Колик видит, Колик знает. Ситуация в Пинежском округе глазами его главы

Напомним,  вымерзание в Пинеге на контроле самого Александра Бастрыкина. Слово Людмиле Колик:

- Мы обошли часть адресов, по которым поступали жалобы: Северная, 21 и 23, Победы, 1 и 3.
 И вот что увидели на самом деле:

 В нескольких квартирах – трубы заужены, что тоже влияет на циркуляцию теплоносителя.
 В пустующих квартирах – завоздушивание, перекрытые стояки, из-за чего тепло не доходит до соседей.
 В доме на Железнодорожной, 8, поставили насос – совместное решение УК и «Альянстеплоэнерго». Но! Как только его включают – дома на Победы, 1 и 3 остаются без тепла. Буквально – батареи холодеют на глазах. Мы застали этот момент: женщина звонит – «опять холодно!», а причина – вмешательство в систему.

 Управляющей компании поручим – провести полный аудит внутридомовых систем в Ясном, особенно в домах с жалобами. Муниципальному контролю – проверить легальность всех перепланировок. Ресурсникам – пересмотреть схему с насосом на Железнодорожной, 8 – он не может работать за счёт соседей.

11 январь 12:43 | : Экономика / Скандалы

