Архангельская компания вошла в рейтинг сегмента электронной торговли

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год в который вошли почти 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли бизнеса и 69 регионов страны. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тыс. голосов. Лидерами среди крупнейших работодателей стали Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. Кроме того, в Рейтинге работодателей попала в том числе одна компания из Архангельской области.

В Рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География Рейтинга охватила 8 федеральных округов и 69 регионов, причем в этом году доля региональных компаний увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания. Из Архангельска в Рейтинг вошла 1 компания.

В числе финалистов среди небольших компаний России оказалась 1 компания из Архангельской области с численностью персонала от 101 до 250 человек: