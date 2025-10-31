В автопарке "РВК-Архангельск" появился новый мощный илосос для зимних работ

В преддверии зимнего сезона РВК-Архангельск существенно укрепил свой автопарк, приняв на баланс самый мощный и современный илососный автомобиль – ТКМ-630 на базе МАЗ. Объем его цистерны составляет 15 кубических метров, что делает новую технику ключевым активом для обеспечения бесперебойной работы канализационной сети города в холодный период.

Новый илосос был выбран с учетом специфики архангельского климата. На автомобиль установлено дополнительное оборудование для работы при экстремально низких температурах: автономные предпусковые подогреватели двигателя и система обогрева гидравлических задвижек и узлов управления.

Система подогрева предотвращает замерзание рабочих механизмов и перекачиваемых стоков. При отсутствии обогрева в мороз металлические задвижки могут «заклинить», а ил и осадки в цистерне превратиться в лед, что выведет технику из строя и сорвет график аварийно-восстановительных работ. Оснащение ТКМ-630 системой подогрева гарантирует его работоспособность и оперативное реагирование в любую погоду.

Как отметил начальник автотранспортного цеха РВК-Архангельск Дмитрий Перавин, новая машина превосходит имеющиеся в парке аналоги (объемом 8-10 м³) не только по вместимости, но и по технологическому оснащению.

«Большой объем цистерны позволяет нам значительно увеличить эффективность работ, – пояснил Дмитрий Перавин. – Теперь для откачки и транспортировки крупных объемов стоков потребуется меньше рейсов. Это особенно важно при производстве земляных работ, ликвидации засоров и проведении плановых ремонтов на канализационных сетях. Мы экономим время и топливо, повышая общую производительность».

Сейчас новый илосос уже задействован в работе и взаимодействует с цехом канализационной сети предприятия. Жители города могут видеть автомобиль на улицах Архангельска, где он выполняет задачи по обеспечению санитарного благополучия и надежной работы городской инфраструктуры.