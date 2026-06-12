В Северодвинске стало чище после вывоза бесхозных автомобильных покрышек

После обращения Народного фронта в мэрию Северодвинска управляющая компания вывезла отработанные шины с контейнерной площадки, расположенной у дома № 14 по улице Советских космонавтов.

Напомним, жители города корабелов жаловались, что два года подряд площадка регулярно заваливались авторезиной, что является грубейшим нарушением.

Народный фронт обратился в полицию и администрацию Северодвинска с просьбой найти и наказать виновников захламления площадки и привести объект сбора ТКО в нормативное состояние.

В настоящее время все покрышки вывезены, на 2026 год запланирована модернизация этой контейнерной площадки. Это позволит улучшить её техническое состояние и организовать более эффективный контроль за накоплением отходов.