Высшая школа экономики отметила инвестиционную активность «РВК-Архангельск»

НИУ Высшая школа экономики в исследовании на базе более 70 крупнейших водоканалов России отметила высокую активность операторов, входящих в Группу компаний «Росводоканал».

Так, инвестпрограмма «РВК-Архангельск» только в 2023 году составляет более 1 млрд рублей. Всего за 6 лет реализации инвестиционной программы предприятия на реконструкцию сооружений и сетей объектов водоснабжения и водоотведения в столице Поморья будет потрачено 3,58 млрд рублей. Из них 1,657 млрд вложено в реконструкцию систем водоснабжения, 1,923 млрд – в реконструкцию систем водоотведения.

Это позволило реконструировать 27,3 км сетей водоотведения и 18 км сетей водоснабжения, построить четыре дюкера – подземных трубопровода под реками Архангельска протяженностью 4,5 км, модернизировать пять водонасосных станций.

В числе ключевых объектов:

- строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе прокладка дюкера через р. Кузнечиху с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ-500 по Талажскому шоссе;

- реконструкция напорного канализационного коллектора вдоль Окружного шоссе диаметром 630 мм;

- строительство кольцевого водовода диаметром 630 мм длиной 5,7 км в центре города;

- реконструкция водопровода диаметром 400 мм в Маймаксанском округе протяженностью 1,8 км;

- модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС).

В следующем году «РВК-Архангельск» продолжит модернизацию оборудования и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Среди ключевых задач ближайших лет:

- реконструкция «тысячника» - центрального водовода Архангельска диаметром 1000 мм и протяженностью 7,6 км;

- реконструкция 11 водопроводно-насосных станций (ВНС);

- реконструкция фильтров на Центральных очистных сооружениях водоснабжения (ЦОСВ);

- замена внутриквартальных сетей водоснабжения.

Согласно результатам исследования ВШЭ инвестиционная активность частных организаций ВиВ выше, чем организаций, находящихся в муниципальной или государственной собственности. А ГК «Росводоканал» стала лидером по объему инвестиций среди крупнейших частных операторов.

Так, по мнению директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова: «Частные операторы более осознанно подходят к модернизации и развитию инфраструктуры, уделяя большое внимание инвестиционным вливаниям, чтобы оказывать качественные услуги своим потребителям».

Анализ инвестиций в ВиВ стал частью большого исследования эффективности организаций ВКХ, которое проводит НИУ ВШЭ. В него также вошли блоки, посвященные экономике, анализу тарифов и себестоимости и производственным аспектам работы водоканалов.