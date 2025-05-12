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Из Архангельска теперь можно улететь прямо в Казань

Авиакомпанией Nordwind Airlines открыта продажа билетов из Казани в Архангельск и обратно. 

В данный момент в продаже билеты на 6 рейсов в июле и августе.

 21:25 Казань - Архангельск: 1 июля, 22 июля и 26 августа.
 07:45 Архангельск - Казань: 3 июля, 24 июля и 28 августа.

 Время в пути: около 2-х часов.

 Стоимость билета в одну сторону на старте продаж: 4800 рублей включая багаж. Рейсы планируется осуществлять по интерлайн-соглашению авиакомпанией "Икар" на самолете Embraer-190. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании nordwindairlines.ru, сайтах агрегаторов, или в кассе аэропорта «Архангельск»..

20 июнь 10:14 | : Экономика

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