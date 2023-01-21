Путин в гостях у Буторина. По следам знакового визита

Уже через час после объявления о визите главы государства в архангельскую глубинку мне позвонил знакомый, искушённый в политических реалиях:

- Ну что, поздравляю, нам презентовали будущего губернатора.

- ??!

- А ты сам подумай.

И стал я думать…

О факте приезда Путина мы узнали меньше, чем за сутки до события. Что можно понять ввиду напряжённой политической обстановки, во всех цивилизованных (и не очень) странах при подобном принято скрывать график передвижения первых лиц. Даже сотрудники областной администрации, отправленные в командировку в Устьяны, до последнего момента не знали, к чьему приезду готовят площадку.

Отсюда и информационная тишина. Обоснованная… представитель местного молодёжного издания «догадался» захватить с собой перцовый баллончик, за что был препровождён в отдельную комнату «для беседы». От кого он собирался обороняться в посёлке, где на тот момент спецагентов было в разы больше, чем таксистов?! Сначала этот крошечный инцидент его коллеги пытались увязать с «наступлением на свободу слова», но потом умерили пафос и стали умильно рассказывать про карамельки, полученные журналистом из рук «опричников режима». Детский сад, одним словом. Теперь издание имеет хорошие шансы попасть в «чёрный список» ФСО, хайп нынче дорог

Стал выяснять. Действительно, аккредитацию на «допуск к телу» получили только две региональные телекомпании, в остальном счастье освещения досталось проверенным федералам. Президентская охрана действовала максимально корректно, по тысячу раз отработанному сценарию. Это несколько обедняет общую картину, незамыленный протоколом глаз обязательно остановится на нюансах, интересных обществу… но уж такие нынче времена.

И всё-таки я нашёл свой источник. Искушённый, опытный, который определил – такой ПОРЯДОК навести под отдельно взятый приезд не представляется возможным. Разве что окна цехов помыли накануне и снег убирали с особой тщательностью. Значит, там всегда так живут.

Как живут? Ещё из одного источника – местные жители небрежно говорят, что «нам ни Архангельск, ни Москва не нужны, у нас всего вдоволь». Это касается и снабжения, и социалки, и зарплат… не говоря уже о природе, которую ни в одних Сокольниках не встретишь.

И всё это благодаря Буторину, что в принципе не скрывается. Как не скрывает и Владимир Фёдорович того, что модель почти идеального градообразующего предприятия он взял из личных поездок в Германию, здесь и организация производства, и быт, и трудовая дисциплина. У него получилось… но в отдельно взятом районе.

Путин увиденным впечатлился. «Я получил удовольствие… УЛК даст фору своим конкурентам в любой стране мира»… кто другой из наших промышленников заслужил подобной оценки? «Акции» Владимира Буторина моментально поползли вверх, грех будет этим не воспользоваться.

Он и воспользовался, практически монетизировал – уже обещано 15 миллиардов рублей на перевод муниципальных котельных с мазута на пеллеты, их как раз и выпускают предприятия Буторина. Напомним, именно он написал в конце прошлого года в адрес главы государства письмо об угрожающем положении в лесообрабатывающей промышленности, а на выездном заседании Совета Федерации сообщил о закрытии ряда собственных предприятий.

Он выиграл, а мог и проиграть. Совсем недавно с знакомыми политтехнологами обсуждали перспективы в этом направлении и склонялись к выводу, что лесникам будет предложено выплывать самостоятельно, их товар не имеет прямого отношения к оборонке. Частникам, тем паче.

Многие наверняка обратили внимание, что на такую знаковую встречу не были приглашены как минимум представители двух крупных игроков на том же рынке – от «Титана», и от «Илима». Но это как раз объяснимо – у обоих в партнёрах есть представители недружественных нам государств. «УЛК» же чисто свой, российско-поморский.

Почему Владимир Владимирович выбрал для знаковых заявлений Устьяны, а не Коми, Вологду, Карелию или вообще Сибирь, где лесов ещё больше? Наверняка пролоббировал губернатор Цыбульский. А так как все помнят, что он у нас временно, «не приколочен» (любимое выражение моей родственницы), отсюда и поползли слухи о смене руководства областью. Скоро по оценке аналитиков ожидается большая ротация кадров на самом верху федеральных министерств и ведомств, и Александр Витальевич будет более чем востребован. В этом случае он сделал максимум от него зависящего – заинтересовал главу государства развитием региона на будущее. Как-будто точку поставил. Теперь для Путина мы не только космодром и подводные лодки.

Ещё один повод задуматься о Буторине, как о главе Архангельской области, подтолкнул недавний вброс о возвращении экс-губернатора Орлова в правительство региона. Известного, что его зять работает в системе «УЛК» (или работал), а сам Игорь Анатольевич не так давно посещал Устьяны в качестве почётного гостя. Странное совпадение по времени… возможно, где-то «протекло» о готовящемся визите, а не очень разборчивый в источниках информации «Moscow Post» поспешил с выводами, создав сенсацию на ровном месте.

Не поленился покопаться в архиве нашего издания о предыдущих визитах Владимира Путина в Архангельскую область. Не частых, касающихся или ВПК («Плесецк», «Севмаш», Новая Земля), или событий международного значения в столице Поморья. А тут как на лесную заимку к новому знакомому съездил за удовольствием, шишки пощупал… должен же быть какой-то знак?!

Знак, судя по всему, был – именно так и должно быть организовано современное производство со всеми составляющими, и дело делается, и народ доволен.

Но вернёмся к смелому предположению. Помните концовку старого анекдота: «Осталось уговорить Ротшильда»? С Буториным тот же случай.

Владимир Фёдорович – человек расчётливый, об этом говорит история его бизнеса. Походы во власть для бизнесменов часто ничем хорошим не заканчиваются, они могут не только дело потерять, но и свободу. Окормлять отдельно взятый малонаселённый район – одно, а вот всю область… всё-таки Поморье не Чукотка.

Известная фраза Орлова о том, что руководить субъектом федерации всё равно, что и большим заводом, наглядно доказала свою несостоятельность (и все мы были участниками этого «эксперимента»). Совершенно другие механизмы, принципы коммуникаций и, главное, уровень ответственности.

К тому же экс-губернатор даже на «Севмаше» был просто управленцем, которого можно уволить по щелчку пальцев. Буторин на своём «УЛК» ХОЗЯИН, это совсем другое внутреннее состояние (поймут даже владельцы коммерческих киосков). И если человек готов променять доходы на фиксированную зарплату, это может вызвать нехорошие подозрения.

Как я писал выше, Буторин взял для своего производства западногерманскую модель, что не вызывает ни у кого отрицательных эмоций. Но попробуй заявить такое об управление областью… Путин, между прочим, тоже жил в Германии, и ему там многое нравилось, а в итоге решил «пойти своим путём» (В.И. Ленин).

Сразу несколько источников говорили мне, что хозяин «УЛК» очень открытый человек, его личный телефон есть у многих жителей Устьян и Октябрьского, не говоря уже о журналистах, и он отвечает на звонки! В его 57-мь это жизненный принцип. Губернатор такого просто не может себе позволить… и зачем себя ломать?

Впрочем, могу ошибаться в приведённых выкладках. Поэтому с повышенным интересом буду следить за развитием событий на этом направлении…

Леонид Черток

(фото из rg.ru)