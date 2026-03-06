Благовещенская ярмарка приходит на Пинегу

В Год культуры Русского Севера в Архангельской области одним из главных событий станет IX «Благовещенская ярмарка». Ярмарка пройдет 14 марта 2026 года в поселке Пинега Архангельской области. Ее задача объединить местное сообщество, поддержать местных производителей, привлечь инвестиции и ярко отдохнуть.

Сегодня ярмарка — результат объединённых усилий работников учреждений культуры, местных активистов, администрации, команды Парка «Голубино» и волонтёров. Проект неоднократно получал поддержку Фонда президентских грантов, фонда «Наше будущее», а в 2026 году к работе подключились московские студенты. Участники клуба развития территорий «Занесло» НИУ ВШЭ разработали выставку «Благовещенская ярмарка: Культура на чердаке», которая будет представлена в Краеведческом музее Пинеги.

В этом году событие обещает быть особенно насыщенным: организаторы подготовили обширную программу, объединяющую историю, культуру, гастрономию и деловые инициативы.

Гостей ярмарки ждут:

Открытие выставки «Благовещенская ярмарка: Культура на чердаке»

В пространстве Краеведческого музея встретятся три экспозиции: история Благовещенской ярмарки, проект «Культура на чердаке» и экспонаты из частных музеев. Это редкая возможность увидеть уникальные предметы быта и узнать о купеческом прошлом Пинеги.

Деловая программа. Форум частных музеев Архангельской области

Представители частных музеев региона поделятся опытом сохранения исторического наследия и представят экспонаты из своих коллекций. При поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина и Ассоциации “Голос Севера”.

Открытие торговых рядов и «Пинежская барахолка»

В историческом центре Пинеги развернутся ряды с продукцией местных фермеров и ремесленников. Здесь можно будет приобрести эксклюзивные товары ручной работы, попробовать северные угощения и даже поучаствовать в «Пинежской барахолке» — принести ненужные вещи, чтобы они обрели новых хозяев. Средства от продажи пойдут на восстановление исторических фасадов Володинского квартала.

Торжественное открытие ярмарки

Театрализованное представление с участием фольклорных коллективов воссоздаст атмосферу купеческого торга.

«Ярмарочный разгуляй»

Гостей ждут:

- мастер-классы по традиционным ремёслам;

- выступления музыкальных и театральных коллективов;

- купеческое кафе «У Володина» с северными угощениями;

- аукцион уникальных товаров;

«Ярмарочный кешбэк» для самых активных гостей — розыгрыш призов среди участников.

Молодецкие забавы

Мужская эстафета «Как пинежские мужики силою меряются» и другие состязания для сильных и смелых.

Благовещенская ярмарка ведёт свою историю с XIX века. Когда-то сюда съезжались купцы из Москвы, Петербурга, Казани; торговали рыбой, холстами, знаменитым пинежским маслом. После революционных событий традиция прервалась почти на сто лет. Возрождение началось в 2016 году благодаря проекту «Пинежское гостеваньице» и поддержке Фонда Тимченко (конкурс «Культурная мозаика»), а также Центра социальных технологий «Гарант».