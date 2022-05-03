Чудь приоткрывает тайны

Давнее прошлое Русского Севера тесно связано с историей Великого Новгорода. До наших дней сохранились документы, называемые грамотами, изучая которые можно представить разнообразие жизни в Заволочье и других северных местностях, называемых «землёю святой Софии». Из 348 грамот Великого Новгорода и Пскова 156 частных грамот относятся к Двине, 4 - к Ваге и 37 - к Обонежью. Большинство этих актов составляют грамоты о купле-продаже земельных участков, пожен, деревень, сёл и рыболовных тоней. Чуть меньше - акты о дарениях, духовные и прочие. К последним относится интересный документ 1315-1322 гг.: «Мировая старосты Азики и его братьи с Василием Матвеевым по спорному делу о владении Шенкурским погостом».
Текст мировой:
Се би чолом староста Азика, и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своеи братьи, князю Офонасью на Василья на Матфеева. А наставили подвоиски, и не идуче к суду и урядилися рядом. А боле Шенкурский погост и земли Шенкурского погоста до Ростовских меж до Ваймуги вверх до Яноозера, а от Яноозера прямо в Пезу, а тыи земли Василью и в веки. А взяле Азика с своею братьею у Василья двадцать тысяч белки на тых землях, где ни есть Шенкурского погоста. А завод тым землям по Семенгу реку, а по другую сторону Ваге выше Паденге по вытеклыи руцьи, а Паденга река с устья по обе стороны вверх до Сулонской межи по великои камень, а Шенга река с устья по обе стороны вверх до Розмовои, а Понца река по обе стороны. А хто будет вкупился в ту землю в том заводе, а те знают своих продавчов в тых кунах. А что Шенкурского погоста и земли и воды, и лесы лешнии, и реки и лешние реки, и мхи, и озора, и соколья гнезда, где ни есть Шенкурского погоста, то все Василию собе и своим детям в веки. А пополонка даль Василею десять рублеи. А на то рядци и послуси: Леонтеи Остасьевич, Еремеи Кривцев, Терентие Водовиков, Нозарья Воиславлиц. А хто наступит на сии ряд, даст князю и посаднику двадцать гривен золота.
Князь Афанасий Данилович правил в Великом Новгороде в 1314-1315 и в 1319-1322 годах. Возможно, этим объясняется временной разбег в датировке грамоты. Для участия в акте её заверения в Новгород прибыли главы (старшины) чудских шенкурских родов (племён), у которых новгородский посадник Василий Матвеев купил за 20000 белок и за 10 рублей «пополонка» (приплата сверх стоимости) земли Шенкурского погоста в границах, указанных в документе.
Чудные имена у челобитчиков. Если понять их происхождение, можно узнать к какому народу принадлежали их носители.
Следует сказать, что топонимия важских земель представлена названиями водных объектов, авторами которых были представители народов, живших на этих землях как до прихода русских, так долгое время совместно с ними.
Известный российский лингвист, специалист в области северорусской диалектной лексики Александр Константинович Матвеев в статье «Древнее население севера Европейской России. Опыт лингвоэтнической карты I» отмечает: «Хотя считается, что предшественниками русских на Севере были в основном прибалтийские финны карело-вепсского типа, и подтверждение этому видят во множестве прибалтийско-финских заимствований, усвоенных местными русскими говорами, саамские топоосновы встречаются в регионе так же часто, как и прибалтийско-финские. Это можно объяснить только большой близостью языков, несомненно, ещё более значительной в старину, и массовым усвоением прибалтийскими финнами географических названий своих предшественников – саамов».
Звучит саамский язык в названиях рек и озёр шенкурской местности. От названия небольшой речки Шеньга-курья, впадающей в Вагу, получил имя Шенкурск, а от него и окрестные земли.
Саамское шэннь – «осоковое болото», «осока». Река Шеньга – «Осоковая река», или «река, текущая в зарослях осоки». В Холмогорском районе ещё одна речка Шеньга впадает в Мехреньгу.
Можно перечислить другие водные и сухопутные объекты с саамскими основами. В скобках - саамское слово и его возможное значение на русском языке. Встречаются топонимы с этими основами на всей территории Русского Севера.
