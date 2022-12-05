Архангельский специалист: как уберечь своего ребенка от наркотиков

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией.

Специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый рассказал о важных моментах профилактики употребления ПАВ и формирования здорового образа жизни, как у детей, так и у их родителей.

Алексей Белый сообщил как уберечь детей от психоактивных веществ.

Поморье входит в тройку регионов-антилидеров по количеству преступлений против детей. Согласно исследованию фонда «Нужна помощь» об уровне детского благополучия в России, Архангельская область входит в ТОП-3 наиболее криминальных регионов с точки зрения небезопасности несовершеннолетних.

На территории Архангельска и области уже много лет с родительским сообществом, школьниками, студентами, молодежью группы социального риска проводит комплекс антинаркотических мероприятий - уроков антинаркотической безопасности специалист отделения психиатрической и наркологической помощи детям ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая психиатрическая больница» Алексей Белый.

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и других заболеваний цикл профилактических антинаркотических мероприятий проводится как очно, так и дистанционно.

Эксперт особо отметил, что в профилактике употребления ПАВ семейные ценности и взаимоотношения родителя и ребёнка играют важную роль. Родители узнают, как уберечь ребенка от употребления психоактивных веществ (ПАВ).

— Как ни печально, но зачастую, алкоголизация и наркотизация берут свое начало именно в подростковом возрасте. По статистике основной возраст первого знакомства с наркотическими средствами приходится на 15—17 лет и чуть меньше на возраст 11—14 лет, — рассказывает Алексей Белый.

Как же уберечь своего ребенка?

Найдите время для ребенка. В бешеном ритме современной жизни мы так часто забываем о теплоте простого общения, не находя для него достаточно времени. Однако недостаток общения с вами вынудит вашего ребенка обратиться к другим людям, но кто они, и что посоветуют?

Старайтесь больше времени проводить вместе. Очень важно планировать общие дела: займитесь вместе спортом, музыкой, рисованием, отправьтесь в поход, за грибами, на рыбалку или просто прогулку, посетите музей, сходите в театр или на концерт, — выберите из многообразия возможностей то, что будет интересно как вам, так и вашему ребенку.

Научитесь слушать и слышать ребенка.

Уделяйте внимание взглядам и чувствам ребенка. Не разговаривайте с ним снисходительно. Обратите внимание на то, каким тоном Вы разговариваете с ребенком, иногда наш тон говорит больше, чем слова. Проявите участие и заинтересованность, главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам интересно все, что с ним происходит.

Помните о том, как важны здоровые взаимоотношения в семье.

Доверие, принятие, уважение и поддержка — это то, что дает каждому члену семьи опору. Следует знать, что как авторитарный, так и попустительский стили воспитания повышают вероятность возникновения у подростка проблем, в том числе связанных с употреблением ПАВ. А конфликтная атмосфера в семье может послужить толчком к тому, что ребенок «замкнется в себе», будет стараться больше времени проводить вне дома, и не факт, что в итоге он не примкнет к неблагополучной компании.

Будьте внимательны к окружению подростка.

Убедитесь в том, что вы знаете, с кем дружит ваш ребенок, общайтесь с его друзьями. Это позволит вам не беспокоиться о том, что ваш ребенок попал в «плохую» компанию. Не запрещайте ребенку приглашать друзей в гости, будьте приветливы, но соблюдайте «границы», помните, подростки очень уязвимы и мнение окружения для них значит очень много.

Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок был занят полезной деятельностью.

Очень важно, чтобы у подростка было увлечение, хобби. А посещение каких-либо секций (спортивных или творческих) не только оставляет меньше времени для скуки и поиска развлечений (к сожалению, не всегда безопасных), но предоставляет ребенку возможность проявить себя, что способствует повышению уверенности в себе и личностному развитию.

Убедитесь, что ваш ребенок владеет правдивой информацией о губительном действии ПАВ.

Зачастую дети уверены, что «один раз не считается», что «легкие» наркотики не так опасны и не вызывают привыкания, что «травка» это не наркотик. Такие мифы очень опасны, ведь они ведут к недооценке риска и всех тяжестей последствий употребления ПАВ.

Будьте для ребенка примером.

Поведение родителей — это один из самых важных аспектов в воспитании ребёнка. Так, например, родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в неискренности и двойных стандартах. Помните, что слова без действий — всего лишь слова. С подростками и молодёжью проводяться профилактические беседы про формирование зависимости от ПАВ.

В развитии любой формы зависимости имеются общие закономерности. Принято выделять 3 стадии этого процесса.

1. Формирование психической психической зависимости.

