиной Николаевной ответ дал руководитель аппарата Совета депутатов Березин Илья Владимирович: "факты не нашли подтверждения".

Каким образом мистические работники аппарата услышали мой телефонный разговор с Саладиной и "дали объяснения" так и останется сфинксовой загадкой, но допускаю, что у депутата Березина, о котором я никогда не слышала, рабочее место было в шкафу, откуда можно было не только подглядывать, но и подслушивать.

На обращение о предоставлении возможности на ближайшей сессии Совета депутатов озвучить за семь минут не только на корню удушенный, но и ряд других, важных для жителей Северодвинска, вопросов, Старожилов выкатил огромный перечень пунктов, суть которых сводилась к одному: н-и-з-з-з-я-я!!

Спасибо, что не сказали такое любимое многими начальниками: Что думаете, вы тут одна такая? И не проскандировали: ДУстом ее! ДУстом !

В одном Михаил Александрович не отказал: ответил на обращение так же оперативно, как когда-то принял(и) решение о повышении заработной платы себе — председателю Совета и экс- главе Администрации города Северодвинска.

Трухин Николай Александрович. Бывший Секретарь Северодвинского местного отделения партии "Единая Россия". Особенно мне нравится в данном контексте слово «бывший».

Не знала, часто ли бывал в местном отделении Трухин, зато сразу поняла, что исполнительному секретарю отделения Старцевой Ксении Александровне - о которой раньше ни сном ни духом - больше нравилось работать по собственному графику, нежели по размещенному на официальном сайте.

Когда я наконец-то дозвонилась до Старцевой и попросила не уходить...

Прикиньте, что она мне - незнакомому человеку - ответила, если я взорвалась: "Только попробуйте!".

Не попробовала.

Из заочного и очного общения с Николаем Александровичем извлекла урок для себя: ишь чего удумала - не узнавать депутата в лицо!

Для Трухина: не можешь писать - говори, не можешь говорить - молчи.

Весь этот ужас под названием "работа депутатов с обращениями граждан", залакированный прокурорскими определениями об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, заверенными подписью заместителя прокурора г. Северодвинска Башурова Евгения Анатольевича, направила в Северодвинский городской суд.

В повестках нестандартной формы, на листах формата А4, направленных в мой адрес судьей Поповой Дарьей Владимировной, прежде всего бросалось напечатанное крупным жирным шрифтом и старательно подчеркнутое предложение: Ваша явка в судебное заседание не является обязательной.

Видимо, в прокуратуру города Северодвинска была направлена пригласительная открытка с вензелями, поэтому представитель ответчика - помощник прокурора Новикова Наталья - в судебном заседании с удовольствием блеснула красноречием.

Да-а-а, вот она - нерушимая, многолетняя, по-северодвински особая дружба.

А я с горечью смотрела на всю эту кучу бумаг с бездарными и бессмысленными текстами и понимала: всем этим бестолковым собаколюбителям, не считающим нужным надеть намордник и взять на поводок своего питомца, дан зеленый свет.

Дан кем? Бесстрашными? Всемогущими? Вечными?

Нет. Жалкими... Жалкими и безумно стремящимися возвести себя в ранг заместителей Господа Бога.

Какое им дело до чужого стресса, страха, боли от жесточайших укусов и рваных ран?

Они и других людей не пощадят. Особенно тех, которые на них не похожи. Глава Северодвинска Арсентьев Игорь Валентинович на них не похож. У него есть СОВЕСТЬ.

Не могу удержаться, чтобы не сказать в конце, перефразируя строки известного поэта: Не бойтесь сильных, бойтесь подленьких, трусливенькие им под стать. Не доверяйте им ни чуточку. Я, попадавший к ним на удочку, порвал все губы на крючках.

Екатерина Ляпунова, неравнодушная жительница Северодвинска