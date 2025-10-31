Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

К газификации НАО у прокуратуры серьезные замечания

Проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверкой выявлен факт нарушения ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность на территории Ненецкого автономного округа, срока технологического присоединения к газораспределительной сети.

Установлено, что собственником домовладения еще в марте 2025 года заключен договор с ресурсоснабжающей организацией, при этом в течение предусмотренного законодательством срока (165 дней) работы не выполнены.

Права гражданина восстановлены лишь при проведении прокурорской проверки. 

В целях устранения нарушений и недопущения их впредь руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление,  которое удовлетворено, работник предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях материалы проверки направлены в региональный антимонопольный орган.

05 февраль 10:41 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (64)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20