Специалисты РВК-Архангельск продолжают экологическое просвещение детей

Только за последнюю неделю волонтеры РВК-Архангельск провели уроки «Чистой воды» в детском саду «Поморочка» и в школе №35. Такие уроки – часть программы корпоративного волонтёрства, они направлены на экологическое просвещение подрастающего поколения.

Инженер – метролог Наталья Бабак и ведущий инженер отдела IT Александра Кашунина в игровой и познавательной форме рассказали воспитанникам детского сада «Поморочка» о о пути воды от водозабора до крана, о том, почему так важно бережно относиться к каждому литру питьевого ресурса и не засорять канализацию.

«Мы очень хотели донести до ребят, какой сложный путь проходит вода, чтобы просто прийти в их дом, и почему её нельзя тратить впустую. Урок прошёл на одном дыхании: мы совместили теорию с элементами физкультминутки, и детсадовцы зарядились настоящим «водным» позитивом, - рассказала Александра Кашунина. - Но самый большой восторг и удивление вызвал наш рассказ про влажные салфетки. Ребята были поражены, узнав, что их категорически нельзя бросать в унитаз! Это были самые искренние эмоции — они пообещали сразу же после садика рассказать об этом важном правиле мамам и папам. Теперь Хранителей воды стало ещё больше! И это настоящее счастье».

«Отличное мероприятие, а главное - результативное. Ребята сразу после познавательного урока стали экономнее относиться к воде в кране, родителям рассказали что можно, а что нельзя кидать в унитаз. Рассказала воспитателям из других групп - все изъявили желание, чтобы и к ним пришли специалисты водоканала с таким уроком. Ну а дети в восторге от персонажа в костюме Капельки!», - поделилась воспитатель детского сада Наталья Хабарова.

Самым захватывающим моментом урока во втором классе 35 школы стали интересные опыты с водой. Школьники с восторгом наблюдали за превращениями воды, которые творили для них заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук и лаборант химического анализа Сабина Гаджиева. Ребята активно задавали вопросы и сами пробовали угадывать, что произойдёт с водой в следующую минуту.

«Мы работаем со школьниками не первый год, и каждый раз я вижу искренний отклик в их глазах. Сегодняшний урок прошёл на одном дыхании. Ребята не просто слушали — сами включались в диалог, предлагали идеи, как беречь воду. Значит, экопривычки становятся для них не скучной обязанностью, а естественной частью жизни. Это дорогого стоит», - рассказала Екатерина Колодчук.

Деятельность архангельского водоканала в области экологического волонтёрства созвучна целям экосистемы социального развития Добро.рф, которая объединяет волонтёрство, наставничество, донорство, благотворительность, социальное предпринимательство и НКО. Проведение уроков чистой воды, субботников и других экологических инициатив — это вклад компании в общее дело, которое разделяют миллионы участников добровольческого движения по всей стране.

Уроки чистой воды остаются одним из приоритетных направлений социальной политики РВК-Архангельск. Только с начала 2026 года специалисты компании проведи 9 экоуроков, охватив аудиторию почти в 300 человек. Каждый ребенок в конце урока получает памятные подарки – раскраски и браслеты от компании. Волонтеры предприятия планируют и дальше проводить подобные встречи в образовательных учреждениях города, знакомя детей с основами водосбережения и экологической ответственности.



