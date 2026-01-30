Волонтеры РВК-Архангельск провели обряд посвящения в "хранители воды"

Сотрудники РВК-Архангельск дали старт традиционной серии экологических занятий для юных горожан. К Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта, волонтеры предприятия проводят «уроки чистой воды» в детских садах и школах. Проведение таких просветительских мероприятий - часть стратегии устойчивого развития (ESG) компании, которой она следует на протяжении многих лет.

Первыми участниками акции 17 марта стали воспитанники подготовительных групп детского сада «Семицветик». В ближайшие дни специалисты водоканала проведут занятия для четвероклассников школы № 25 и ребят из детского сада «Подснежник».

Программа уроков построена с учетом возраста слушателей. Юным исследователям не только рассказывают о теории, но и наглядно демонстрируют сложный путь, который проходит вода, прежде чем попасть в квартиру.

Особый восторг у детей неизменно вызывают эксперименты, раскрывающие тайны свойств воды. Как отметила воспитатель детского сада «Семицветик» Анна Владимировна, интерактивный формат позволил ребятам по-новому взглянуть на привычные вещи.

«История о высохшем Аральском море произвела на детей огромное впечатление — было видно, как они задумались о том, к чему может привести неразумное использование ресурсов. А когда им показали, почему нельзя пить воду прямо из реки, и провели опыты, это вызвало настоящий восторг. Дети не просто слушали, а стали задавать вопросы и рассуждать об ответственности», — поделилась воспитатель.

Важной темой всех встреч становится и бережное отношение к системе канализации. Волонтеры предприятия на слайдах показывают, что слесари водоканала находят в трубах при устранении засоров: комья тряпок, бытовой и строительный мусор и, конечно, влажные салфетки. После такого наглядного урока дети признаются, что теперь точно не будут бросать посторонние предметы в унитаз и проследят за тем, чтобы взрослые не выливали туда остатки еды.

«Уникальность наших экскурсий и уроков в дифференцированном подходе. Для каждой возрастной группы мы разработали свою программу. Со школьниками мы уже говорим о процессах водоочистки и проводим химические опыты, например, на определение жесткости воды. А с малышами мы обсуждаем базовые, но важные вещи: откуда берется вода и зачем она нужна. Наша главная цель — не просто дать знания, а воспитать осознанное отношение к окружающей среде с детства. В конце каждого урока мы посвящаем ребят в «хранители воды», и мы уверены, что они пронесут это звание через всю жизнь», — рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории «РВК-Архангельск» Евгения Стафеева.

За шесть лет работы в рамках экологического просвещения «РВК-Архангельск» удалось охватить более полутора тысяч детей. Полученные знания ложатся в основу курсовых и дипломных работ студентов, посещающих очистные сооружения водопровода и канализации. Все мероприятия проводятся в поддержку национальных проектов «Молодежь и дети» и «Экологическое благополучие».

 

18 март 14:26 | : Экономика

Главные новости


Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Деньги


все материалы
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

