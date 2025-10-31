К газификации НАО у прокуратуры серьезные замечания

Проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверкой выявлен факт нарушения ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность на территории Ненецкого автономного округа, срока технологического присоединения к газораспределительной сети.

Установлено, что собственником домовладения еще в марте 2025 года заключен договор с ресурсоснабжающей организацией, при этом в течение предусмотренного законодательством срока (165 дней) работы не выполнены.

Права гражданина восстановлены лишь при проведении прокурорской проверки.

В целях устранения нарушений и недопущения их впредь руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, которое удовлетворено, работник предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

Для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях материалы проверки направлены в региональный антимонопольный орган.