От Ильича до сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На уходящей неделе народные избранники столицы Поморья готовились к очередной сессии. Которая, прямо скажем, зачистила… вроде только что ноябрьская закончилась и вот опять. Зато не дает расслабляться и уйти в новогодние каникулы с законодательными долгами.
Так вот, в рамках подготовки к грядущей сессии депутаты, имеющие отношение к комиссии по финансам и экономике, провели заседание, на котором рассматривались поправки к городскому бюджету на 2023 год. В частности, ими была составлена для наглядности сводная таблица поправок, которая тут же была отправлена коллегам по парламенту для ознакомления.
Сергей Чанчиков («Единая Россия»):
- Поступили поправки от всех фракций, представленных в городской Думе, а также от городской Администрации. На очередном заседании мы рассмотрим каждую поправку в отдельности.
В частности, внесены изменения в пункт «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа «Город Архангельск» и в возможное согласование реорганизации МУП «Водоканал» в форме присоединения к МУП «Водоочистка».
Напомним, сессия начнет свою работу уже в следующий четверг, 15 декабря.
Кроме того…
Представители АрхГорДумы в лице вице-спикера Александра Гревцова и независимого депутата Дмитрия Акишева приняли участие в торжественном водружении отреставрированного бюста вождя мирового пролетариата на его прежнее место у IT-парка САФУ. Напомним, месяц назад исчезновение Ильича вызвало небольшой ажиотаж в обществе и СМИ – уж не спланированная ли эта акция либералов по уничтожению памяти о славном советском прошлом.
Волнения были преждевременными – работа по приведению Ленина в порядок была доверена реставраторам Сергею Чечулину и Виктору Харьговскому под руководством Дмитрия Акишева. Дмитрий Анатольевич лично курировал весь процесс реставрации памятника вплоть до его установки на площадке перед главным входом в IT-парк, на чем настаивал обком КПРФ, видя в нем наглядное пособие для студентов.
Александр Гревцов:
- Очень символично, что мы открываем обновленный памятник Владимиру Ильичу Ленину в месяц, когда отмечается 100-летие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик – страны, которая для многих из здесь присутствующих является Родиной, которой они присягали, которую они защищали, и первым лидером которой был Ленин. От имени КПРФ я выражаю искреннюю благодарность ректору САФУ Елене Владимировне Кудряшовой и депутату Дмитрию Анатольевичу Акишеву за сохранение исторической памяти о Великой Советской эпохе.
В свою очередь Дмитрий Анатольевич уточнил, что его отношение к личности Ленина неоднозначное, но он за сохранение любых арт-объектов, имеющих художественную или историческую ценность.
Лидер фракции ЛДПР Мария Харченко с толком провела Международный День инвалидов. Она пришла в гости к региональному отделению Всероссийского общества глухих и рассказала об инициативах своей партии, направленных на облегчение жизни людей с ограниченными возможностями.
Мария Харченко:
- Только в Архангельской области около 5000 человек с нарушениями слуха, около 500 – живут в Архангельске. Жизнь местного отделения Всероссийского общества глухих насыщенная: ее участники активно организуют и принимают участие в спартакиадах, участвуют в региональных чемпионатах, ведут активный образ жизни, проводят творческие встречи и концерты. Но людям нужна помощь: так, один из участников встречи просил рассмотреть возможность льготного проезда для инвалидов, очень актуальны вопросы трудоустройства и предоставления жилья.
Кроме того, в «пакете» инициатив партии дополнительное финансирование для переселения семей с инвалидами, освобождение от уплаты госпошлины, пенсионное обеспечение работающих инвалидов, решение проблемы перевозки и санаторно-курортного лечения особенных детей и тд.
По мнению Марии Борисовны, люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди особой жизненной закалки, подающие всем пример силы воли, стойкости, упорства и оптимизма. Лучше и не скажешь.