Енега (ена – «дядя»); Кимжинское болото (кимж - «медведь»); Коросозеро (корос - «пустой»); Кучемокша (куч - «кислый, гнилой»); Кушкозеро (кушк - «порог», «водопад»); Мурканда и Мурлахта (мур(о) - «дерево»); Нермеша (нерм - «заросшее травой место в воде»); Нюнега (нюн (е) - «нос»); Нюхчалакша (нюхч - «лебедь»); Полуга (поле – «гореть»); Пучега (пучи – «олень») Пышемское, Пышега (пыш – «святой»); Розмога, Розменьга (руозме – «вода со ржавчиной»); Секчуга (Севчуга) (сехча – «скопа»); Сюма (сюм, сям – «саам», то есть этнотопоним); Челмозеро (чёлм - «пролив»); Чичерцы (черчи - «сетевая краска из коры», цвет воды такой); Чучега (чуч, чудть - «враг»); Шидечное (шид -«деревня»); Шубанка (шуб - «осина»).
Пришедшие на эти земли в конце первого тысячелетия более многочисленные представители финноязычных племён сосуществовали с саамами, переняв от них названия водных объектов. И присвоили многим свои, перечисление которых, да ещё с комментариями и прочими этимологическими версиями, требует составления объёмного словаря. И потому в рамках небольшой статьи можно привести лишь некоторые топонимы «финского» происхождения Шенкурского региона в краткой форме: название и наиболее популярная у топонимистов этимологическая версия основы на русском языке. Авторами этих названий были носители северной подветви прибалтийско-финской подгруппы языков (финский, карельский и вепсский). И эти основы в топонимах распространены на всей территории нашей области.
Начинать надо бы с имени главной реки - Ваги. Только вот до сих пор исследователями не поставлена точка в толковании этого названия. Версий несколько. Некоторые из них: от балтского вага – «борозда, русло»; от коми вож – «приток»; от финского вака – «устойчивый, надёжный, спокойный». Ищут истину топонимисты. Предложенные ниже толкования топонимов финского происхождения не вызывают у них явных возражений.
Вайманьга (ваймо – «жена, супруга, женщина»; Валгозеро (валг - «белый»); Еменьга (юмала – «бог»); Ледь (леть, лееде – «тина, ил», «тонкий речной песок»; Лембова (лемб -«черт», «бес»); Марека (марега, марека -«ягода»); Мустозеро (муст - «чёрный»); Паденьга (пааден – «большой плоский камень, плита»; Педруга (педр – «дикий олень»); Пёлтозеро (пелто – «поле»); Поча (поча – «старица», «залив», «рукав реки»; Пуя (пу – «дерево»); Саксюга (сукси – «осень». Река, где осенью охотятся, ловят рыбу или живут); Сельменьга (салми – «пролив», так именуются реки, впадающие в протоки, вытекающие из озёр); Серга, Сергозеро (серг, сорг – «плотва»); Сивомох (сив – «глубокий»); Синега (синки – «густой, темный, мрачный». О лесе); Суланда (сул – «талый»; Тарнога, Тарня (тарна – «вид осоки»; Тырбус (тервас – «смольё»); Химанева, Химасора (хиемо – «род», «племя», «родственник»); Хойкозеро (хойк – «тонкий», «узкий»; Хомнаволок (хонка – «высокая сосна»); Харгалиха, Херга (харк, харка, херка – «бык»); Шадреньга (Шарденьга) (шард, шарды – «лось»).
Приведённые топонимы свидетельствуют о долгом проживании на шенкурских землях представителей саамского и финских народов. И ещё об одном – их совместной, мирной жизни друг с другом и с русскими, появившимися здесь в начале второго тысячелетия.
Недолго были чудью (чудть – в переводе с саамского «чужой») саамы и карелы, породнились многие с русскими, стали именоваться, в зависимости от места проживания, «шенкурянами», «емчанами», «двинянами» и пр. Лишь мирным сосуществованием саамов, карел и русских можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней иноязычные названия окрестных рек и озёр. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, в родственных отношениях передавались они, потому и закрепились в памяти земных сменщиков навсегда. Смысл их вот только со временем забылся. Что ж, будем возвращать его.
В том числе и для этого вернёмся к началу написанной в начале XIV века мировой грамоты: «Се би чолом староста Азика, и Харагинец, и Ровда, и Игнатец, приехав от своеи братьи,….». Под «своеи братьи» разумеются родные для челобитчиков племена, старшинами которых они, возможно, были.
Первым назван «староста Азика».
Может, он был из русских?
Навряд ли. Славяне почти не употребляли букву А в начале слова, стараясь заменить ее другими гласными (Я, О, И и т.д.) Личные имена, начинающиеся с этой буквы, по большей части не славянского, а чужеземного происхождения.
