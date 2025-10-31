"Рико" останется с нами

На сегодняшней прямой линии с губернатором Александром Цыбульским одним из самых волнующих и актуальных стал вопрос о будущем транспортной компании «Рико», обслуживающей Архангельск и Северодвинск.

Наблюдатели от редакции сделали предположение, что народ ожидал ответа – «Рико» доживает в регионе последние дни, возвращаемся к варианту конкурентного обслуживания местными перевозчиками». Однако…

Приводим развернутый ответ Александра Витальевича:

-Прекрасно знаю о проблеме, наблюдаем её регулярно, в ручном режиме собираем жалобы людей и многие из них справедливы. Качество обслуживания, безусловно, надо повышать. Когда принималось решение о заключении контракта с ТК «Рико», город действительно нуждался в едином операторе, чтобы прекратить тот хаос, что был ранее. Требовались и современные и безопасные автобусы комфортного класса.

После прихода оператора были разные периоды: становление, стабилизация, а теперь мы видим существенное ухудшения качества обслуживания. Если раньше горожане были недовольны нововведениями, то теперь претензии касаются недостаточного соблюдения расписания, недостаточного покрытия автобусами отдалённых районов города.

Мы в оперативном режиме работаем с компанией по вопросу улучшения качества их работы.

Что касается повышения тарифа до 48 рублей, то прекрасно понимаю, что ни у кого данная новость удовольствия не вызвала. Однако жизнь дорожает, всё начинает стоить больше, как и себестоимость перевозок для подрядчика. Доходы «Рико» уже не покрывают расходы.

Огромное количество затрат связано с зарплатами водителей, которые выше среднего по региону. Водители из других областей привлекаются не из соображений экономии, а из-за дефицита специалистов в Архангельске. Кроме того, компания говорит, что не хватает средств на обслуживание автобусов. Перевозчик хотел поднять тариф ещё выше, но мы умерили их аппетиты.

Текущий тариф мы приняли только в обмен на улучшение качества услуг.

Мы договорились, что Минтранс вместе с «Рико» создадут оперштаб, где еженедельно будут разбирать жалобы пассажиров. Вопрос о повышении качества услуг стоит на повестке правительства области и мы добьемся этой цели. Думаю, что через месяц-два жалоб станет меньше, поскольку недостаточное количество автобусов связано ещё и с тем, что у перевозчика нет денег на их ремонт. Теперь эти средства у них есть.

Кроме того, замечу, что в текущей ситуации компания нашла решение — привезла 20 автобусов из других регионов.