На этой стадии с помощью психоактивных веществ человек снимает напряжение, перестает ощущать себя грустным и несчастным или же принимает их, чтобы ощутить эйфорию, почувствовать себя бодрым и воодушевленным. Постепенно, сам того не замечая, человек попадает в ситуацию, когда его настроение напрямую зависит от возможности употребить ПАВ, формируется представление о том, что только под воздействием ПАВ жизнь может быть приятной и комфортной, появляется непреодолимая тяга к нахождению в состоянии измененной реальности — все чаще, больше, дольше, сильнее и регулярнее.

2. Формирование физической зависимости.

Организм человека адаптируется к присутствию психоактивного вещества, которое начинает принимать активное участие в обмене веществ. Если человек прекращает употребление ПАВ, его организм сталкивается с функциональными проблемами, возникает абстинентный синдром или «ломка». Скорость развития данного этапа будет зависеть от вида ПАВ, дозы и срока употребления, а также от индивидуальных особенностей организма конкретного человека.

3. Стадия полного психического и физического истощения.

Все, что человек имел, он отдает для жизнеобеспечения зависимости. Собственное существование непродуктивно, человек не испытывает никакой радости от жизни. Его ничего не интересует, ему ничего не хочется, исчезают импульсы и потребности, кроме необходимости достать дозу.

В этот период ПАВ уже перестает погружать человека в состояние эйфории, однако, оно жизненно необходимо для того, чтобы избавиться от болезненных ощущений во время «ломки». Появляются признаки психических расстройств и стойкие нарушения со стороны тела, организм человека пребывает в изможденном состоянии. Очень многое, если не все идёт из семьи. Внутри каждого ребёнка заключён «эмоциональный сосуд», который ждёт того, чтобы его наполнили любовью.

Когда ребёнок чувствует, что его действительно любят, его развитие будет нормальным. Но если сосуд любви пуст, у ребёнка возникают нарушения в поведении. Такие дети, вырастая, ищут эту любовь повсюду, часто принимая за любовь совсем не то.

При наличии семейных дисфункций, этот «сосуд любви» не просто пуст, а с трещинами, деформированный. И потому, невзирая на физическое взросление, у человека проявляется вечный голод на любовь — без умения ее получить и накопить, и тем более — передавать дальше. Им даже неизвестно, что это такое — любовь. Человек в такой семье взрослеет физиологически, по паспорту, по образованию, но эмоционально он остается незрелым.

Несколько основных признаков дисфункциональной семьи:

1. Наличие психоактивной зависимости у родителей. Как вариант регулярное злоупотребление ПАВ. Причем, проблема связана не только с тем, что пьяный отец в наркотическом угаре своим видом и поведением разрушает психику ребенка. Нередко, мать семейства, бросая все свои ресурсы эмоций, времени, физических сил на спасение и попытки контроля (как самого мужа, так и ситуации в целом) постепенно превращается в спасателя и жертву.

На детей уже не хватает любви и сил, зато так легко на них «срываться». В итоге, дети эмоционально теряют не только папу, но и маму. Им приходится жить реакциями на больное поведение обоих родителей. Так, алкоголизм, наркомания становится семейной болезнью.

2. Супружеская измена. Как правило, реакции «преданной половины» почти ничем не отличаются от реакции на интоксикацию организма ПАВ.

3. Открытые хронические конфликты, или, за «фасадом благополучия» — внутренняя отчужденность родителей друг от друга. Причем, это могло приходиться на период беременности и первых лет ребенка. Есть даже такое понятие — пренатальный невроз. Вырастая, человек может и не помнить этого времени семейного неблагополучия. Но на его эмоциональное развитие оно успело повлиять.

4. Эмоциональная холодность к детям. Принцип: вот тебе ноутбук и кроссовки, только не мешай нам заниматься карьерой, отдыхом, хозяйственными делами.

5. Гиперопека, попечение о здоровье и безопасности, превращающееся в тотальный контроль.

6. Превращение ребенка в «солнышко», которому не дают возможности взрослеть, учась на ошибках и их последствиях, и который не знает границ дозволенного.

7. Завышенные требования к ребенку, перфекционизм, стремление реализовать на нем собственные ожидания и амбиции.

8. Неприятие ребенка/подростка в его падении, отступлении. Создается «зона отчуждения», ведь он «их позорит», «не оправдал надежд».

9. Нежеланность ребенка, обвинение его в родительских проблемах («если бы не ты, я бы в институте докторскую бы защитил»); «тыканье» ему, как о нем заботятся, сколько сил на него тратят. Фактически, превращение его в «козла отпущения», на которого можно «списать» собственную несостоятельность, или неумение любить.

