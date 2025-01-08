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РВК-Архангельск приступил к завершающему этапу работ на площади Профсоюзов

РВК-Архангельск начал прокладку нового участка водопроводной трубы диаметром 400 мм под площадью Профсоюзов. Специалистам предстоит протянуть 250 метров трубопровода от улицы Розы Люксембург до камеры на улице Выучейского. Там новый водовод будет соединен с предыдущим 200-метровым участком, который проложен от улицы Иоанна Кронштадского.

Площадь Профсоюзов – территория с интенсивным движением автотранспорта и высокой нагрузкой на грунт. Поэтому трубу уложат в защитную гильзу, диаметр которой 710 мм. Гильза защитит водопровод от механического воздействия, принимая на себя нагрузку от дороги и машин, и движения грунтов, позволяя трубе немного «двигаться» внутри нее. Это снизит напряжение на водовод и предотвратит его повреждение.

«Защитная гильза - это как «броня» для водопроводной трубы под дорогой.  Она делает водопровод более надежным, долговечным и позволяет быстро и дешево ремонтировать трубы, не создавая больших проблем для движения по дороге. Материал труб, которые мы используем для строительства водопровода, долговечен – срок их годности заявлен производителем минимум 50 лет. Но если труба внутри гильзы все-таки потребует ремонта или замены,  не нужно будет раскапывать всю дорогу:  ее можно будет вытащить и заменить прямо внутри гильзы», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев. 

Планируемый срок окончания работ – вторая половина марта.

«На первом этапе работ наши специалисты реконструировали сети канализации и так называемую «малую воду»  - водопровод диаметром 63 мм. Переложили уже практически все – осталось процентов семь от общего объема работ. Мы сдерживаем свои обязательства перед городом и областью и в марте передаем объект под реконструкцию самой площади», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.

12 февраль 14:26 | : Экономика

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