РВК-Архангельск напоминает: смытые в унитаз холодец, салаты и игрушки могут испортить праздник

В преддверие предстоящих новогодних праздников РВК-Архангельск напоминает горожанам о правилах пользования канализацией. По статистике в первые дни Нового года засоров в канализации становится значительно больше.

«За первую неделю 2021 года были устранены 202 засора, в 2022 – 250, а в 2023 – 315! Количество устраненных засоров в 2022 году по сравнению с 2021 возросло на 24%, в 2023 году по сравнению с 2022 на 26%, а в 2023 по сравнению с 2021 на 55%», - рассказала инженер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Екатерина Гаврилюк.

Остатки с праздничного стола зачастую отправляются не в мусорное ведро, а в унитаз. Туда же горожане отправляют влажные салфетки, ушные палочки и средства гигиены. А если в систему водоотведения вместе с бытовым мусором попадают салаты, кости, жир со сковородок, противней и казанов – это 100-процентная гарантия засора и испорченного настроения.

«Наши аварийно-ремонтные бригады в праздничные дни будут работать в обычном режиме – 24/7. Но и система канализации в праздники работает с повышенной нагрузкой — горожане все время находятся дома, риск аварий значительно выше. При увеличении количества засоров время ожидания устранения неизбежно увеличится. Поэтому важно соблюдать простое правило. Для нас оно звучит коротко: канализация – не помойка. Даже небольшие предметы, о которых все думают, что «бросил их в унитаз, смыл, они там и растворятся», могут стать источником серьезных проблем. Если колодец встанет на подпор, это создаст неудобства для всех жителей дома», - рассказал начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Юрий Лазовский.

Он отметил, что средства гигиены и подгузники, например, впитывают воду, быстро увеличивают свой объем и могут полностью забить трубы. В этот список можно добавить одноразовые пеленки и наполнители кошачьих туалетов. Все вещества, которые разбухают в воде, должны идти в урну. Также нельзя смывать растворители, лекарства, краски, предметы и вещества, не растворяющиеся в воде, или которые приведут к разрушению защитного слоя канализационной трубы.

«Коммунальное ЧП всегда проще предотвратить, чем устранять его последствия. Ведь засор канализации – не лучший новогодний сюрприз», - обратились к архангелогородцам сотрудники водоканала.