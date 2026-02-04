Дмитрий Морев оценил перспективы поморских алмазов

Глава Архангельска посетил производство и все увидел воочию. Его рассказ:

- В компании «АГД ДАЙМОНДС» начал работу участок сортировки и оценки алмазов. С его спецификой нас ознакомили генеральный директор предприятия Михаил Баков и начальник управления драгоценных камней Тимур Егоров.

Новый производственный объект позволяет компании перейти к полному циклу работ на одной площадке - от извлечения сырья до подготовки готовой продукции.

Ранее для сортировки и классификации алмазы направлялись в Гохран России. Теперь эту работу выполняют архангелогородцы. Первичная сортировка автоматизирована. Закуплено самое современно в мире оборудование, и оно отечественное.

Завершает процесс ручная сортировка: новые сотрудники предприятия прошли специальное обучение. Они определяют размер, форму, цветность и прозрачность драгоценных минералов. Из них формируются «боксы», которые идут в продажу.

«АГД ДАЙМОНДС» - это партнер нашего города во многих социальных проектах, крупный налогоплательщик и работодатель. Всего здесь трудится более 1300 северян, и новый цех позволил создать дополнительные рабочие места для горожан.

Предприятие расширяется и внедряет все более современные технологии: это значительный вклад в развитие нашего города.



