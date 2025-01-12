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А вы любили когда-нибудь на работе?

27жителей СЗФО признались, что у них случался роман с коллегой на работе, причем у некоторых – даже не один раз. Это в рамках опроса соискателей накануне Дня всех влюбленных выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в РоссииОпрос проводился с 01 по 07 февраля 2025 года, участие приняли более 3,5 тыс.  человек

Каждый второй руководитель заводит служебный роман

Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53%), работники сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 21%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 28%, а среди мужчин – 34%. В региональном разрезе наиболее склонными к близким отношениям с коллегами оказались жители Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%). 

Важно, что 66% из тех, у кого был роман на работе в СЗФОподелились, что это случалось лишь однажды, еще у 34% - несколько раз. Доля тех, у кого было несколько служебных романов, наиболее высока среди высшего и среднего менеджмента (57%), ИТ-специалистов и работников транспортно-логистической сферы (по 53%). 

Примечательно, что о романах между кем-то из других коллег осведомлены 50% опрошенных жителей СЗФО, причем в 7% случаев это отношения между руководителем и подчинённым. Еще 20% уверены, что в их компании ничего подобного не происходит, а 24% говорят, что просто ничего об этом не знают. О существовании близких отношений между кем-то из руководителей и подчинённых чаще всего сообщают представители сферы искусства и медиа (14%). 

Любовь на работе редко кончается браком

Опрос hh.ru показал, что каждый третий служебный роман в СЗФО в итоге приводил к увольнениям: 15% рассказали, что искать другую работу пришлось только одному из пары, еще в 15% случаев - что новая работа потребовалась обоим. Но в большинстве случаев (70%) у таких историй нет никаких последствий – влюбленные продолжают работать в одной компании либо в одном отделе.

Близкие отношения между коллегами в СЗФО редко оканчиваются созданием семьи – так, 58% из тех, у кого были романы на работе, в итоге расстались. Поженились только 10%, впрочем, 3% из них уже успели развестись. 21% влюбленных в коллег продолжают встречаться. Чаще всего свадьбу с коллегой играли представители сферы финансов и бухгалтерии (34%, из них 7% потом развелись), высший и средний менеджмент (28%, о разводах респонденты не сообщали) и работники розницы (25%, развелись 9%). 

40% опрошенных отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 10% случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 4% - позитивно. Остальные затруднились ответить. 

(фото с https://stock.adobe.com) 

14 февраль 08:22 | : Будни

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