Гимн самозанятым

Маркетплейс бытовых услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru исследовали тренды работы с самозанятыми и тенденции внештатного сотрудничества. Оказалось, что 61% самозанятых значительно увеличили свои доходы в этом году, 36% самозанятых обеспечивает себя только с помощью внештатной деятельности, а больше всех зарабатывают юристы, бухгалтеры и репетиторы.
На чем зарабатывают самозанятые
Согласно данным YouDo, самой популярной категорией для самозанятых на маркетплейсе стала “Репетиторы и обучение”. Так, количество исполнителей с подтвержденным статусом самозанятого летом 2023 года выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по росту самозанятых исполнителей “Разработка ПО” (куда входят программирование, верстка, создание лендингов) и на третьем – “Виртуальный помощник” (работа с текстом, копирайтинг, помощь smm-специалиста, подготовки презентаций и т.д) – на 31% и 29% соответственно.
Как следует из исследования, 64% респондентов совмещают работу и подработку, а 36% обеспечивают себя исключительно самозанятостью. Причем, 61% опрошенных заявили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, 23% ответили, что их доходы выросли незначительно, у 11% остались на прежнем уровне и у 5% снизились.
Самые популярные категории, в которых самозанятые оказывают услуги:
Популярность направлений подтверждает и статистика hh.ru. В топе специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости в 2023 году резюме бухгалтеров, дизайнеров, программистов, разработчиков и юристов.
Топ-15 специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости:
Самые востребованные самозанятые
Бизнес-заказчики маркетплейса YouDo.сom также отдают предпочтение самозанятым исполнителям. Согласно данным опроса, самым привлекательным в сотрудничестве с ними являются простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).
Бизнес не первый год активно сотрудничает с самозанятыми. Согласно данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием самозанятости также продолжает расти. Больше всего вакансий было размещено таких профобластях, как финансы, добыча сырья, информационные технологии и безопасность.
Самые популярные профессиональные области, в которых ищут самозанятых:
Сколько зарабатывают самозанятые
На маркетплейсе YouDo.com пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, средний чек в самых популярных у самозанятых категориях вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за задание зарабатывают самозанятые, которые выполняют заказы в категории “Юридическая и бухгалтерская помощь”, а меньше всех те, кто оказывает услуги в “Виртуальный помощник”.
Категории с самыми высокими средними чеками за услугу в сентябре 2023 года:.
Бизнес со своей стороны также заинтересован в самозанятых. По данным hh.ru, в этом году в топе специализаций с наибольшей медианной зарплатой из вакансий с упоминанием самозанятости не только специалисты, но и менеджеры с навыками управления.
(карикатура с https://triptonkosti.ru/2-kartinki/samozanyatye-kartinki-prikolnye.html)