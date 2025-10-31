В исправительную колонию под Архангельском заехал министр

С деловым визитом, а не то, что кто-то подумал.

На базе исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) состоялась рабочая встреча с представителями регионального министерства.

Приехавшую делегацию возглавила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева. Также в ее состав вошли работники подведомственных министерству лесничеств. Целью делового визита стало рассмотрение возможности размещения необходимой продукции для нужд регионального минлеспрома на производстве учреждений уголовно-исполнительной системы Поморья.

С 2017 года между УФСИН России по Архангельской области и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона заключено соглашение о взаимодействии. В рамках данного партнерства выстроены хорошие деловые коммуникации. Так, учреждениям ведомства, которые занимаются лесозаготовкой, в безвозмездное пользование был передан лесфонд в Плесецком и Пинежском районах. Кроме этого, объемы поставок продукции для нужд подразделений министерства из года в год стабильны и это отражает интересы сторон. На производстве ИК-1 были изготовлены административные модульные здания для Няндомского и Устьянского лесничеств, а для сбора твердых коммунальных отходов для региональных потребителей в колониях сделано почти 700 контейнеров и контейнерных площадок.

Вначале визита делегацию провели по промзоне исправительного учреждения №1, показав основные производственные мощности. Министра Анну Шевелеву и ее коллег познакомили с деятельностью центра трудовой адаптации осужденных и продукцией, которую изготавливают в ИУ. Гости побывали на деревообрабатывающем участке. Сопровождающие сотрудники УФСИН отметили, что в колонии практикуется безотходное производство.

Далее был показан мебельный цех и выставочная площадка с выпускаемыми швейными изделиями. Министр смогла оценить качество представленных образцов спецодежды. Представитель ИК-1 рассказал, что на швейном производстве выполняются заказы по пошиву формы и рабочих костюмов для собственных нужд, государственных и сторонних организаций, при этом есть возможность все сделать с учетом рекомендаций заказчика.

Интерес вызвала у гостей и мастерская по ремонту машин. Сейчас здесь занимаются восстановлением транспорта, который затем направляется в зону специальной военной операции. Такие заказы уже поставлены на поток.

Завершилось посещение рабочим совещанием. На нем гостям более подробно рассказали об опыте работы с государственными и муниципальными заказчиками, а также показали презентацию, демонстрирующую возможности производственного сектора УФСИН по изготовлению большого ассортимента продукции и предоставлению услуг. Особое внимание в разговоре представители службы исполнения наказаний акцентировали о преимуществах закупок в учреждениях ведомства как у единственного поставщика согласно постановлению правительства.

Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Анна Шевелева высоко оценила уровень организации производственного процесса в колониях, а также поделилась мнением по взаимовыгодному сотрудничеству. В, частности, Анна Владимировна предложила представителям лесничеств рассмотреть возможность размещения заказов на пошив противомоскитных костюмов. Также ее заинтересовало взаимодействие по изготовлению контейнерных площадок современного вида и площадок для временного содержания ТКО, отметив при этом, что данный вопрос сегодня весьма актуален, особенно для Приморского, Пинежского округов и Соловков.

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области еще раз заметили, что уголовно-исполнительная система заинтересована в сотрудничестве с министерством и подведомственными и ему учреждениями и рассмотрят любые предложения по загрузке производственных мощностей.