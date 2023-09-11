Гимн самозанятым

Маркетплейс бытовых услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru исследовали тренды работы с самозанятыми и тенденции внештатного сотрудничества. Оказалось, что 61% самозанятых значительно увеличили свои доходы в этом году, 36% самозанятых обеспечивает себя только с помощью внештатной деятельности, а больше всех зарабатывают юристы, бухгалтеры и репетиторы.

На чем зарабатывают самозанятые

Согласно данным YouDo, самой популярной категорией для самозанятых на маркетплейсе стала “Репетиторы и обучение”. Так, количество исполнителей с подтвержденным статусом самозанятого летом 2023 года выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по росту самозанятых исполнителей “Разработка ПО” (куда входят программирование, верстка, создание лендингов) и на третьем – “Виртуальный помощник” (работа с текстом, копирайтинг, помощь smm-специалиста, подготовки презентаций и т.д) – на 31% и 29% соответственно.

Как следует из исследования, 64% респондентов совмещают работу и подработку, а 36% обеспечивают себя исключительно самозанятостью. Причем, 61% опрошенных заявили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, 23% ответили, что их доходы выросли незначительно, у 11% остались на прежнем уровне и у 5% снизились.

Самые популярные категории, в которых самозанятые оказывают услуги:

Репетиторы и обучение Разработка ПО Виртуальный помощник Дизайн Красота и здоровье Юридическая и бухгалтерская помощь Фото, видео и аудио

Популярность направлений подтверждает и статистика hh.ru. В топе специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости в 2023 году резюме бухгалтеров, дизайнеров, программистов, разработчиков и юристов.

Топ-15 специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости:

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами Бухгалтер Администратор Руководитель проектов Дизайнер, художник Водитель Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог Учитель, преподаватель, педагог Менеджер по работе с партнерами Программист, разработчик Копирайтер, редактор, корректор Юрист Юрисконсульт Секретарь, помощник руководителя, ассистент SMM-менеджер, контент-менеджер

Самые востребованные самозанятые

Бизнес-заказчики маркетплейса YouDo.сom также отдают предпочтение самозанятым исполнителям. Согласно данным опроса, самым привлекательным в сотрудничестве с ними являются простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).

Бизнес не первый год активно сотрудничает с самозанятыми. Согласно данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием самозанятости также продолжает расти. Больше всего вакансий было размещено таких профобластях, как финансы, добыча сырья, информационные технологии и безопасность.

Самые популярные профессиональные области, в которых ищут самозанятых:

Транспорт, логистика, перевозки Домашний, обслуживающий персонал Рабочий персонал Административный персонал Информационные технологии Продажи, обслуживание клиентов Строительство, недвижимость Маркетинг, реклама, PR Высший и средний менеджмент Производство, сервисное обслуживание Управление персоналом, тренинги Добыча сырья Стратегия, инвестиции, консалтинг Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты Автомобильный бизнес Финансы, бухгалтерия Наука, образование Сельское хозяйство Искусство, развлечения, массмедиа Закупки

Сколько зарабатывают самозанятые

На маркетплейсе YouDo.com пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, средний чек в самых популярных у самозанятых категориях вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за задание зарабатывают самозанятые, которые выполняют заказы в категории “Юридическая и бухгалтерская помощь”, а меньше всех те, кто оказывает услуги в “Виртуальный помощник”.

Категории с самыми высокими средними чеками за услугу в сентябре 2023 года:.

Юридическая и бухгалтерская помощь – 3 792 рубля Разработка ПО – 3 511 рублей Репетиторы и обучение – 2 449 рублей Дизайн – 2 201 рубль Красота и здоровье – 1 983 рубля Фото, видео и аудио – 1 538 рублей Виртуальный помощник – 1 016 рублей

Бизнес со своей стороны также заинтересован в самозанятых. По данным hh.ru, в этом году в топе специализаций с наибольшей медианной зарплатой из вакансий с упоминанием самозанятости не только специалисты, но и менеджеры с навыками управления.

(карикатура с https://triptonkosti.ru/2-kartinki/samozanyatye-kartinki-prikolnye.html)