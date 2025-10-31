Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новогодний совет от РВК-Архангельск: как избежать проблем с канализацией в праздники

В преддверии новогодних праздников РВК-Архангельск напоминает жителям города о правилах эксплуатации канализационных сетей. Период праздничных застолий традиционно сопровождается ростом числа засоров. Чтобы каникулы не были омрачены аварийными ситуациями, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова объясняет, что основная причина новогодних засоров — жировые отложения. «Остатки праздничных салатов, жир со сковородок и противней, попадая в канализацию, остывают и твердеют на стенках труб, — отмечает специалист. — Образовавшаяся плотная пробка может полностью перекрыть сечение. Чтобы избежать этого, достаточно собирать кулинарный жир бумажными салфетками и выбрасывать в мусорное ведро вместе с пищевыми отходами».

Еще один частый источник проблем — средства личной гигиены и быта, которые не предназначены для утилизации через канализацию. Влажные салфетки, ватные диски и палочки не растворяются в воде. Они скапливаются в трубах, цепляют на себя волосы и жир, формируя серьезные засоры. «Бумажные полотенца также не стоит смывать в унитаз, — предупреждает Виктория Федотова. — Их плотная структура может привести к фатальным последствиям для внутридомовой системы».

Отдельное предупреждение — для владельцев домашних животных. Наполнители для кошачьих туалетов, особенно на основе силикагеля, при контакте с водой разбухают и твердеют, как цемент. Их смыв гарантированно приводит к образованию плотных пробок в канализационном стояке.

В практике аварийных бригад водоканала встречаются и «экзотические» предметы, ставшие причиной засора: новогодняя мишура, ветки от елки и даже фрагменты елочных игрушек.

«Аварийные службы работают в праздники в усиленном режиме, но время реагирования может увеличиться из-за большого количества вызовов, — комментирует Виктория Федотова. — Лучшая стратегия — профилактика. Простое правило «в унитаз — только туалетная бумага», а все остальное — в мусорное ведро, поможет сохранить исправность канализационной системы и избежать ненужных хлопот и расходов на ремонт».

Соблюдение этих рекомендаций позволит обеспечить бесперебойную работу канализационных систем и сделать новогодние праздники по-настоящему комфортными.

24 декабрь 08:20 | : Экономика

Главные новости


Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили
Медикаменты для царя. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (354)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20