В Севердвинске мусорная реформа выглядывает из-под старых покрышек

В Народный фронт обратились неравнодушные северодвинцы, возмущённые состоянием контейнерной площадки, расположенной у дома № 14 по улице Советских космонавтов.

Местные владельцы машин, а может, и сотрудники автомастерских на регулярной основе свозят сюда груды отработанных покрышек. Площадку, которая обслуживает три дома, где более 600 жильцов, заваливают грязной резиной несколько раз в месяц, и так происходит уже второй год подряд.

Между тем, старые шины не относятся к ТКО и являются отходами IV класса опасности. Это значит, что выбрасывать их в контейнеры для бытового мусора попросту нельзя: покрышки должны утилизироваться исключительно специализированными организациями.

Народный фронт обратился в полицию и администрацию Северодвинска. Просит найти и наказать виновников захламления площадки и привести объект сбора ТКО в нормативное состояние. А мы продолжаем мониторинг мусорной реформы в регионе.

Продолжение следует...