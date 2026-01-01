Вверх
Как Архангельская область будет работать и отдыхать в феврале

Февраль традиционно включает дополнительные праздничные выходные. О том, как жители Архангельской области будут работать и отдыхать в следующем месяце, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

День защитника Отечества по закону является нерабочим праздничным днем. В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, что обеспечивает длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно — три дня подряд для тех, кто работает в режиме 5-дневной недели.

Таким образом, в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника).

Для сотрудников, работающих по сменному или иному индивидуальному графику, количество рабочих и выходных дней определяется их расписанием. При таком режиме рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни.

Важно: работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.

22 январь 08:00 | : Будни

