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Более 10 000 проб воды провели специалисты ЦАЛ РВК-Архангельск за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года сотрудники Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) провели более 10 000 проб речной и питьевой воды, в том числе – в распределительной сети Архангельска. Каждая проба питьевой воды исследуется по 52 показателям, а речная вода  - по 46 показателям.

Параметры качества питьевой воды, которая поступает жителям города, контролируются РВК-Архангельск в соответствии с производственной программой, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора. 

«На постоянном контроле лаборатории водоканала - санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, органолептические, бактериологические и вирусологические показатели. Ежедневно наши сотрудники отбирают порядка 50 проб: река исследуется каждые два часа, вода перед подачей в город – каждый час. В период паводковых мероприятий контроль исходной воды и промежуточных этапов очистки проводится еще чаще», - рассказала начальник ЦАЛ РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Специалисты водоканала контролируют воду на водозаборе, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора непосредственно в городе. Отборы проб проводятся из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых участках распределительной сети.

Для обеззараживания воды РВК-Архангельск использует современные, эффективные и абсолютно безопасные для здоровья горожан реагенты. Основной обеззараживающий компонент – гипохлорит натрия. Предприятие производит его на собственных электролизерных установках из обычной поваренной соли. Ежедневно для этих целей требуется до двух тонн поваренной соли.

«На проведение мероприятий по контролю качества питьевой воды наша компания ежегодно направляет порядка 14,5 млн рублей, на реагенты для подготовки воды – 82 млн рублей. В любой период года вода, которую получают жители Архангельска, полностью соответствует всем санитарным нормам», - отметила начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Мария Быкова.

15 июль 15:05 | : Экономика

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