Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.

Размышлениями на злободневную тему с редакцией поделился руководитель проекта "Безопасный интернет", специалист отделения психиатрии и наркологии помощи детям ГБУЗ АО "АКПБ" Алексей Белый:

- Еще не так давно нецензурные высказывания употреблялись в крайних случаях и в основном людьми с психическими расстройствами. Сегодня мат можно услышать от ученика первого класса и даже воспитанника детского сада.

  Проблема сквернословия начинается с разрушения внутреннего мира человека. В первую очередь это проблемы психического плана, неуравновешенность. Ведь если человек при общении использует ненормативную лексику по отношению к другому, то это отсутствие самоконтроля, которое может привести к более серьезным проблемам.

В современном обществе брань можно назвать и рассматривать как оружие слабых, как некое подобие компенсации за невозможность ответить обидчику более ощутимыми средствами. Несложно представить, что бранные слова более свойственны людям завистливым, корыстным, малообразованным, не достигшим чего-либо в жизни, чем тем, кто добился успехов в обществе, личной жизни и т. д. Употреблять брань, ругательства – значит расписаться в собственной слабости, бедности своего лексикона.

  Вседозволенность речи оборачивается болезнью интеллекта, бедой искаженного сознания. Часто такой человек, попадая в приличное общество, старается больше молчать, чтобы ненароком не сказать грубого слова. Самое ужасное заключается в том, что использование мата подобно наркотику, при длительном применении – практически невозможно отказаться от него.

  Проводимые эксперименты ученых показали, что поливаемые зерна водой, над которой произносились маты, проросли менее 50-процентов общего количества. То есть использование ненормативной лексики повлияло на плодородность зерен. Очевидно, что такая лексика оказывает вредное воздействие и на здоровье человека.

Особую роль играет употребление сквернословия в подростковом возрасте, возрасте становления личности и серьезных попыток самоутверждения. Чаще всего дети усваивают взрослый бранный репертуар и в определенном возрасте начинают им пользоваться. Не следует игнорировать сквернословие, услышанное от детей и подростков. Таким образом вы даете понять, что это нормально.

  В раннем детском возрасте употребление бранных слов бессознательное, в подростковом же имеет определенную цель – «приобщить» подростка к обществу (во всяком случае так думает сам подросток). Здесь в первую очередь кроется объяснение того, что именно в подростковой среде общение с употреблением бранных слов популярнее, чем во многих взрослых группах.

  Специалистами, еще более двадцати лет назад предлагалось матерям таким образом реагировать на использование бранной речи в их присутствии: «Мне такие слова очень не нравятся, но я знаю, что некоторые люди ими пользуются. Мне бы не хотелось их слышать. В нашем доме они запрещены». Нужно терпеливо разъяснять ребенку разницу между употреблением «плохих» и «хороших» слов.

  Лучший пример воспитания здесь – всем взрослым не позволять употребление подобной лексики в присутствии детей и подростков. 

03 февраль 11:35 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


«Я стараюсь понять ментальность северодвинцев». Разговор с главой особого города
Грехи. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (42)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20