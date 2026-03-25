Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Специалисты РВК-Архангельск продолжают экологическое просвещение детей

Только за последнюю неделю волонтеры РВК-Архангельск провели уроки «Чистой воды» в детском саду «Поморочка» и в школе №35. Такие уроки – часть программы корпоративного волонтёрства, они направлены на экологическое просвещение подрастающего поколения.

Инженер – метролог Наталья Бабак и ведущий инженер отдела IT Александра Кашунина в игровой и познавательной форме рассказали воспитанникам детского сада «Поморочка» о о пути воды от водозабора до крана, о том, почему так важно бережно относиться к каждому литру питьевого ресурса и не засорять канализацию.

«Мы очень хотели донести до ребят, какой сложный путь проходит вода, чтобы просто прийти в их дом, и почему её нельзя тратить впустую. Урок прошёл на одном дыхании: мы совместили теорию с элементами физкультминутки, и детсадовцы зарядились настоящим «водным» позитивом, - рассказала Александра Кашунина. - Но самый большой восторг и удивление вызвал наш рассказ про влажные салфетки. Ребята были поражены, узнав, что их  категорически нельзя бросать в унитаз! Это были самые искренние эмоции — они пообещали сразу же после садика рассказать об этом важном правиле мамам и папам. Теперь Хранителей воды стало ещё больше! И это настоящее счастье».

«Отличное мероприятие, а главное - результативное. Ребята сразу после познавательного урока стали экономнее относиться к воде в кране, родителям рассказали что можно, а что нельзя кидать в унитаз. Рассказала воспитателям из других групп -  все изъявили желание, чтобы и к ним пришли специалисты водоканала с таким уроком. Ну а дети в восторге от персонажа в костюме Капельки!», - поделилась воспитатель детского сада Наталья Хабарова.

Самым захватывающим моментом урока во втором классе 35 школы стали интересные опыты с водой. Школьники с восторгом наблюдали за превращениями воды, которые творили для  них заместитель начальника Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Екатерина Колодчук и лаборант химического анализа Сабина Гаджиева. Ребята активно задавали вопросы и сами пробовали угадывать, что произойдёт с водой в следующую минуту.

«Мы работаем со школьниками не первый год, и каждый раз я вижу искренний отклик в их глазах. Сегодняшний урок прошёл на одном дыхании. Ребята не просто слушали — сами включались в диалог, предлагали идеи, как беречь воду. Значит, экопривычки становятся для них не скучной обязанностью, а естественной частью жизни. Это дорогого стоит», - рассказала Екатерина Колодчук.

Деятельность архангельского водоканала в области экологического волонтёрства созвучна целям экосистемы социального развития Добро.рф, которая объединяет волонтёрство, наставничество, донорство, благотворительность, социальное предпринимательство и НКО. Проведение уроков чистой воды, субботников и других экологических инициатив — это вклад компании в общее дело, которое разделяют миллионы участников добровольческого движения по всей стране.

Уроки чистой воды остаются одним из приоритетных направлений социальной политики РВК-Архангельск. Только с начала 2026 года специалисты компании проведи 9 экоуроков, охватив аудиторию почти в 300 человек. Каждый ребенок в конце урока получает памятные подарки – раскраски и браслеты от компании. Волонтеры предприятия планируют и дальше проводить подобные встречи в образовательных учреждениях города, знакомя детей с основами водосбережения и экологической ответственности.


15 май 14:16 | : Экономика

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (142)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20