Как видно из этого перечня — детали совершенно разные, но суть одна — Можно выделить два аспекта зависимости: психологический и физический.

Физическая зависимость — это физиологическая потребность организма в наркотиках (любых психоактивных веществах, которые изменяют сознание, настроение и поведение человека). В процессе развития наркомании биохимия человека переходит на другой режим работы и когда наркотики перестают поступать в организм, человек переживает тяжелейшее состояние — ломку, синдром отмены или абстиненцию, когда организм требует то, чего ему не достает, и крайне необходимо для жизнедеятельности.

И потребность в наркотике, и «ломка» в его отсутствие никак не зависят от воли человека, друзей, наличия или отсутствия рядом девушки или друзей, от черт его характера или свойств его личности. Чтобы разобраться, почему это происходит, необходимо понять, как функционирует организм человека.

Организм человека представляет собой сложную систему, а взаимосвязь и взаимодействие всех уровней и элементов этой сложнейшей системы осуществляется с помощью нервной системы.

Именно нервная система и ее высший отдел — головной мозг — управляют всеми проявлениями человеческой личности. Устройство нервной системы сложно: она состоит из нервных клеток (нейронов), отростки которых образуют нервы (нервные стволы), связывающие все системы и элементы организма в единое целое. Передача импульса между нейронами происходит с помощью особых веществ (нейромедиаторов).

Особое значение для понимания механизмов наркозависимости имеют медиаторы под названием эндорфины. По своему действию эти вещества очень схожи с производными наркотического вещества морфия. Они, как и морфины, обладают обезболивающим эффектом.

Определенный уровень эндорфинов необходим для нормальной работы нервной системы, а значит и для нормального эмоционального самочувствия человека. При их нехватке настроение и активность человека снижены, он чувствует себя некомфортно, беспокойно. У человека с химической зависимостью уровень эндорфинов может быть низким с рождения.

И зачастую человек впервые ощущает себя «в норме», лишь попробовав алкоголь или наркотик, потому что любое из наркотических веществ прямо или косвенно «нормализует» уровень эндорфинов. Если человек принимает такой способ нормализации уровня эндорфинов, то через определенное время формируется зависимость.

При употреблении психоактивных веществ происходит резкий выброс в кровь эндорфинов (эйфория) и мозг начинает приспосабливаться к этому за счет разрастания количества принимающих эндорфины рецепторов. Более того, со временем все органы привыкают функционировать только при наличии этого вещества.

Так как мозг получает огромное количество морфинов извне (героин) или привыкает к постоянной сильнейшей стимуляции (кокаин, алкоголь), то со временем прекращает выработку собственных эндорфинов.

Как только вещество прекращает поступать, в организме происходит мощный сбой. Органы не могут нормально функционировать, а опустевшие рецепторы требуют новой дозы. Поскольку своих эндорфинов не вырабатывается, то человек впадает в тяжелейшее состояние: боли, сильнейшие депрессии, отсутствие сил, ощущение пустоты, бессмысленности и так далее.

Если прекратить прием химических веществ, то через какое-то время выработка собственных эндорфинов наладится. Но механизм зависимости уже запущен, и первая же доза вещества вызовет необратимую реакцию.

Необходимо отметить, что в мозге зависимых в связи с особенностями расщепления психоактивных веществ образуется вещество тетрагидроизохинолин (THIQ), отвечающее за мощнейшую тягу, которое не выводится из организма пожизненно, поэтому возврат к контролируемому употреблению становится невозможен.

Так как все психоактивные вещества имеют схожее действие, то для химически зависимого человека невозможно употребление никаких химических веществ без последствий в виде зависимости.

Кроме физической, у больного наркоманией развивается и психическая зависимость от наркотиков, т. е. психологическая потребность в возвращении к состоянию опьянения.

Это тоже проявление болезни. Но это проявление — совсем не то же самое, что дурная привычка. В отличие от просто дурной привычки психическую зависимость невозможно преодолеть волевым усилием.

Зависимость отличается от привычки тем, что зависимый человек уже не может без наркотика испытывать положительные эмоции, не может справляться с болезненными ситуациями, общаться «на трезвую голову». Психическую зависимость преодолеть гораздо труднее, чем справиться с физической «ломкой».

Именно поэтому так важно не просто прекратить употребление психоактивных веществ, но и работать с психикой человека. Зависимость — болезнь, от которой не выздоравливают в одиночку, требуется поддержка специалистов, единомышленников и впередиидущих.



