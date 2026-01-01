Вверх
Производственная программа РВК-Архангельск в 2025 году выполнена в объеме 214,5 млн рублей

Реконструкция и перекладка сетей водоснабжения и водоотведения, замена устаревшего оборудования, внедрение новых технологий – приоритетные направления производственной программы РВК-Архангельск. На реализацию этих задач в 2025 году было выделено 214,5 млн рублей.  В 2026 году компания планирует увеличить объем финансирования производственных проектов до 240 млн рублей. 

В прошедшем году РВК-Архангельск завершил ключевой этап реконструкции водовода Маймаксанского направления: уложено более трех километров новых сетей. Для снижения аварийности специалисты провели системную диагностику и заменили запорную арматуру на магистральных сетях. Запуск нового кольцевого водовода создал полное резервное водоснабжение для города. Специалисты компании добились значительных улучшений в обслуживании пожарных гидрантов, сократив долю неисправных устройств более чем в два раза – с 55% до 22%.

«Мы перешли от реагирования на аварии к плановому системному обновлению инфраструктуры. При работе с главной городской магистралью диаметром 1 000 мм мы не просто ликвидировали утечку. Мы комплексно проверили все колодцы, заменили 22 задвижки и создали надежное кольцование, включив в систему новый водовод диаметром 630 мм. Этот подход дал городу реальный резерв, надежность и возможность вести работы на тысячнике без отключения абонентов», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

В сфере водоотведения внедрён полный цикл обслуживания: промывка, телеинспекция и оперативный ремонт. За год промыто свыше 40 км коллекторов и переложено 2,5 км сетей.

В 2026 году специалисты компании продолжат реконструкцию Маймаксанского водовода, переподключат абонентов Левого берега на новую сеть. Также в планах – приобретение 25 современных пожарных гидрантов нового типа. 

По системе водоотведения будет расширена программа плановой промывки и ремонта сетей. Ключевыми станут проекты по реконструкции напорного коллектора от улицы Чкалова до улицы Нагорной, капитальному ремонту трубопровода на набережной Северной Двины от улицы Серафимовича до Морского музея, реконструкции сетей в поселке Гидролизный. Эти поможет защитить систему от перегрузок.

Уже в феврале компания запустит на Центральных очистных сооружениях водоснабжения новую систему обеззараживания воды на основе мембранного электролиза. При этом старая система будет сохранена как резервная. На очистных сооружениях канализации, где с 2021 года идет масштабная реконструкция, специалисты приступят к модернизации аэротенков и воздуходувок. Кроме того, запланировано обновить насосное оборудование на 20 водонасосных станциях и отремонтировать пять канализационных станций.

«Наша цель – последовательно повышать надежность и ресурс сетей, а не просто поддерживать их в рабочем состоянии. Например, переход на новые, более дорогие, но в разы надежные пожарные гидранты – это инвестиция в безопасность. А внедрение мембранного электролиза на ЦОСВ – это уже следующий уровень качества подготовки воды. Каждый проект в программе 2026 года работает на эту стратегическую задачу», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

 

Реклама


