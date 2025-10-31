Вверх
РВК-Архангельск готовится к бестраншейной прокладке нового участка трубы «тысячника»

За прошедшие сутки специалисты  РВК-Архангельск успешно выполнили ответственную операцию по демонтажу 50-метрового аварийного участка подземного трубопровода диаметром 1000 мм. Работы проведены с применением современной техники и строгим соблюдением технологии.

Как это было: этапы демонтажа

1. Сегментная резка. Аварийную трубу, расположенную внутри защитной гильзы (футляра), не вынимали целиком. Специалисты аккуратно разрезали ее на отдельные компактные сегменты. Это минимизировало риски повреждения гильзы и окружающих коммуникаций.

2. Извлечение частей. Каждый отрезок трубы был поочередно извлечен из канала при помощи ковша экскаватора. Этот способ позволил контролировать процесс и обеспечить безопасность на каждом этапе.

Что дальше?
Демонтаж — только начало. Сейчас мы приступаем к устройству инженерного основания для будущей магистрали. А главный этап впереди!

Новая труба будет уложена в гильзу с помощью установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Это обеспечивает минимум вмешательства: не требуется рыть траншею через проспект Ломоносова, что сохраняет ландшафт и инфраструктуру.

«Для непосвященного наблюдателя работа может выглядеть как простая выемка старой трубы. Но на самом деле, каждый такой этап — это комплекс инженерных задач, где важна точность. Мы выбрали сегментный демонтаж, чтобы сохранить целостность гильзы — она станет защитным кожухом для новой магистрали. Теперь протянем новую трубу в существующий футляр и соединим участки в камерах. Мы работаем точечно, не перекапывая больших территории и не создавая серьезных неудобств для горожан. Наша цель — не просто заменить трубу, а сделать это максимально эффективно, надолго и с применением лучших доступных технологий. За этим — будущее коммунальной инфраструктуры», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

"Мы меняем городскую среду, применяем передовые технологии и обеспечиваем надежность инженерных систем Архангельска" - пояснили редакции в пресс-службе компании.

 

14 декабрь 12:15

