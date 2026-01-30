Волонтеры РВК-Архангельск провели обряд посвящения в "хранители воды"

Сотрудники РВК-Архангельск дали старт традиционной серии экологических занятий для юных горожан. К Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта, волонтеры предприятия проводят «уроки чистой воды» в детских садах и школах. Проведение таких просветительских мероприятий - часть стратегии устойчивого развития (ESG) компании, которой она следует на протяжении многих лет.

Первыми участниками акции 17 марта стали воспитанники подготовительных групп детского сада «Семицветик». В ближайшие дни специалисты водоканала проведут занятия для четвероклассников школы № 25 и ребят из детского сада «Подснежник».

Программа уроков построена с учетом возраста слушателей. Юным исследователям не только рассказывают о теории, но и наглядно демонстрируют сложный путь, который проходит вода, прежде чем попасть в квартиру.

Особый восторг у детей неизменно вызывают эксперименты, раскрывающие тайны свойств воды. Как отметила воспитатель детского сада «Семицветик» Анна Владимировна, интерактивный формат позволил ребятам по-новому взглянуть на привычные вещи.

«История о высохшем Аральском море произвела на детей огромное впечатление — было видно, как они задумались о том, к чему может привести неразумное использование ресурсов. А когда им показали, почему нельзя пить воду прямо из реки, и провели опыты, это вызвало настоящий восторг. Дети не просто слушали, а стали задавать вопросы и рассуждать об ответственности», — поделилась воспитатель.

Важной темой всех встреч становится и бережное отношение к системе канализации. Волонтеры предприятия на слайдах показывают, что слесари водоканала находят в трубах при устранении засоров: комья тряпок, бытовой и строительный мусор и, конечно, влажные салфетки. После такого наглядного урока дети признаются, что теперь точно не будут бросать посторонние предметы в унитаз и проследят за тем, чтобы взрослые не выливали туда остатки еды.

«Уникальность наших экскурсий и уроков в дифференцированном подходе. Для каждой возрастной группы мы разработали свою программу. Со школьниками мы уже говорим о процессах водоочистки и проводим химические опыты, например, на определение жесткости воды. А с малышами мы обсуждаем базовые, но важные вещи: откуда берется вода и зачем она нужна. Наша главная цель — не просто дать знания, а воспитать осознанное отношение к окружающей среде с детства. В конце каждого урока мы посвящаем ребят в «хранители воды», и мы уверены, что они пронесут это звание через всю жизнь», — рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории «РВК-Архангельск» Евгения Стафеева.

За шесть лет работы в рамках экологического просвещения «РВК-Архангельск» удалось охватить более полутора тысяч детей. Полученные знания ложатся в основу курсовых и дипломных работ студентов, посещающих очистные сооружения водопровода и канализации. Все мероприятия проводятся в поддержку национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие».