Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

123 года под знаком чистой воды: как «РВК-Архангельск» модернизирует систему водоснабжения столицы Поморья

100 километров новых сетей, более 4,65 миллиарда рублей инвестиций и масштабная реконструкция объектов, которые десятилетиями не знали капитального ремонта. Концессионер РВК-Архангельск в историческую дату – 19 июня архангельский водопровод отмечает 123-летие -  подводит итоги работы в городе с 2018 года. Что изменилось для 320 тысяч жителей областного центра и какие задачи еще предстоит решить — расскажем в статье.

От кризиса к концессии

2018 год стал поворотным для системы водоснабжения и водоотведения Архангельска. Город, столкнувшийся с критическим износом коммунальной инфраструктуры, передал её в концессию частному оператору – ГК «Росводоканал». Первоначально на рынке работало ООО «РВК-центр», а с января 2020 года предприятие вошло в группу компаний «Росводоканал» и продолжило деятельность под названием «РВК-Архангельск».

Уже на старте концессионер погасил долг МУП «Водоканал» в размере 900 миллионов рублей и направил более 800 миллионов на модернизацию сетей и оборудования. Но главные вызовы были впереди. В 2021 году была заключена ещё одна концессия — на реконструкцию Центральных очистных сооружений канализации (ЦОСК). Срок соглашения рассчитан до 2034 года, а объём вложений превышает 6 миллиардов рублей.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, комментируя это решение в 2021 году, заявил: «Если бы тогда не было принято решение о передаче сооружений в концессию, мы бы получили мину замедленного действия. На тот момент состояние объекта, который принимает большую часть стоков, оставляло желать лучшего. И в итоге всё могло обернуться экологической катастрофой».

Цифры и факты: что сделано за семь лет

  1. Более 4,6 млрд рублей — общий объём фактически освоенных инвестиций с 2018 года.
  2. Около 100 км — протяжённость новых и реконструированных сетей водоснабжения и водоотведения.
  3. Снижение потерь воды на 16% — результат замены изношенных трубопроводов и оптимизации системы.

Одним из ключевых проектов стало строительство пятикилометрового кольцевого водовода диаметром 630 мм — дублёра магистрального «тысячника», проложенного ещё в 1973–1977 годах. Этот объект кардинально изменил логистику водоснабжения: теперь ремонт основной магистрали не требует массовых отключений потребителей.

Тысячник под асфальтом: как ремонтируют без отключений

В декабре 2025 года жители Архангельска могли наблюдать временное ухудшение качества воды. Причиной стала авария на «тысячнике» — магистральном водоводе диаметром 1000 мм на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской.

Однако масштабных неудобств удалось избежать благодаря тому самому кольцевому водоводу-дублёру. «Более 185 000 архангелогородцев жили всё это время и не подозревали о серьёзной аварии, — отметил глава города Дмитрий Морев. — Это стало возможным благодаря волевому решению власти области, города и компании «Росводоканал». Мы возобновили замороженный 15 лет назад проект — построили кольцевой водовод-дублёр».

Чтобы не перекрывать движение и не вскрывать свежий асфальт, инженеры применили инновационный метод. Специалисты демонтировали аварийный участок трубы, вытащив его из-под дороги сегментами, а затем с помощью бурильной установки «протянули» новую пластиковую трубу в гильзе под проезжей частью. Не нарушая асфальт.

Очистные сооружения: от советского наследия к современным стандартам

Отдельная глава — реконструкция Центральных очистных сооружений канализации. Построенные более 50 лет назад для нужд Соломбальского ЦБК, они десятилетиями работали без капитального ремонта.

В марте 2025 года депутаты Архангельской городской Думы посетили объект и оценили промежуточные результаты. К тому моменту в рамках инвестиционной программы были реконструированы первичные и вторичные отстойники, установлено новое оборудование.

Начальник ЦОСК Виктор Головнев, всю жизнь проработавший на объекте, лично проводит экскурсии для общественности и депутатов, демонстрируя полный путь очистки сточных вод. По его словам, инфраструктура серьезно модернизирована, реконструкция продолжается. Особое внимание уделено экологии: первичные отстойники теперь работают в закрытом режиме, что полностью устраняет выбросы газов в атмосферу.

Как отметила на встрече с депутатами заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Ксения Гурова, качество сбрасываемых вод уже повысилось в разы: «Росводоканал, получив комплексное экологическое разрешение, приближается к предельно допустимой концентрации вредных веществ. По завершении программы вода в Северной Двине, безусловно, станет чище».

Центральная насосная канализационная станция: победа на национальном уровне

В июле 2025 года «РВК-Архангельск» стал лауреатом национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2025» в номинации «Водоснабжение и управление водными ресурсами». Поводом стала реконструкция Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС), которая более 50 лет работала без капитального ремонта.

Уникальность объекта в том, что перекрыть его для ремонта без остановки водоотведения всего города было невозможно. Инженеры нашли инновационное решение: замена труб диаметром 1 200 мм проводилась без остановки работы станции. Горожане, по словам гендиректора Андрея Поташева, «даже не заметили проведения работ».

Результат модернизации ЦНКС:

  1. ликвидированы риски аварийных сбросов и подтоплений;
  2. внедрены 5 новых насосных агрегатов (производительность каждого — 1300 м³/час);
  3. автоматизировано управление станцией;
  4. установлена современная система вентиляции с фильтрацией вредных выбросов.

 

Общие инвестиции в этот объект составили 279 млн рублей.

Взгляд в будущее

В планах «РВК-Архангельск» до 2034 года — продолжение реконструкции очистных сооружений канализации, замена песколовок и модернизация аэротенков — сооружений для биологической очистки сточных вод, где микроорганизмы разлагают органические вещества.

На сессии Архангельской городской Думы в марте 2026 года директор по капитальному строительству компании Александр Бараев подчеркнул: работа идёт строго по графику, и город уже сегодня ощущает результаты системного подхода. Открытость предприятия и готовность к диалогу с общественными советами и депутатами разных уровней стали важной частью этой работы.

Как резюмировал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин: «Наша ключевая задача — избавиться от проблемы массовых отключений воды во время ремонтов. Всё делается для стабильности водоснабжения горожан и будущих поколений».


19 июнь 07:30 | : Экономика

Главные новости


Выборы в Армении: хотелки и реалки
Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (256)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20