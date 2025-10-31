Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Рико" останется с нами

На сегодняшней прямой линии с губернатором Александром Цыбульским одним из самых волнующих и актуальных  стал вопрос о будущем транспортной компании «Рико», обслуживающей Архангельск и Северодвинск.

Наблюдатели от редакции сделали предположение, что народ ожидал ответа – «Рико» доживает в регионе последние дни, возвращаемся к варианту конкурентного обслуживания местными перевозчиками». Однако…

Приводим развернутый ответ Александра Витальевича:

-Прекрасно знаю о проблеме, наблюдаем её регулярно, в ручном режиме собираем жалобы людей и многие из них справедливы. Качество обслуживания, безусловно, надо повышать. Когда принималось решение о заключении контракта с ТК «Рико», город действительно нуждался в едином операторе, чтобы прекратить тот хаос, что был ранее. Требовались и современные и безопасные автобусы комфортного класса. 

После прихода оператора были разные периоды: становление, стабилизация, а теперь мы видим существенное ухудшения качества обслуживания.  Если раньше горожане были недовольны нововведениями, то теперь претензии касаются недостаточного соблюдения расписания, недостаточного покрытия автобусами отдалённых районов города. 

Мы в оперативном режиме работаем с компанией по вопросу улучшения качества их работы. 

Что касается повышения тарифа до 48 рублей, то прекрасно понимаю, что ни у кого данная новость удовольствия не вызвала. Однако жизнь дорожает, всё начинает стоить больше, как и себестоимость перевозок для подрядчика. Доходы «Рико» уже не покрывают расходы. 

Огромное количество затрат связано с зарплатами водителей, которые выше среднего по региону. Водители из других областей привлекаются не из соображений экономии, а из-за дефицита специалистов в Архангельске. Кроме того, компания говорит, что не хватает средств на обслуживание автобусов. Перевозчик хотел поднять тариф ещё выше, но мы умерили их аппетиты. 

Текущий тариф мы приняли только в обмен на улучшение качества услуг. 

Мы договорились, что Минтранс вместе с «Рико» создадут оперштаб, где еженедельно будут разбирать жалобы пассажиров. Вопрос о повышении качества услуг стоит на повестке правительства области и мы добьемся этой цели. Думаю, что через месяц-два жалоб станет меньше, поскольку недостаточное количество автобусов связано ещё и с тем, что у перевозчика нет денег на их ремонт. Теперь эти средства у них есть. 

Кроме того, замечу, что в текущей ситуации компания нашла решение — привезла 20 автобусов из других регионов.  

15 декабрь 15:52 | : Экономика

Главные новости


Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (222)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20