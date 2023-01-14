Завтра Архангельскую область посетит Президент России

Такую сенсационную для Поморья новость разместило издание «Интерфакс» с ссылкой на собственные источники в кремлевской администрации, назвав точную дату визита – 10 февраля.

"В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли", - говорится в сообщении.

По мнению наблюдателей, глава страны во время визита скажет важные слова в поддержку лесной отрасли. Что несомненно поднимет рейтинг Владимира Буторина, на чьей площадке это произойдет.

Также у первого лица запланирована встреча с губернатором Александром Цыбульским.