На далёком юге распространено похожее имя - Азик. Оно является разговорным вариантом популярного у мусульман имени Азат, означающего «свободный», «независимый». До шенкурских земель его носителям тысячи вёрст. В те времена преодолеть такие расстояния невозможно.
И потому надо искать ближе. В том числе, и похожие топонимы.
В деревне Пильегоры Пинежского района небольшое озеро именуется Азикино, рядом с ним находится одноименное поле. Та местность, как и шенкурская, «усеяна» саамскими и финскими топонимами. В этих языках и надо искать имя старосты.
И оно нашлось. В финском. В современной Финляндии встречается фамилия Азикайнен, которая, по словам тамошних лингвистов, содержит старое германское личное мужское имя Азика. Оно многократно зафиксировано в средневековых письменных источниках. Больше всего носителей этой фамилии оказались родом из северной Карелии. На территории Финляндии встречается немало топонимов с такой основой. Например: Азиккала – коммуна в южном Хяме, хуторы Азикка в Яски и Лоима, хутор Азикайнен в Соанлахти, лес Азика в Сиеви и т.д.
Второй челобитчик носит имя (прозвище?) Харагинец. Оно как бы указывает на место родины носителя. Примеры: холмогорец, архангелогородец и т.д.
В индийской провинции Карнтака имеется деревня Харага. Да уж больно далеко она находится от северной прародины ариев (есть и такая теория).
Река с похожим названием (Харьяга) протекает на территории республики Коми. На языке коми (один из пермских языков, финно-угорская ветвь уральской семьи) хара – «изгиб, зигзаг, поворот», яха – «река». Уже ближе.
Есть река Харога в Сокольском районе Вологодской области. И в Онежском районе имеется речка Харога, впадающая в Нижнюю Тёлзу, отдающую воды реке Онеге.
И, наконец, рядом с шенкурскими землями, в Виноградовском районе течёт речка Хареньга – приток Нондруса, впадающего в Ваеньгу.
На финских языках хара означает «разветвление», «развилина, развилка», «ветвь». Если исключить индийскую и коми гипотезы, второй челобитчик, по имени Харагинец, как и Азика, представлял в Новгороде один из карельских родов, живущих в…?. Смотрите и выбирайте (выше) варианты по душе.
Третьего «делегата» от шенкурских племён выдаёт говорящее имя - Ровда. Именно так это слово звучит только в саамском языке. Означает оно «железо», «железный», «кузнец». В финских зыках слово с этим значением похоже на саамское, но всё-таки отличается – раута. Вполне возможно, что саамское племя Ровда дало название местности, на которой появилось Ровдино?
И, наконец, четвёртый челобитчик – Игнатец. Имя Игнатий могло произойти как от греческого («неведомый, неизвестный»), так и от латинского («не родившийся»). Такое имя давалось для обмана злых духов, которые якобы сочтут, что ребенок не родился и не смогут ему навредить.
Как и в случае с Харагинцем имя, по всей видимости, указывает на место проживания (рождения?) носителя или его рода.
В «Списке населённых мест Архангельской губернии» (1859, 1861 гг.) под номером 2007 указана деревня Игнатьевская (Игнатовская, Несьяково): «деревня в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Находится на правой стороне реки Ваги. Стан 1-й. Местоположение становой квартиры — деревня Село Воскресенское (Успаденский погост). Жителей мужского пола 22, женского — 28. Всего 50 человек, живут по 6 дворам».
Кем был по крови Игнатец, уже не установить. Имя вроде бы церковное. При этом включён в состав челобитчиков от автохтонного населения. Возможно, он возглавлял какой-то карельский род, уже принявший к 1315 году крещение? По крайней мере, в Устьпаденском погосте многие названия рек и озёр имели карельское происхождение.
Интересно будет найти этимологию второго названия деревни – Несьяково. Что-то явно нерусское звучит в его основе. И вспоминается Несь – озеро и одноименные река и деревня на берегу Белого моря в Ненецком округе. Не разгадано топонимистами это название. В современном финском языке встретилось близкое по звучанию слово nousu – «подъём». Может, оно и было в основе другого имени деревни?
По образному выражению историка и этнографа XIX века Н.И.Надеждина топонимика является «языком Земли, а Земля есть книга, где история человеческая записывается в географической номенклатуре». Не призвать к ответу многочисленных авторов и соавторов наименований и изменений названий водных и сухопутных объектов. Как не расспросить участников события, случившегося в Великом Новгороде 700 лет назад.
И всё-таки они многое сумели нам сказать. И мы их, надеюсь, услышали.
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На фото: Усть-Паденьга. Двадцатые годы прошлого века.
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Александр Чашев