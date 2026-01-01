Труд самозанятых пользуют 18% компаний из Архангельска

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн. По данным SuperJob, на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуются 18% компаний Архангельска. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой.



Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно.

Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий.

Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

