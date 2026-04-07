Из Архангельска в Казань без пересадки

С 1 июня открывается прямое авиасообщение между Архангельском и столицей Татарстана.

Первый прямой авиарейс из аэропорта им. Ф. Абрамова по маршруту Архангельск — Казань начнет выполнение полетов с 1 июня. В министерстве культуры Архангельской области отметили, что в Год культуры Русского Севера данное направление предоставляет туристам дополнительные возможности для ознакомления с регионом. Запуск рейса осуществляется в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, заключенного между Республикой Татарстан и Архангельской областью.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолётах Embraer-190 вместимостью 110 пассажиров. На начальном этапе полеты запланированы два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — с вылетом в ночные и утренние часы. Время в пути составит около двух часов.

Авиасообщение на первом этапе будет носить сезонный характер: за летний период планируется перевезти порядка восьми тысяч пассажиров. Мероприятия, направленные на расширение туристических потоков, укрепление межрегиональных деловых контактов и культурного сотрудничества, реализуются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».