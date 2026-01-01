Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Труд самозанятых пользуют 18% компаний из Архангельска

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн. По данным SuperJob, на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуются 18% компаний Архангельска. Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой. 

Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно. 

Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. 

Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

(фото с https://www.handelsblatt.com

 

24 январь 09:32 | : Экономика

Главные новости


Не чеши Гренландию!
Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (244)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20