Чудны дела твои, Господи. Архангельские гостиницы на Новый год забиты под завязку

Уже третий год подряд новогодний турпоток бьет рекорды. Наши зимние гости делятся отзывами о настоящей зиме, интересных выставках и показах, и эта народная реклама работает.

- Мы стремимся развивать Архангельск как точку притяжения для туристов из других регионов - открываем новые интересные локации, поддерживаем туристические проекты, празднично оформляем город. Каждый год мониторим наполняемость отелей и отзывы гостей, чтобы еще больше усилить привлекательность Архангельска. В эти новогодние каникулы ожидается так же много туристов, как и в предыдущие. Из каких регионов приехали в этот раз к нам гости, поделимся в январе, - отметил глава города Дмитрий Морев.

По результатам мониторинга администрации, на сегодняшний день гостиничный комплекс "Малые Карелы" и отель "Артелеком" с 31 декабря по 10 января заполнены на 100%.

В «Новотеле» с 1 по 6 января заняты все номера. Гостей ждет развлекательная программа в русском стиле и приветственный напиток – поморский иван-чай.

- Гости приезжают семьями и небольшими группами. Больше всего – из Москвы и Питера. В один из номеров приедут путешественники с лабрадором – мы принимаем гостей с животными. А семьям с детьми помогаем найти в Архангельске няню, - рассказал представитель «Новотеля».

В гостинице «Беломорская» на каникулы уже занято более половины номеров. Здесь будет жить хоккейная команда и ансамбль песни и пляски, а также индивидуальные туристы. Для их настроения в холлах уже установили и украсили елки.

В мини-отеле "Ботаника" забронировано 60% номеров. Для гостей и жителей здесь оформлена красивая фотозона, работает уютное кафе, а в один из 14 номеров можно заехать с питомцем.

Гостиница "Двина" с 1 по 5 января забронирована на 90%. На конец каникул еще достаточно свободных номеров, однако продажи в самом разгаре. Отель предлагает гостям, остановившимся в новогоднюю ночь, праздничную программу в ресторанах "Базар" и "Поморский".

В отеле "Пур-Наволок" на каникулы также ожидается максимальная загрузка, но свободные номера пока еще есть. Особенно популярны двухместные номера — их часто бронируют семьи с детьми.

Популяризация туризма внутри страны - одна из задач президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Чем вызвана такая популярность зимнего Архангельска. Наблюдатели от редакции отмечают три момента.

Во-первых, у нас настоящая зима с настоящим снегом, когда в той же Москве на Новый год есть риск ходить под зонтиком (какие уж там снежки).

Во-вторых, относительно дешёвая стоимость поездки (относительно городов-миллионников и оставшейся в свободном доступе заграницы).

В-третьих, сарафанное радио от уже побывавших здесь и рассказывающих о теплоте приема и экзотических для многих блюд поморской кухни (а наливки какие!).

И в-четвертых, как ни парадоксально, за несколько дней пребывания в Архангельске можно охватить и попробовать буквально все, когда на ту же Казань и месяца не хватит.



