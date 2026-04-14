123 года под знаком чистой воды: как «РВК-Архангельск» модернизирует систему водоснабжения столицы Поморья

100 километров новых сетей, более 4,65 миллиарда рублей инвестиций и масштабная реконструкция объектов, которые десятилетиями не знали капитального ремонта. Концессионер РВК-Архангельск в историческую дату – 19 июня архангельский водопровод отмечает 123-летие - подводит итоги работы в городе с 2018 года. Что изменилось для 320 тысяч жителей областного центра и какие задачи еще предстоит решить — расскажем в статье.

От кризиса к концессии

2018 год стал поворотным для системы водоснабжения и водоотведения Архангельска. Город, столкнувшийся с критическим износом коммунальной инфраструктуры, передал её в концессию частному оператору – ГК «Росводоканал». Первоначально на рынке работало ООО «РВК-центр», а с января 2020 года предприятие вошло в группу компаний «Росводоканал» и продолжило деятельность под названием «РВК-Архангельск».

Уже на старте концессионер погасил долг МУП «Водоканал» в размере 900 миллионов рублей и направил более 800 миллионов на модернизацию сетей и оборудования. Но главные вызовы были впереди. В 2021 году была заключена ещё одна концессия — на реконструкцию Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК). Срок соглашения рассчитан до 2034 года, а объём вложений превышает 6 миллиардов рублей.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, комментируя это решение в 2021 году, заявил: «Если бы тогда не было принято решение о передаче сооружений в концессию, мы бы получили мину замедленного действия. На тот момент состояние объекта, который принимает большую часть стоков, оставляло желать лучшего. И в итоге всё могло обернуться экологической катастрофой».

Цифры и факты: что сделано за семь лет

Более 4,6 млрд рублей — общий объём фактически освоенных инвестиций с 2018 года. Около 100 км — протяжённость новых и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь воды на 16% — результат замены изношенных трубопроводов и оптимизации системы.

Одним из ключевых проектов стало строительство пятикилометрового кольцевого водовода диаметром 630 мм — дублёра магистрального «тысячника», проложенного ещё в 1973–1977 годах. Этот объект кардинально изменил логистику водоснабжения: теперь ремонт основной магистрали не требует массовых отключений потребителей.

Тысячник под асфальтом: как ремонтируют без отключений

В декабре 2025 года жители Архангельска могли наблюдать временное ухудшение качества воды. Причиной стала авария на «тысячнике» — магистральном водоводе диаметром 1000 мм на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской.

Однако масштабных неудобств удалось избежать благодаря тому самому кольцевому водоводу-дублёру. «Более 185 000 архангелогородцев жили всё это время и не подозревали о серьёзной аварии, — отметил глава города Дмитрий Морев. — Это стало возможным благодаря волевому решению власти области, города и компании «Росводоканал». Мы возобновили замороженный 15 лет назад проект — построили кольцевой водовод-дублёр».

Чтобы не перекрывать движение и не вскрывать свежий асфальт, инженеры применили инновационный метод. Специалисты демонтировали аварийный участок трубы, вытащив его из-под дороги сегментами, а затем с помощью бурильной установки «протянули» новую пластиковую трубу в гильзе под проезжей частью. Не нарушая асфальт.

Очистные сооружения: от советского наследия к современным стандартам

Отдельная глава — реконструкция Центральных очистных сооружений канализации. Построенные более 50 лет назад для нужд Соломбальского ЦБК, они десятилетиями работали без капитального ремонта.

В марте 2025 года депутаты Архангельской городской Думы посетили объект и оценили промежуточные результаты. К тому моменту в рамках инвестиционной программы были реконструированы первичные и вторичные отстойники, установлено новое оборудование.

Начальник ЦОСК Виктор Головнев, всю жизнь проработавший на объекте, лично проводит экскурсии для общественности и депутатов, демонстрируя полный путь очистки сточных вод. По его словам, инфраструктура серьезно модернизирована, реконструкция продолжается. Особое внимание уделено экологии: первичные отстойники теперь работают в закрытом режиме, что полностью устраняет выбросы газов в атмосферу.

Как отметила на встрече с депутатами заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Ксения Гурова, качество сбрасываемых вод уже повысилось в разы: «Росводоканал, получив комплексное экологическое разрешение, приближается к предельно допустимой концентрации вредных веществ. По завершении программы вода в Северной Двине, безусловно, станет чище».

Центральная насосная канализационная станция: победа на национальном уровне

В июле 2025 года «РВК-Архангельск» стал лауреатом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2025» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами». Поводом стала реконструкция Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС), которая более 50 лет работала без капитального ремонта.

Уникальность объекта в том, что перекрыть его для ремонта без остановки водоотведения всего города было невозможно. Инженеры нашли инновационное решение: замена труб диаметром 1 200 мм проводилась без остановки работы станции. Горожане, по словам гендиректора Андрея Поташева, «даже не заметили проведения работ».

Результат модернизации ЦНКС:

ликвидированы риски аварийных сбросов и подтоплений; внедрены 5 новых насосных агрегатов (производительность каждого — 1300 м³/час); автоматизировано управление станцией; установлена современная система вентиляции с фильтрацией вредных выбросов.

Общие инвестиции в этот объект составили 279 млн рублей.

Взгляд в будущее

В планах «РВК-Архангельск» до 2034 года — продолжение реконструкции очистных сооружений канализации, замена песколовок и модернизация аэротенков — сооружений для биологической очистки сточных вод, где микроорганизмы разлагают органические вещества.

На сессии Архангельской городской Думы в марте 2026 года директор по капитальному строительству компании Александр Бараев подчеркнул: работа идёт строго по графику, и город уже сегодня ощущает результаты системного подхода. Открытость предприятия и готовность к диалогу с общественными советами и депутатами разных уровней стали важной частью этой работы.

Как резюмировал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин: «Наша ключевая задача — избавиться от проблемы массовых отключений воды во время ремонтов. Всё делается для стабильности водоснабжения горожан и будущих поколений».



