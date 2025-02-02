В автопарк РВК-Архангельск поступила новая спецтехника

Автопарк РВК-Архангельск пополнился новым мощным илососом — это специализированная машина для обслуживания городских канализационных систем. В современной технике заложен вакуумный принцип работы, илосос способен очищать трубы с глубины до 20 метров, что значительно превосходит возможности ранее использовавшихся машин.

Новый илосос, сделанный на базе белорусского МАЗа, изготовлен по специальному техническому заданию предприятия. Его оснащение включает в себя современные технологии, такие как мощный насос, гидравлическая система и камеры заднего вида, что обеспечивает безопасность и удобство эксплуатации. Яркий жёлтый цвет машины делает её заметной на дорогах, повышая уровень безопасности движения.

Начальник автотранспортного цеха РВК-Архангельск Дмитрий Перавин отмечает, что приобретение этой техники важно для развития компании: «Такие машины в Архангельске встречаются редко, и наличие подобного оборудования позволяет нам оперативно решать любые возникающие проблемы, обеспечивая стабильную работу коммунальных систем. Кроме того, работа на новой технике повышает не только эффективность, но и ответственность персонала перед родным городом и его жителями».

Компания продолжает активно инвестировать в модернизацию своего автопарка. В ближайшее время на улицы города выйдет мощная каналопромывочная машина. В этом году также планируется приобрести буровую установку, передвижные ремонтные мастерские, самосвал и экскаваторы-погрузчики.

«Наша компания стремится к высоким стандартам обслуживания и готовности к любым вызовам, стоящим перед коммунальной сферой Архангельска. Современное оборудование помогает нам выполнять задачи быстро и качественно, адаптируя нашу работу к условиям северных регионов. Мы стремимся обеспечить надёжное функционирование всех систем водоснабжения и водоотведения, делая жизнь наших горожан комфортной и безопасной», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.