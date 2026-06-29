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В Севердвинске мусорная реформа выглядывает из-под старых покрышек

В Народный фронт обратились неравнодушные северодвинцы, возмущённые состоянием контейнерной площадки, расположенной у дома № 14 по улице Советских космонавтов.

 Местные владельцы машин, а может, и сотрудники автомастерских на регулярной основе свозят сюда груды отработанных покрышек. Площадку, которая обслуживает три дома, где более 600 жильцов, заваливают грязной резиной несколько раз в месяц, и так происходит уже второй год подряд.

 Между тем, старые шины не относятся к ТКО и являются отходами IV класса опасности. Это значит, что выбрасывать их в контейнеры для бытового мусора попросту нельзя: покрышки должны утилизироваться исключительно специализированными организациями.

 Народный фронт обратился в полицию и администрацию Северодвинска. Просит найти и наказать виновников захламления площадки и привести объект сбора ТКО в нормативное состояние. А мы продолжаем мониторинг мусорной реформы в регионе. 

Продолжение следует...

27 июль 11:28 | : Скандалы

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