Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.

Размышлениями на злободневную тему с редакцией поделился руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист отделения психиатрии и наркологии помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый:

- Еще не так давно нецензурные высказывания употреблялись в крайних случаях и в основном людьми с психическими расстройствами. Сегодня мат можно услышать от ученика первого класса и даже воспитанника детского сада.



Проблема сквернословия начинается с разрушения внутреннего мира человека. В первую очередь это проблемы психического плана, неуравновешенность. Ведь если человек при общении использует ненормативную лексику по отношению к другому, то это отсутствие самоконтроля, которое может привести к более серьезным проблемам.

В современном обществе брань можно назвать и рассматривать как оружие слабых, как некое подобие компенсации за невозможность ответить обидчику более ощутимыми средствами. Несложно представить, что бранные слова более свойственны людям завистливым, корыстным, малообразованным, не достигшим чего-либо в жизни, чем тем, кто добился успехов в обществе, личной жизни и т. д. Употреблять брань, ругательства – значит расписаться в собственной слабости, бедности своего лексикона.



Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, бедой искаженного сознания. Часто такой человек, попадая в приличное общество, старается больше молчать, чтобы ненароком не сказать грубого слова. Самое ужасное заключается в том, что использование мата подобно наркотику, при длительном применении – практически невозможно отказаться от него.



Проводимые эксперименты ученых показали, что поливаемые зерна водой, над которой произносились маты, проросли менее 50-процентов общего количества. То есть использование ненормативной лексики повлияло на плодородность зерен. Очевидно, что такая лексика оказывает вредное воздействие и на здоровье человека.

Особую роль играет употребление сквернословия в подростковом возрасте, возрасте становления личности и серьезных попыток самоутверждения. Чаще всего дети усваивают взрослый бранный репертуар и в определенном возрасте начинают им пользоваться. Не следует игнорировать сквернословие, услышанное от детей и подростков. Таким образом вы даете понять, что это нормально.



В раннем детском возрасте употребление бранных слов бессознательное, в подростковом же имеет определенную цель – «приобщить» подростка к обществу (во всяком случае так думает сам подросток). Здесь в первую очередь кроется объяснение того, что именно в подростковой среде общение с употреблением бранных слов популярнее, чем во многих взрослых группах.



Специалистами, еще более двадцати лет назад предлагалось матерям таким образом реагировать на использование бранной речи в их присутствии: «Мне такие слова очень не нравятся, но я знаю, что некоторые люди ими пользуются. Мне бы не хотелось их слышать. В нашем доме они запрещены». Нужно терпеливо разъяснять ребенку разницу между употреблением «плохих» и «хороших» слов.



Лучший пример воспитания здесь – всем взрослым не позволять употребление подобной лексики в присутствии детей и подростков.