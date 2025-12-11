В Архангельске пытаются спасти оледеневший дом

Дом находится в Соломбале и напоминает кадр из хоррора. В проблеме коммунальной катастрофы пытается разобраться издание «Регион 29» совместно с представителем АрхГорДумы:

- Проблема знаменитой «ледяной пещеры» в Архангельске, дома №21, корпус 11 на улице Химиков, имеет многолетнюю историю и системные причины. Об этом в комментарии ИА «Регион 29» сообщил председатель Архангельской городской думы, депутат от Северного округа Иван Воронцов.

Как пояснил Иван Воронцов, проблема тянется как минимум 5-7 лет. Дом является транзитным — через его полуподвальное помещение проходят магистральные трубы, снабжающие теплом соседние дома. Состояние этих коммуникаций плачевное.

— Предпоследняя управляющая компания «Экоплюс», может быть, не латала, либо не обращала пристального внимания… Там постоянно были испарения, протечки, парило, — отметил депутат.

Он описал порочный круг: утечка, ржавчина, разрыв, установка временного хомута, а затем — повторение сценария. Смена УК на «Пролетарскую» улучшила ситуацию, но основную проблему не решила. Третья управляющая компания, «Эрстройтех», тоже взялась за проблемный дом, даже почтовые ящики новые повесили, но и им не справиться со всеми бедами жителей многострадальной пятиэтажки.

Постоянная влажность и перепады температур разрушают не только трубы, но и фасад здания, и подъезды. В конце декабря из-за аварии был отключен целый квартал. После работ теплоснабжающая организация «АГТС» установила хомуты, но морозы привели к новым свищам. На момент визита комиссии, которая состоялась 5 января, в подвале было две активные утечки.

— Сегодня была комиссия в присутствии следственного комитета, прокуратура в курсе… Материалы все закуплены, — сообщил Иван Воронцов. Как только погода позволит, в квартале будет отключено отопление для замены не куска трубы, а целого участка магистрали.

Важно подчеркнуть, что самим жителям капремонт, либо замену коммунальной инфраструктуры в подвальном помещении, не потянуть, поскольку для этого требуются крупные суммы.

Однако ключевое решение, по мнению депутата, — комплексный капитальный ремонт всего дома за счет средств областного Фонда капремонта. Сейчас эта пятиэтажка, вероятно, не стоит в ближайших планах — ее очередь может наступить лишь через 10 и более лет.

— Нам надо добиться, чтобы дом попал в программу Фонда капремонта на ближайшее время, и был отремонтирован, поменяна вся коммунальная инфраструктура. Надо ремонтировать подъезды и фасад, — подчеркнул Иван Воронцов. Без этого здание будет разрушаться: кипяток в подвале, испарения, сырость ведут к аварийному состоянию конструкций и риску замыканий.

Депутат призвал смотреть на проблему шире. В городе около 1600 признанных аварийными деревянных домов и требующих расселения.

— Если мы будем вот так, закрыв глаза, относиться к каменным домам, то нам никогда не расселить деревянные. Нам надо уже каменные расселять? Здесь надо подходить комплексно, — заявил Иван Воронцов.

Есть предложение — совместно с администрацией города и округа добиться включения дома на улице Химиков, 21, корпус 11, в программу капремонта. Это позволит сохранить здание на десятилетия и не увеличивать список домов, подлежащих расселению.