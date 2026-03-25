Ну здравствуй, столица Татарстана

Запущены прямые рейсы из Казани в Архангельск. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщают татарские информационные агентства

«В летнем сезоне перевозчик Nordwind будет выполнять полеты совместно с авиакомпанией «Икар» на воздушных судах Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест», – говорится в сообщении.

Из аэропорта «Архангельск» самолет вылетит в 5.05 и прибудет в Казань в 7.05. Время в пути составит два часа.

Вылет из Казани назначен на 00.55, прибытие в Архангельск – 3.05. Длительность полеты составит 2 часа 10 минут.