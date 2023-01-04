Они за безопасность и комфорт. Депутаты АрхГордумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья переделали тьму важных дел. Вот лишь некоторые из них…

Большая группа депутатов, представители различных политический течений, приняла участи в заседании постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства. Тема более чем животрепещущая – безопасность дорожного движения и комфорт ожидания транспорта на остановках. Как мы помним, с приходом компании «Рико» интервалы в движении автобусов на маршрутах увеличились… все надеются, что временно.

По первому вопросу выступил председатель упомянутой комиссии Владимир Хотеновский:

- Мы долго принимали вопрос о трехфазной работе светофоров, появлению дополнительных дорожных знаков на «опасных» участках городских дорог. И сейчас такие светофоры появляются в городе, в скором времени на всех оживленных перекрестках они появятся. Тем не менее, есть решения, которые не исполнены в силу ряда объективных факторов, в том числе недофинансирования.

Спикер городского парламента Валентина Сырова предложила обратиться к городской администрации по поводу перераспределения бюджетных средств в пользу безопасности граждан. Что было воспринято присутствующими с воодушевлением.

По второму вопросу депутаты заслушали информацию о состоянии «остановочного хозяйства» в целом. Как выяснилось, в Архангельске всего 434 остановочные парковки, из них меньше половины – не оборудованы, нет «заездных карманов» и т.д. в прошлом году установлены 17 новых современных павильона… капля в море на весь город. На изменение ситуации требуется дополнительно 95 млн рублей.

Посыпались вопросы и предложения. Михаил Блохин усомнился в целесообразности установки стеклянных павильонов на окраинах (учитель виднее), Вадим Коротков поднял вопрос о страховании остановочных комплексов от вандалов (представим размер страхового взноса на окраинах), Дмитрий Акишев помечтал об установке электронных табло непосредственно на остановках.

По итогу было принято решение разработать и узаконить единый городской стандарт в этой части муниципального хозяйства.

Кроме того…

Лидер фракции «Единая Россия» Иван Воронцов принял деятельное участие в рабочей поездке мэра Архангельска Дмитрия Морева по центру городу. Цель – решить проблему с освещением.

Напомним, еще в 2017 году главный редактор нашего издания Леонид Черток задавал вопрос Игорю Годзишу, почему в нашем городе, по сравнению с заполярным Мурманском, темно как у афроамериканца в… «мадам-сижу». Тогдашний градоначальник повздыхал, произнес любимое «есть такое дело», но уверил, что «над этим работают».

Между тем, по словам руководителя МУП «Горсвет», и сегодня в столице региона «70 опор находятся в аварийном состоянии, и текущий ремонт уже не обеспечивает безопасность. Замены требует и 200 старых светильников». А в целом, линии уличного освещения в этой части Архангельска, наиболее посещаемой приезжими, установлены в 60-70-хх годах прошлого века. 50 лет в строю… пора и под замену.

Депутат подтвердил, что в его партийную приемную часто поступают жалобы от граждан на уличную темноту в Октябрьском районе, которую они ассоциируют с слепотой чиновников – во дворах накренились столбы, а лампы светят подозрительным бледно-желтым светом. И вселил надежду:

- Тревога горожан не осталась без внимания руководства города – до августа текущего года аварийные столбы и старые лампы будут заменены. Беру эти вопросы на личный контроль.

Депутат Ольга Синицкая приняла участие в акции «Парта Героя». Этот мини-мемориал посвящен памяти погибшего в ходе СВО бывшего ученика 43-й школы Архангельска Андрея Дудара. Теперь право сидеть за этой партой, представляющей собой ученический стол с фотографией павшего война и главными моментами его биографии, будет присуждаться учащимся за успехи в учебе, активную общественную работу, а также достойным кадетам и учащимся школы, проявившим лучшие человеческие качества.

Ольга Синицкая:

- Цель проекта – напомнить всем нам, в первую очередь, учащимся о Героях, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.

А еще депутаты старались решить вопрос с помещением для ветеранских мероприятий в Майской горке. И ведь добьются своего!